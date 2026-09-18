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IIT बॉम्बे में छात्र ने की आत्महत्या, मोबाइल से प्रश्नपत्र ChatGPT पर किया था अपलोड

IIT बॉम्बे में दूसरे वर्ष के एक छात्र की मौत के बाद कैंपस में छात्रों का प्रदर्शन शुरू हो गया. संस्थान के मुताबिक, परीक्षा के दौरान छात्र मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते मिला था और उसने प्रश्नपत्र ChatGPT पर डालकर जवाब मांगे थे. छात्र से बातचीत कर उसे समझाया गया था और अकादमिक भविष्य पर असर नहीं पड़ने का भरोसा दिया गया था.

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IIT बॉम्बे में प्रदर्शन.(Photo: Screengrab)
IIT बॉम्बे में प्रदर्शन.(Photo: Screengrab)

मुंबई स्थित IIT बॉम्बे में दूसरे वर्ष के एक छात्र की मौत के बाद कैंपस में छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं. छात्र ऊर्जा विज्ञान और अभियांत्रिकी विभाग में पढ़ रहा था. संस्थान के मुताबिक, शुक्रवार को परीक्षा के दौरान उसे परीक्षा कक्ष में मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते पाया गया था.

IIT बॉम्बे ने बताया कि छात्र ने परीक्षा के प्रश्नपत्र को ChatGPT पर अपलोड किया था, ताकि वहां से सवालों के जवाब हासिल कर सके. घटना के बाद छात्र के खिलाफ तत्काल कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू नहीं की गई थी. मामले को लेकर परीक्षा के प्रशिक्षक और विभागाध्यक्ष ने उससे बातचीत भी की थी.

यह भी पढ़ें: मुंबई एयरपोर्ट के पास मस्जिद को लेकर सवाल, BJP नेता किरीट सोमैया ने दिया सात दिन का अल्टीमेटम, कोर्ट जाने की चेतावनी

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संस्थान के अनुसार, बातचीत के दौरान छात्र को समझाया गया था. उसे यह भरोसा भी दिया गया था कि इस घटना का उसके अकादमिक भविष्य पर प्रतिकूल असर नहीं पड़ेगा. इसके बाद छात्र अपने छात्रावास के कमरे में लौट गया था.

बाद में शाम के समय छात्र अपने कमरे में मृत पाया गया. IIT बॉम्बे ने छात्र की मौत पर गहरा दुख जताया है. संस्थान की ओर से कहा गया है कि इस घटना से प्रभावित छात्र के दोस्तों, सहपाठियों, शिक्षकों और अन्य लोगों को जरूरी सहयोग दिया जा रहा है.

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संस्थान ने यह भी कहा कि मौत से जुड़े हालात की जांच संबंधित अधिकारी कर रहे हैं. फिलहाल मामले की परिस्थितियों को लेकर जांच जारी है. वहीं छात्र की मौत के बाद IIT बॉम्बे परिसर में छात्रों का विरोध-प्रदर्शन भी चल रहा है.

 

कैंपस में छात्र कर रहे प्रदर्शन

छात्र की मौत की खबर सामने आने के बाद संस्थान में छात्रों के बीच चिंता और आक्रोश देखने को मिला. कैंपस में प्रदर्शन जारी है. प्रदर्शन के दौरान छात्र इस घटना से जुड़े पूरे मामले पर सवाल उठा रहे हैं.

IIT बॉम्बे ने अपने बयान में कहा कि वह इस दुखद घटना से बेहद आहत है. संस्थान ने प्रभावित विद्यार्थियों, सहपाठियों और शिक्षकों को सहायता देने की बात कही है.

मौत से जुड़ी परिस्थितियों की जांच संबंधित अधिकारियों द्वारा की जा रही है. परीक्षा के दौरान हुई घटना, छात्र से हुई बातचीत और इसके बाद सामने आए घटनाक्रम की जानकारी भी जांच का हिस्सा है. संस्थान ने फिलहाल मामले में जांच जारी होने की बात कही है.

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