रक्षा बंधन के दिन दिल्ली मेट्रो में रिकॉर्ड ट्रैवल, 81 लाख से ज्यादा पैसेंजर जर्नी दर्ज की गई

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (DMRC) ने शनिवार को बताया कि 8 अगस्त को मेट्रो ने अब तक का सबसे ज्यादा डेली राइडरशिप रिकॉर्ड किया. इस दिन सभी कॉरिडोर मिलाकर कुल 81.87 लाख पैसेंजर जर्नी दर्ज की गईं.

डीएमआरसी के मुताबिक, इससे पहले का रिकॉर्ड 18 नवंबर 2024 को बना था, जब 78.67 लाख पैसेंजर जर्नी दर्ज हुई थीं. अन्य उच्च राइडरशिप वाले दिनों में 20 अगस्त 2024 शामिल है, जब 77.48 लाख जर्नी हुई थीं, और 13 फरवरी 2024 को 71.09 लाख जर्नी दर्ज की गई थीं.

रक्षाबंधन के मौके पर बढ़ी हुई भीड़ को देखते हुए डीएमआरसी ने 8 अगस्त को 92 अतिरिक्त ट्रिप चलाईं. वहीं, 9 अगस्त को यात्रियों को ज्यादा कैरिंग कैपेसिटी देने के लिए 455 अतिरिक्त ट्रिप चलाई जा रही हैं.

दिल्ली-एनसीआर में सीमलेस कनेक्टिविटी पर यात्रियों का भरोसा

डीएमआरसी के एक अधिकारी ने कहा, "ये आंकड़े मेट्रो की रिलायबिलिटी, पंक्चुअलिटी और दिल्ली-एनसीआर में सीमलेस कनेक्टिविटी पर यात्रियों के बढ़ते भरोसे को दर्शाते हैं."

पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर बढ़ती मेट्रो की लोकप्रियता

दिल्ली मेट्रो का यह नया रिकॉर्ड राजधानी और आसपास के इलाकों में मेट्रो के बढ़ते महत्व और पब्लिक ट्रांसपोर्ट के तौर पर उसकी लोकप्रियता को एक बार फिर साबित करता है.

अधिकारी ने बताया कि त्योहारों के दौरान बढ़ी हुई डिमांड को पूरा करने के लिए मेट्रो अपनी ऑपरेशन कैपेसिटी को एडजस्ट करती है, जिससे यात्रियों को सुविधाजनक यात्रा अनुभव मिल सके.

