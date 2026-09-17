scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

झोले में कुत्ता लाकर चीफ ऑफिसर के टेबल पर छोड़ दिया, फिर पहनाई नोटों की माला, VIDEO

नासिक के निफाड़ में आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर अनोखा विरोध प्रदर्शन हुआ. UBT शिवसेना के युवा नेता विक्रम रंधावे ने नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर के ऑफिस में कुत्ता छोड़कर विरोध जताया. उन्होंने प्रशासन की कार्यशैली पर नाराजगी जताई. नोटों की माला पहनाकर तंज कसा.

Advertisement
X
UBT नेता झोले में कुत्ता लेकर चीफ ऑफिसर के ऑफिस पहुंचे. (Photo-PTI)
UBT नेता झोले में कुत्ता लेकर चीफ ऑफिसर के ऑफिस पहुंचे. (Photo-PTI)

महाराष्ट्र के नाशिक जिले के निफाड़ से विरोध प्रदर्शन का एक अनोखा वीडियो सामने आया है. यहां आवारा कुत्तों की बढ़ती समस्या को लेकर UBT शिवसेना के युवा नेता विक्रम रंधावे सीधे नगर पंचायत के चीफ ऑफिसर के ऑफिस पहुंच गए. उनके हाथ में एक झोला था. इसी झोले में एक आवारा कुत्ता था. 

ऑफिस में पहुंचते ही उन्होंने झोला खोला और कुत्ते को चीफ ऑफिसर की टेबल पर छोड़ दिया. इसके बाद प्रशासन के कामकाज पर नाराजगी जताते हुए नोटों की माला भी पहनाई गई.

सामने आए वीडियो में UBT शिवनेता विक्रम रंधावे झोला लेकर चीफ ऑफिसर के कमरे में पहुंचते नजर आ रहे हैं. इसके बाद वह झोले से आवारा कुत्ते को बाहर निकालते हैं. उसे सीधे चीफ ऑफिसर की टेबल पर छोड़ देते हैं. इस दौरान वहां मौजूद लोग भी हैरान नजर आए. रंधावे ने इस पूरे प्रदर्शन के जरिए आवारा कुत्तों की समस्या पर प्रशासन का ध्यान खींचने की कोशिश की.

सम्बंधित ख़बरें

सोने की परत वाला मोदक बना आकर्षण, जानें कीमत और खासियत
Su-57E stealth fighter
भारत को क्यों चाहिए रूसी स्टील्थ जेट, ये कैसे वायु सेना की ताकत बढ़ाएगा?
Ram kadam attacks rahul gandhi over Nashik visit
राहुल गांधी के नासिक दौरे पर बीजेपी नेता राम कदम का हमला, देखें
Rahul Gandhi (Photo: X/ANI Screengrab)
राहुल गांधी का नासिक दौरा कल, आदिवासी छात्रों से करेंगे मुलाकात
To control Onion Price Rise Government Starts Supply From Nashik to Major Cities
बफर स्टॉक खोला... 'कांदा एक्सप्रेस' से ढुलाई शुरू! प्याज पर एक्शन में सरकार

उन्होंने आरोप लगाया कि निफाड़ शहर और आसपास के इलाकों में आवारा कुत्तों की संख्या बढ़ती जा रही है. बच्चों, बुजुर्गों और महिलाओं को परेशानी हो रही है. वाहन चालकों को भी डर के बीच रास्तों से गुजरना पड़ रहा है. उन्होंने दावा किया कि कई लोगों को आवारा कुत्ते काट चुके हैं.

Advertisement

चीफ ऑफिसर को नोटों की माला पहनाकर कसा तंज

कुत्ते को टेबल पर छोड़ने के साथ ही प्रदर्शनकारियों ने एक और तरीके से प्रशासन के खिलाफ नाराजगी जताई. चीफ ऑफिसर धीरज भामरे की टेबल पर नोटों की माला रखी गई. फिर उन्हें माला पहनाकर नगर पंचायत के कामकाज पर सवाल उठाए गए. इस माला के जरिए प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन की कार्यशैली पर तंज कसा.

प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि आवारा कुत्तों की समस्या को लेकर कई बार शिकायत की गई. नगर पंचायत को लिखित रिप्रेजेंटेशन भी दिए गए. इसके बावजूद समस्या कम करने के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया. 

लोगों का कहना है कि सिर्फ शिकायतें दर्ज करने से काम नहीं चलेगा. कुत्तों को पकड़ने और उनकी संख्या नियंत्रित करने के लिए जमीन पर कार्रवाई करनी होगी.

विक्रम रंधावे ने दावा किया कि गणेशोत्सव के दौरान भी आवारा कुत्तों की वजह से लोगों को परेशानी हो रही है. लोगों को गणेश मंडलों तक पहुंचने में डर लग रहा है. प्रदर्शनकारियों ने नगर पंचायत से तुरंत नसबंदी अभियान शुरू करने की मांग की है. साथ ही आवारा कुत्तों को पकड़ने के लिए व्यवस्था करने और समस्या पर नियंत्रण की मांग की गई है.

यह भी पढ़ें: बैंक की नौकरी छोड़ महिला ने शुरू किया ये काम, वायरल वीडियो में सुनाई कहानी!

Advertisement

 'कई दिनों से उठा रहे हैं मुद्दा'

युवा सेना के जिला प्रमुख विक्रम रंधावे ने चीफ ऑफिसर धीरज भामरे पर सीधे सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि कई दिनों से आवारा कुत्तों की समस्या उठाई जा रही है. इसके बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई. 

रंधावे ने कहा कि सिर्फ दिखावे की कार्रवाई चल रही है. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि नागरिकों की समस्याओं पर ध्यान देने के बजाय टेंडर के कामों पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है.

रंधावे ने चेतावनी दी कि अगर प्रशासन ने जल्द कार्रवाई नहीं की, तो विरोध फिर होगा. उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो नागरिकों की मौजूदगी में दोबारा चीफ ऑफिसर के ऑफिस में आवारा कुत्ते लाए जाएंगे. फिलहाल कुत्ते को झोले में लेकर ऑफिस पहुंचने और चीफ ऑफिसर की टेबल पर छोड़ने का वीडियो सोशल मीडिया पर चर्चा में है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    'जिसके पास 272 सांसद होंगे...', राहुल गांधी को PM बनाने पर क्या बोले कार्ति चिदंबरम? |
    छठी बार पापा बनेगा करोड़पति यूट्यूबर! गणपति बप्पा के आशीर्वाद से गूंजेगी किलकारी, शरमाई पत्नी |
    बप्पा की विदाई पर भावुक हुईं चहल की Ex वाइफ धनश्री वर्मा, आंखों से छलके आंसू, VIDEO |
    झोले में कुत्ता लाकर चीफ ऑफिसर के टेबल पर छोड़ दिया, फिर पहनाई नोटों की माला, VIDEO |
    कानपुर: सरकारी अस्पताल में डॉक्टर की जगह ड्राइवर देख रहा मरीज, पर्चे पर लिखीं दवाएं; VIDEO VIRAL |
    Indian Railway: रात में रेलवे ट्रैक के पास क्यों जलती है ये छोटी सी लाइट? 99% लोग नहीं जानते |
    बेटी के पति पर आया 5 बच्चों की मां का दिल! साथ रहने लगे सास-दामाद, मैनपुरी की ये अजीब लव स्टोरी |
    जमशेदपुर में कस्टमर बनकर आए चोरों ने उड़ाया सोना, CCTV फुटेज से खुला राज |
    हूतियों के आगे मजबूर हुआ सऊदी अरब! मिसाइल इंटरसेप्टर स्टॉक घटा तो 4 देशों से मांगी मदद |
    OpenAI का बड़ा खुलासा और मचा हड़कंप, AI मॉडल ने खुद को दिया ऑर्डर
    Advertisement