'रनवे 11 पर होनी थी अजित पवार के प्लेन की लैंडिंग, कोई MAYDAY कॉल नहीं मिली...', बारामती हादसे पर सरकार का बयान

महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार की विमान हादसे में मौत हो गई है. इस हादसे को लेकर अब सरकार का बयान भी आ गया है, जिसमें यह जानकारी दी गई है कि विमान को रनवे 11 पर लैंड करने के लिए क्लीयरेंस दी गई थी.

बारामती में लैंडिंग के समय महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार विमान हादसे का शिकार हो गए. (Photo:PTI)
महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एपी) के प्रमुख अजित पवार की बारामती प्लेन क्रैश में मौत हो गई है. इस हादसे की जांच एएआईबी ने शुरू कर दी है. हादसे को लेकर अब सरकार का भी बयान आया है. सरकार की ओर से बयान जारी कर यह जानकारी दी गई है कि बुधवार को अजित पवार को लेकर बारामती पहुंचा जो विमान हादसे का शिकार हुआ है, उसे रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई थी.

सरकार की ओर से कहा गया है कि इसकी कोई रीडबैक नहीं मिली और एक मिनट के बाद ही एटीसी को आग की लपटें नजर आईं. जारी बयान में यह भी जानकारी दी गई है कि पायलट ने प्लेन लैंड कराने का प्रयास किया, जो असफल रहा. इस असफल लैंडिंग प्रयास के बाद अजित पवार के प्लेन को सुबह 9 बजकर 43 मिनट पर रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई थी. इस क्लीयरेंस के बाद कोई रीडबैक नहीं मिला और 8 बजकर 44 मिनट पर एटीसी को आग की लपटें दिखीं.

सरकार की ओर से जारी बयान में यह भी कहा गया है कि हादसे से पहले एटीसी को कोई MAYDAY कॉल नहीं मिली, किसी भी तरह की इमरजेंसी की सूचना पायलट की ओर से नहीं दी गई थी. सरकार ने कहा है कि इस हादसे की जांच विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो (AAIB) ने शुरू कर दी है. यह विमान VI-SSK ने सुबह 08:18 बजे पहली बार बारामती एटीसी से संपर्क किया था. विमान ने बारामती से 30 नॉटिकल मील (NM) दूर से अगली कॉल किया. उन्हें पुणे एप्रोच से रिलीज किया गया और पायलट के विवेक पर विजुअल मेट्रोलॉजिकल कंडीशंस में नीचे आने की सलाह दी गई.

हादसे के शिकार विमान के क्रू ने हवा और दृश्यता के बारे में पूछा. एटीसी की ओर से उन्हें जानकारी दी गई कि हवा शांत थी और दृश्यता लगभग 3000 मीटर थी. इसके बाद विमान ने रनवे 11 के फाइनल एप्रोच की सूचना दी, लेकिन रनवे दिखाई नहीं दे रहा था. इस कारण पहले एप्रोच में गो-अराउंड किया गया. गो-अराउंड के बाद विमान से उसकी स्थिति पूछी गई. क्रू ने फिर रनवे 11 के फाइनल एप्रोच पर होने की जानकारी दी. उन्हें रनवे दिखाई देने पर सूचित करने को कहा गया.

यह भी पढ़ें: जिस बारामती एयरपोर्ट को लैंडिंग के लिए सेफ बनाना चाहते थे अजित पवार, वहीं क्रैश हुआ प्लेन

हादसे का शिकार हुए प्लेन के पायलट्स ने एटीसी को बताया कि रनवे अभी दिखाई नहीं दे रहा, दिखाई देने पर बताएंगे. कुछ सेकंड बाद उन्होंने बताया कि रनवे दिखाई दे रहा है. सुबह 8 बजकर 43 मिनट पर विमान को रनवे 11 पर उतरने की अनुमति दी गई, लेकिन क्रू ने इस लैंडिंग क्लीयरेंस का रीडबैक नहीं दिया. एटीसी को रनवे 11 के थ्रेशहोल्ड के पास आग की लपटें नजर आईं. इमरजेंसी सेवाएं तुरंत मौके पर पहुंचीं. शुरुआती जानकारी के मुताबिक, हादसे के समय बारामती एयरपोर्ट पर घना कोहरा था और विजिबिलिटी भी काफी कम थी.

यह भी पढ़ें: 'प्लेन लैंड करने की कोशिश कर रहा था, तब ही...', अजित पवार के निधन पर बोले एविएशन मिनिस्टर

हादसे को लेकर सूत्रों ने आजतक से कहा कि सुबह विजिबिलिटी अचानक काफी कम हो गई थी और विमान एप्रोच पर था, तभी वह नीचे गिर गया. बता दें कि अजित पवार बारामती में जिला परिषद चुनाव से पहले चार अहम बैठकों में शामिल होने जा रहे थे. हादसे में दो पायलट और अजित पवार के दो सुरक्षाकर्मी (1 पीएसओ और 1 अटेंडेंट) की भी मौत हुई है. हादसा तब हुआ, जब अजित पवार का चार्टर्ड विमान बारामती एयरपोर्ट पर दूसरी आपातकालीन लैंडिंग की कोशिश कर रहा था.

---- समाप्त ----
