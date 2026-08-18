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'चाहे कितना शक्तिशाली हो, पिटवा के अंदर करूंगा' लखीमपुर में अधिकारियों पर भड़के BJP विधायक

लखीमपुर खीरी की धौरहरा सीट से बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है. खाद समिति के बाहर किसानों की भीड़ देखकर रुके विधायक ने खाद की कीमत पूछी. 280 रुपये में खाद बिकने की बात सुनकर विधायक ने अधिकारियों को नौकरी जाने और पिटवाकर अंदर करने की चेतावनी दी.

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बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी (File Photo)
बीजेपी विधायक विनोद शंकर अवस्थी (File Photo)

Uttar Pradesh News: लखीमपुर खीरी जिले की धौरहरा विधानसभा सीट से भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. खरवहिया बाजार स्थित बी-पैक्स खगीयापुर समिति के बाहर खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन देख विधायक ने अपनी गाड़ी रोकी और खाद की कीमत के बारे में पूछताछ की. किसानों द्वारा 280 रुपये में खाद बेचे जाने की जानकारी मिलने पर विधायक अपनी गाड़ी के फुटरेस्ट पर खड़े हो गए. उन्होंने अधिकारियों को नौकरी जाने, पेड़ सूख जाने और पिटवाकर अंदर कराने की तीखी चेतावनी दे डाली.

गाड़ी के फुटरेस्ट पर खड़े होकर दी चेतावनी

समिति के बाहर किसानों की समस्या देखकर भाजपा विधायक विनोद शंकर अवस्थी अपने तेवर में आ गए. अपनी गाड़ी के फुटरेस्ट पर खड़े होकर उन्होंने किसानों से कहा, "जितने की खाद लिया हो उतना बताना." इसके बाद उन्होंने अधिकारियों को ललकारते हुए कहा, "रूलिंग पार्टी का विधायक हूं, पेड़ सूख जाएगा अगर देख लूंगा तो. नौकरी चली जाएगी. गरीब ने वोट दिया है, किसी बड़े आदमी का मैं गुलाम नहीं हूं."

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'चाहे कितना शक्तिशाली हो, पिटवा के अंदर करूंगा'

विधायक यहीं नहीं रुके, उन्होंने आगे अधिकारियों और कर्मचारियों को चेताते हुए कहा, "चाहे कोई कितना भी शक्तिशाली हो, पिटवा के अंदर करूंगा." इसके बाद जब उन्होंने मौके से एआर कोऑपरेटिव को फोन मिलाने की कोशिश की तो उनका फोन स्विच ऑफ जा रहा था. इस पर नाराज विधायक बोले, "अरे इसका तो स्विच ऑफ जा रहा है एआर कोऑपरेटिव का नंबर, खाद 280 की बिकती है."

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सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ वीडियो

विधायक के इस तीखे अंदाज और चेतावनी का वीडियो मौके पर मौजूद लोगों ने बना लिया, जो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में विधायक के नाम का बोर्ड और उनके सख्त तेवर साफ दिखाई दे रहे हैं. सत्ताधारी दल के विधायक द्वारा दी गई इस खुली चेतावनी की चर्चा अब पूरे जिले में जोरों पर है.

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