scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

24 घंटे के सियासी ड्रामे के बाद लापता कॉर्पोरेटर की वापसी, उद्धव ठाकरे से होगी मुलाकात

शिवसेना यूबीटी की लापता कॉर्पोरेटर सरिता म्हास्के 24 घंटे के पॉलिटिकल ड्रामे के बाद पार्टी में वापस लौट आई हैं. उन्होंने दल-बदल की अटकलें खारिज करते हुए उद्धव ठाकरे के प्रति अपनी वफादारी दोहराई है.

Advertisement
X
शिवसेना यूबीटी कॉर्पोरेटर सरिता म्हस्के लापता बताई जा रही थीं. (Photo: ITG)
शिवसेना यूबीटी कॉर्पोरेटर सरिता म्हस्के लापता बताई जा रही थीं. (Photo: ITG)

उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की एकमात्र लापता कॉर्पोरेटर सरिता म्हास्के 24 घंटे के हाई-वोल्टेज ड्रामे के बाद पार्टी में वापस लौट आई हैं. उनके अचानक गायब होने और संपर्क न हो पाने की वजह से यह अफवाहें तेज हो गई थीं कि वे एकनाथ शिंदे गुट के विधायक दिलीप लांडे के साथ मिलकर दल-बदल कर सकती हैं. 

इस संकट के बीच उद्धव ठाकरे के करीबी एमएलसी मिलिंद नार्वेकर ने आधी रात को एक सफल 'रेस्क्यू ऑपरेशन' चलाया. 

कथित तौर पर दिलीप लांडे ने डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे के साथ अपने पुराने निजी संबंधों का इस्तेमाल करके उनकी वापसी को आसान बनाया.

सम्बंधित ख़बरें

mumbai bmc mayor lottery system eknath shinde ministry
महाराष्ट्र में कहां किसे मिलेगी मेयर की कुर्सी, 11 बजे उठेगा पर्दा, शिंदे की लॉटरी से खुलेगी किस्मत
Mahayuti Mayors Thane Kalyan Ulhasnagar
शिंदे के समर्थन में राज ठाकरे, ठाणे समेत इन नगर निगमों में महायुति का मेयर बनना तय
Amruta Fadnavis
'दावोस पिकनिक मनाने नहीं गए हैं मेरे पति', राउत पर CM फडणवीस की पत्नी का पलटवार
Eknath Shinde and Raj Thackeray
पुरानी दुश्मनी भूलकर साथ आए शिंदे-राज ठाकरे, बीजेपी का 'मेयर' सपना अटका
बीएमसी का मेयर कौन होगा? (Photo: ITG)
BMC मेयर की मेज पर रखा झंडा बदलेगा या नहीं? शिंदे-बीजेपी में चल रहे मोलभाव के बीच सस्पेंस

Sarita Mhaske

हालांकि, उनकी लोकेशन के बारे में अभी भी जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन कॉर्पोरेटर को उनके पति के साथ रात भर सुरक्षा के लिए नार्वेकर के घर पर सुरक्षित रखा गया है. आज सुबह मातोश्री में उद्धव ठाकरे के साथ दोनों की एक ज़रूरी मीटिंग होनी है, जिसके बाद म्हस्के बेलापुर के कोंकण भवन में ठाकरे ग्रुप में रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के साथ अपनी सदस्यता को औपचारिक रूप देंगी.

'मैं उद्धव ठाकरे के साथ हमेशा...'

इंडिया टुडे से खास बातचीत में सरिता म्हस्के ने दल-बदल की अफवाहों को 'गलतफहमी' करार दिया है. उन्होंने ज़ोर देकर कहा कि उनका कभी भी पार्टी छोड़ने का इरादा नहीं था. उन्होंने अपनी वफादारी दोहराते हुए कहा, "मैं उद्धव ठाकरे के साथ थी, हूं और हमेशा रहूंगी."

 
---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    IND vs NZ
    करियर राशिफल
    Advertisement