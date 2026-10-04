मुंबई के सांताक्रूज में ऑनलाइन गेमिंग का खूनी अंजाम... दोस्तों में झगड़े के बाद युवक का चाकू से रेता गला, 3 गिरफ्तार

मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलने को लेकर हुआ झगड़ा महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के सांताक्रुज इलाके में खूनी वारदात में बदल गया. शुक्रवार-शनिवार की दरमियानी रात को एक युवक ने कथित तौर पर अपने ही दोस्त का चाकू से गला काट दिया. वाकोला पुलिस ने मुख्य आरोपी अरबेज शाह समेत तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है. पीड़ित दिलशाद शाह के भाई सलमान फारूक शाह की शिकायत पर बीएनएस की धारा 109 के तहत हत्या की कोशिश का मामला दर्ज हुआ है. मामले की जांच जारी है.

और पढ़ें

सांताक्रुज इलाके में ऑनलाइन मोबाइल गेम को लेकर शुरू हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि एक दोस्त ने दूसरे दोस्त पर चाकू से जानलेवा हमला कर दिया. पुलिस के मुताबिक यह घटना शनिवार को रात करीब डेढ़ बजे की है. यानी देर रात कलीना इलाके में सेंट रॉक चर्च की सीढ़ियों पर यह वारदात हुई. मामले की जानकारी वाकोला पुलिस ने दी है.

पीड़ित का नाम दिलशाद शाह है. वह अपने कुछ दोस्तों के साथ चर्च की सीढ़ियों पर बैठा हुआ था. इसी दौरान आरोपी अरबेज शाह ने फोन पर दिलशाद के भाई सलमान फारूक शाह से झगड़ा शुरू कर दिया. अरबेज का आरोप था कि वे लोग उसकी फेसबुक आईडी का इस्तेमाल करके ऑनलाइन गेम खेल रहे हैं. यही बात दोनों के बीच बहस की वजह बनी.

फोन पर हुई इस कहासुनी के कुछ ही देर बाद अरबेज ने कथित तौर पर दिलशाद पर चाकू से हमला कर दिया. आरोप है कि उसने दिलशाद का गला चाकू से काट दिया. दिलशाद और अरबेज आपस में दोस्त बताए गए हैं.

Advertisement

यह भी पढ़ें: ऑनलाइन गेम में फिर ले ली मासूम की जान, गेमिंग लत पहचानें और ऐसे करें दूर

घटना के बाद दिलशाद के भाई सलमान फारूक शाह ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई. उनकी शिकायत के आधार पर वाकोला पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता यानी बीएनएस की धारा 109 के तहत केस दर्ज किया है. यह धारा हत्या की कोशिश से जुड़ी है. आसान भाषा में कहें तो आरोपी पर किसी की जान लेने की कोशिश करने का आरोप लगा है.

पुलिस ने इस मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. इनमें मुख्य आरोपी अरबेज शाह के साथ मुसाहिद वकील अहमद खान और कौसर अली जमील शाह भी शामिल हैं. एक अधिकारी ने बताया कि मामले की आगे की जांच जारी है.

इस पूरे मामले में तीन लोगों की भूमिका खास है. दिलशाद शाह पीड़ित है. अरबेज शाह मुख्य आरोपी है. सलमान फारूक शाह पीड़ित का भाई है और उसकी शिकायत पर ही केस दर्ज हुआ है.

घटना की शुरुआत सिर्फ फोन पर हुई बहस से हुई थी. बात फेसबुक आईडी से गेम खेलने के आरोप की थी, लेकिन कुछ ही देर में मामला चाकू हमले तक पहुंच गया.

---- समाप्त ----