Gold के लिए 13 साल की लड़की ने रची हत्या की साजिश, नाबालिगों से करा दिया बुजुर्ग का कत्ल

केरल के हरिपाद के करुवट्टा में 67 वर्षीय बुजुर्ग की हत्या के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है. पुलिस ने हत्या के आरोप में 13 साल की एक लड़की समेत चार नाबालिगों को हिरासत में लिया है. इनमें तीन आरोपी 17 साल के बताए जा रहे हैं. पुलिस के अनुसार, घर से सोने के गहने चोरी करने के लिए 13 वर्षीय लड़की ने पूरी साजिश रची थी.

और पढ़ें

मृतक की पहचान 67 वर्षीय शिवनकुट्टी के रूप में हुई है. वह करुवट्टा में किराए के मकान में अकेले रहते थे. वारदात के दौरान उनके हाथ-पैर बांध दिए गए थे और गले में कपड़ा कसकर उनकी हत्या की गई. पुलिस को शुरुआत में शक था कि यह वारदात लूट के दौरान हुई है. सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और फोरेंसिक विशेषज्ञों व डॉग स्क्वाड की मदद से जांच शुरू की.

हत्या के बाद लड़की को दिखाई थी लाश

जांच में सामने आया कि 13 वर्षीय लड़की मृतक की रिश्तेदार है. पुलिस के मुताबिक, उसी ने अन्य नाबालिगों को हत्या और चोरी के लिए निर्देश दिए थे. लड़की को बुजुर्ग के घर और वहां रखे सोने के गहनों की जानकारी थी. आरोप है कि उसने अन्य आरोपियों को लोकेशन और जरूरी जानकारी उपलब्ध कराई.

Advertisement

पुलिस के अनुसार हत्या के बाद आरोपियों ने घर से सोने के गहने चुरा लिए. वारदात के दौरान आरोपियों ने वीडियो कॉल के जरिए लड़की से संपर्क भी किया. उन्होंने हत्या के बाद बुजुर्ग की लाश लड़की को वीडियो कॉल पर दिखाई. पुलिस का कहना है कि आरोपियों की योजना चोरी किए गए सोने को बेचकर मिलने वाली रकम से महंगी चीजें खरीदने की थी. पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि वारदात में कोई अन्य व्यक्ति भी शामिल था या नहीं और चोरी किए गए गहने कहां हैं.

---- समाप्त ----