‘दारू पी है’… VIDEO में ऐसा क्या बोली महिला पुलिसकर्मी, वायरल होते ही पुणे पुलिस ने किया सस्पेंड

पुणे में एक महिला पुलिसकर्मी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस महकमे में कार्रवाई हुई है. महिला पुलिसकर्मी पर नशे की हालत में कार चलाने और सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी दौड़ाने का आरोप है. मामला सामने आने के बाद पुणे पुलिस ने उसे निलंबित कर दिया है. उसके खिलाफ एफआईआर भी दर्ज की गई है. इस मामले में सबसे ज्यादा चर्चा उस वीडियो की हो रही है, जिसमें महिला पुलिसकर्मी पुलिस की वर्दी में नजर आती है. आरोप है कि वह मांजरी इलाके में रॉंग साइड कार चला रही थी. वहां मौजूद कुछ वाहन चालकों ने उसे इस तरह गाड़ी चलाते देखा, तो अपने मोबाइल फोन से वीडियो रिकॉर्ड कर लिया. यही वीडियो बाद में सोशल मीडिया पर वायरल हो गया.

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जानकारी के मुताबिक, संबंधित महिला पुलिसकर्मी की उम्र 39 साल है और वह कालेपडल पुलिस स्टेशन में तैनात है. घटना के समय भी उसने पुलिस की वर्दी पहनी हुई थी. आरोप है कि मांजरी इलाके में महिला पुलिसकर्मी सड़क पर गलत दिशा में कार चला रही थी. वहां से गुजर रहे कुछ लोगों ने उसकी गाड़ी को रॉंग साइड में चलते देखा. इसके बाद उन्होंने मोबाइल फोन से घटना का वीडियो बना लिया. सड़क पर गलत दिशा में गाड़ी चलाने का यह मामला तब और चर्चा में आ गया, जब वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया. वीडियो में महिला पुलिसकर्मी से शराब पीने को लेकर सवाल किए जाने की बात भी सामने आई है.

वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने लिया एक्शन

वीडियो में कुछ लोग महिला पुलिसकर्मी से पूछते नजर आते हैं कि क्या उसने शराब पी है. इस सवाल के जवाब में वह मराठी भाषा में शराब पीने की बात स्वीकार करने जैसा जवाब देती दिखाई देती है. हालांकि, वीडियो में दिखाई देने वाली बातचीत के आधार पर घटना से जुड़ी सभी परिस्थितियों की पूरी जानकारी स्पष्ट नहीं होती है. इस मामले में महिला पुलिसकर्मी पर शराब के नशे में गाड़ी चलाने का आरोप लगा है. घटना के दौरान उसकी कार पर नंबर प्लेट नहीं होने का आरोप भी लगाया गया है. इन बातों के सामने आने के बाद मामले ने तूल पकड़ लिया.

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सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुणे पुलिस ने मामले में कार्रवाई की. पुलिस उपायुक्त जीवन बेनीवाल ने संबंधित महिला पुलिसकर्मी के खिलाफ एफआईआर दर्ज किए जाने और उसे निलंबित किए जाने की जानकारी दी है.इस कार्रवाई के बाद मामला केवल सड़क पर गलत दिशा में कार चलाने के आरोप तक सीमित नहीं रहा, बल्कि ड्यूटी पर तैनात पुलिसकर्मी के आचरण को लेकर भी चर्चा शुरू हो गई. फिलहाल पुलिस इस घटना से जुड़े तथ्यों की जांच कर रही है.

सूत्रों के मुताबिक, संबंधित महिला पुलिसकर्मी रविवार और सोमवार को ड्यूटी पर मौजूद नहीं थी. इस जानकारी के सामने आने के बाद पुलिस घटना से पहले की गतिविधियों के बारे में भी पड़ताल कर रही है. सूत्रों के अनुसार, इस बात की भी जांच की जा रही है कि क्या घटना से पहले महिला पुलिसकर्मी अपने दोस्तों के साथ पुणे के बंड गार्डन इलाके में पार्टी करने गई थी. हालांकि, इस बारे में अभी कोई अंतिम निष्कर्ष सामने नहीं आया है.

शराब कब और कहां पी, इसकी जांच जारी

मामले में अभी यह स्पष्ट नहीं है कि महिला पुलिसकर्मी ने शराब का सेवन कब और कहां किया था. पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है. फिलहाल उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा चुकी है और उसे निलंबित कर दिया गया है. मांजरी इलाके में रॉंग साइड कार चलाने के आरोप से शुरू हुआ यह मामला वीडियो वायरल होने के बाद चर्चा में आया. अब पुलिस की जांच में यह स्पष्ट होना बाकी है कि घटना के समय क्या परिस्थितियां थीं और शराब के सेवन से जुड़े आरोपों की वास्तविक स्थिति क्या है.

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