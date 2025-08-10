Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 अगस्त 2025 की सुबह की टॉप खबरें और अन्य समाचार

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुलासा किया है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के अगले ही दिन शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की अहम बैठक हुई थी. जनरल द्विवेदी के मुताबिक, बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा- 'बस, अब बहुत हो चुका.' बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर दिए और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शनिवार को बताया कि 8 अगस्त को मेट्रो ने अब तक का सबसे ज़्यादा डेली राइडरशिप रिकॉर्ड किया. पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने से उसे 2 महीनों में करीब ₹127 करोड़ भारतीय (4.10 अरब पाकिस्तानी रुपये) का नुकसान हुआ है. पंजाब के रूपनगर से पहली बार शनिवार को एक मालगाड़ी सफलतापूर्वक कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड तक पहुंची. ये कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. पढ़िए रविवार सुबह की 5 बड़ी खबरें...

'बस, अब बहुत हो चुका...', आर्मी चीफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बताया कैसे बनी ऑपरेशन सिंदूर की मास्टर प्लानिंग

भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने खुलासा किया है कि 22 अप्रैल को हुए पहलगाम हमले के अगले ही दिन शीर्ष सैन्य और राजनीतिक नेतृत्व की अहम बैठक हुई थी. जनरल द्विवेदी के मुताबिक, बैठक में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बेहद स्पष्ट शब्दों में कहा- 'बस, अब बहुत हो चुका.' उन्होंने कहा, सभी तीनों सेनाओं के प्रमुख इस बात पर सहमत थे कि कुछ बड़ा किया जाना ज़रूरी है.

'बिना नोटिस और सुनवाई के किसी भी वोटर का नाम नहीं हटाया जाएगा', 'SIR' पर सुप्रीम कोर्ट में EC का हलफनामा

बिहार में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण मामले में निर्वाचन आयोग ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल किया है. आयोग ने अपने जवाब में कहा कि बिहार में किसी भी पात्र मतदाता का नाम बिना पूर्व सूचना, सुनवाई का अवसर दिए और तर्कपूर्ण आदेश के मतदाता सूची से नहीं हटाया जाएगा. इस मामले में 13 अगस्त को सुनवाई होगी.

रक्षा बंधन के दिन दिल्ली मेट्रो में रिकॉर्ड ट्रैवल, 81 लाख से ज्यादा पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने शनिवार को बताया कि 8 अगस्त को मेट्रो ने अब तक का सबसे ज़्यादा डेली राइडरशिप रिकॉर्ड किया. इस दिन सभी कॉरिडोर मिलाकर कुल 81.87 लाख पैसेंजर जर्नी दर्ज की गईं. इससे पहले का रिकॉर्ड 18 नवंबर 2024 को बना था, जब 78.67 लाख पैसेंजर जर्नी दर्ज हुई थीं. डीएमआरसी ने इसे यात्रियों के बढ़ते भरोसे का संकेत बताया है.

भारत के लिए एयरस्पेस बंद करना पाकिस्तान को पड़ा भारी, दो महीने में 127 करोड़ रुपये का नुकसान

पाकिस्तान के रक्षा मंत्रालय ने खुलासा किया है कि भारतीय विमानों के लिए एयरस्पेस बंद करने से उसे 2 महीनों में करीब ₹127 करोड़ भारतीय (4.10 अरब पाकिस्तानी रुपये) का नुकसान हुआ है. उन्होंने पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में ये जानकारी साझा की है. भारत द्वारा सिंधु जल संधि निलंबित करने के बाद पाकिस्तान ने भारतीय विमानों के लिए अपना एयरस्पेस बंद कर दिया था.

ऐतिहासिक क्षण! कश्मीर में लॉजिस्टिक के नए युग की शुरुआत, घाटी में पहली बार पहुंची मालगाड़ी

पंजाब के रूपनगर से पहली बार शनिवार को एक मालगाड़ी सफलतापूर्वक कश्मीर घाटी के अनंतनाग गुड्स शेड तक पहुंची. ये कश्मीर क्षेत्र को राष्ट्रीय माल ढुलाई नेटवर्क से जोड़ने में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है. इस 600 किलोमीटर की यात्रा को 18 घंटे से भी कम समय में पूरा किया गया. इस उद्घाटन मालगाड़ी में सीमेंट के 21 बीसीएन वैगन लदे थे.

