धाराशिव: बारिश और पानी छोड़े जाने से 2.26 लाख हेक्टेयर फसलें तबाह, 1.98 लाख किसान प्रभावित

मराठवाड़ा क्षेत्र के धाराशिव जिले में भारी बारिश और बांधों से पानी छोड़े जाने के कारण हाल ही में आई बाढ़ ने भारी नुकसान पहुंचाया है. अधिकारियों के अनुसार, जिले के 363 गांवों में करीब 2.26 लाख हेक्टेयर फसलें जलमग्न हो गईं, जिससे लगभग 1.98 लाख किसानों की फसलें नष्ट हो गईं.

एजेंसी के अनुसार, जिला प्रशासन ने बताया कि बाढ़ से केवल फसलों का नुकसान नहीं हुआ, बल्कि 1,048 घर भी प्रभावित हुए हैं. बाढ़ के कारण दो लोगों की जान चली गई और 165 मवेशियों की भी मौत हुई. सबसे ज्यादा नुकसान, भुम, परंडा और कुछ अन्य तालुकों में हुआ है.

तालुका-वार नुकसान की स्थिति के अनुसार, भुम इलाके में 58,100 हेक्टेयर, उमरगा में 54,206 हेक्टेयर, धाराशिव में 44,060 हेक्टेयर, तुलजापुर में 39,850 हेक्टेयर, लोहरा में 7,690 हेक्टेयर और कालंब में 5,150 हेक्टेयर भूमि प्रभावित हुई है. भुम तालुका में सबसे अधिक नुकसान हुआ है, कालंब और लोहरा में भी हुआ है.

जिला प्रशासन वर्तमान में फसल नुकसान का सर्वेक्षण कर रहा है. राज्य सरकार को मुआवजे की मांग भेजी जाएगी. अधिकारियों ने किसानों से अपील की है कि वे नुकसान की सही जानकारी दें, ताकि उचित राहत और मुआवजा सुनिश्चित किया जा सके.

स्थानीय किसानों का कहना है कि अचानक आई बाढ़ और बांधों से पानी छोड़े जाने की वजह से फसलों की पूरी मेहनत बर्बाद हो गई. उन्होंने सरकार से तेजी से मुआवजे और राहत सामग्री उपलब्ध कराने की मांग की है. लोगों ने कहा कि मराठवाड़ा क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा और जल प्रबंधन की चुनौतियों के कारण किसानों की जिंदगी संकट में पड़ सकती है. प्रशासन और राज्य सरकार को तत्काल कदम उठाकर प्रभावित किसानों और उनके परिवारों को राहत देनी चाहिए.

