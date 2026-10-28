लखनऊ शिवा शर्मा केस: जेल में वकीलों ने श्रद्धा और तनवीर से की मुलाकात, सामने आते ही रो पड़ा ड्राइवर

लखनऊ में शिवा शर्मा हत्याकांड की मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे और ड्राइवर तनवीर से सोमवार को जेल में तीन वकीलों ने मुलाकात की. वकीलों ने तनवीर को रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान उपलब्ध कराया और मामले से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर चर्चा की. इस दौरान जेल के भीतर श्रद्धा और तनवीर का आमना-सामना हुआ, जिसे देखकर तनवीर फूट-फूट कर रोने लगा और बातचीत के बाद अपनी बैरक में चला गया. दूसरी ओर, श्रद्धा दुबे ने जेल प्रशासन को मिलने वाले लोगों की एक सूची सौंपी है, जिसमें सिर्फ उसके पिता और रायबरेली के परिजनों के नाम शामिल हैं.

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वकीलों की मुलाकात और तनवीर का रोना

जेल सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को श्रद्धा दुबे से मुलाकात करने पहुंचे तीन वकीलों ने ड्राइवर तनवीर से भी विशेष रूप से मुलाकात की. वकीलों ने तनवीर को जेल में इस्तेमाल होने वाला जरूरी सामान मुहैया कराया.

इस दौरान कानूनी पहलुओं और मामले से जुड़े कई अहम बिंदुओं पर लंबी चर्चा की गई. मुलाकात के दौरान जब श्रद्धा और तनवीर का आमना-सामना हुआ, तो माहौल काफी भावुक हो गया और तनवीर खुद को रोक नहीं पाया तथा फूट-फूटकर रोने लगा. इसके बाद वह बातचीत करके अपनी बैरक में वापस चला गया.

श्रद्धा दुबे ने सौंपी जेल विजिटर्स की लिस्ट

उधर, जेल में बंद मुख्य आरोपी श्रद्धा दुबे ने मिलने आने वाले लोगों की सूची जेल प्रशासन को सौंप दी है. इस सूची की खास बात यह है कि इसमें केवल उसके पिता और रायबरेली में रहने वाले परिजनों के नाम ही शामिल किए गए हैं. पुलिस और जेल प्रशासन इस हाई-प्रोफाइल मामले में सुरक्षा और नियमों का पूरी सख्ती से पालन कर रहा है. मामले से जुड़े तमाम कानूनी घटनाक्रम और दस्तावेजों पर लगातार नजर रखी जा रही है, ताकि जांच और न्यायिक प्रक्रिया में किसी तरह की कोई रुकावट न आए.

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