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रूम नंबर 13, शराब पार्टी और असम की लड़की... नोएडा में कांड के बाद कटिहार पहुंचा आरोपी, सन्न कर देगी कहानी

एक रात... शराब की पार्टी... दो दोस्त कमरे में गए... और सुबह एक लाश मिली. इसके बाद कहानी नोएडा से निकलकर बिहार के कटिहार पहुंचती है, जहां हत्या का आरोपी पुलिस को शराब की पांच बोतलों के साथ मिला. नोएडा पुलिस जिस रमन राज को महक की हत्या के बाद ढूंढ रही थी, वो कटिहार पहुंच चुका था. अब नोएडा पुलिस कटिहार पहुंची है और उसे रिमांड पर लेकर उस रात का सच जानना चाहती है कि आखिर महक के साथ उस कमरे में क्या हुआ था?

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7 और 8 अगस्त की दरम्यानी रात रमन राज के साथ दिखी थी महक. (Photo: ITG)
7 और 8 अगस्त की दरम्यानी रात रमन राज के साथ दिखी थी महक. (Photo: ITG)

ये कहानी नोएडा से शुरू होती है और करीब 1,000 किलोमीटर दूर कटिहार में जाकर एक अजीब मोड़ लेती है. एक किराए की बिल्डिंग. एक कमरा. दो दोस्त... रात में शराब पार्टी. और अगली सुबह कमरे के अंदर एक युवती की लाश मिलती है. पुलिस के मुताबिक, इस कहानी का मुख्य आरोपी रमन राज है, जो बिहार के कटिहार का रहने वाला है. नोएडा पुलिस उसे लड़की की हत्या के मामले में तलाश रही थी. तब तक कटिहार पुलिस ने उसे शराब के साथ पकड़ लिया.

अब नोएडा पुलिस कटिहार पहुंच चुकी है और आरोपी को रिमांड पर लेकर पूछताछ की तैयारी में है. लेकिन पहले पूरी कहानी समझिए. महक और रमन एक ही बिल्डिंग में रहते थे. नोएडा के बरौला इलाके में एक बिल्डिंग है. इसी बिल्डिंग में असम की रहने वाली महक अहमद अपनी सहेली के साथ कमरा नंबर 13 में रहती थी. उसी फ्लोर पर कमरा नंबर 23 में कटिहार का रहने वाला रमन राज रहता था.

Noida Mahak Murder Case Room No 13 Liquor Party and Bihar Connection

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दोनों एक-दूसरे को जानते थे और दोस्त थे. फिर आती है 7 और 8 अगस्त की दरम्यानी रात. महक की सहेली के मुताबिक, उस रात महक को रमन के साथ उसकी बालकनी में देखा गया था. दोनों शराब पी रहे थे. हाथ में शराब की बोतल, पानी की बोतल और चिप्स थे. कुछ देर तक दोनों वहीं खड़े होकर बातचीत करते रहे. फिर दोनों कमरे के अंदर चले गए.

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सहेली जब सुबह उठी तो उसने देखा कि महक अपने कमरे में नहीं है. उसने महक को फोन किया तो फोन बंद था. फिर वह रमन के कमरे की तरफ गई. कमरे के दरवाजे पर ताला लगा हुआ था. रमन का फोन भी बंद आ रहा था. अब शक बढ़ गया.

बिल्डिंग के मालिक सार्थक बंसल को इसकी जानकारी दी गई. इसके बाद केयरटेकर ने कमरे का ताला तोड़ा. दरवाजा खुला तो अंदर का मंजर देखकर लोगों के होश उड़ गए. कमरे के अंदर तेज दुर्गंध थी. और जमीन पर महक की लाश पड़ी थी. शव खून से लथपथ था. तुरंत पुलिस को सूचना दी गई. पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू हुई.

पुलिस के सामने सवाल था कि महक रमन के कमरे में कैसे पहुंची? और दूसरा सवाल कि रमन कहां गया? क्योंकि जिस कमरे में महक की लाश मिली, वहां रमन नहीं था. महक की सहेली और बिल्डिंग में मौजूद कुछ लोगों ने पुलिस को रमन के बारे में बताया. पुलिस ने जांच आगे बढ़ाई तो रमन राज पर हत्या का शक गहराता गया.

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इसके बाद नोएडा के सेक्टर-49 थाने में 10 अगस्त को हत्या का केस दर्ज किया गया. रमन को पकड़ने के लिए पुलिस ने तलाश शुरू कर दी. लेकिन तब तक रमन नोएडा से निकल चुका था. वह अपने घर कटिहार पहुंच चुका था. उसे लगा होगा कि अब कुछ वक्त के लिए पुलिस से बच जाएगा. लेकिन कटिहार पहुंचते ही कहानी में ऐसा ट्विस्ट आया, जो उसने भी नहीं सोचा होगा.

बिहार में शराबबंदी है. कटिहार नगर थाना पुलिस गश्त पर थी. इसी दौरान फुलवारी काली मंदिर पोखर के पास पुलिस ने रमन राज को पकड़ लिया. उसके पास से पांच बोतल शराब बरामद होने की बात सामने आई. कटिहार पुलिस को उस वक्त शायद नहीं था कि जिसे शराब के साथ पकड़ा गया है, उसे कोई दूसरी पुलिस टीम हत्या के मामले में ढूंढ रही है.

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कटिहार पुलिस ने शराब मामले में केस दर्ज किया और रमन को गिरफ्तार कर लिया. उधर नोएडा पुलिस अपनी जांच में रमन को तलाश रही थी. फिर उसे पता चला कि जिस आरोपी की तलाश में वो लगी है, वो कटिहार जेल में बंद है. लेकिन किस मामले में? शराब के मामले में... इसके बाद नोएडा पुलिस की टीम कटिहार पहुंच गई. मगर अब मामला थोड़ा पेचीदा था.

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रमन राज पहले से एक केस में जेल में था. इसलिए नोएडा पुलिस उसे सीधे उठाकर नोएडा नहीं ले जा सकती. इसके लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी. अब नोएडा पुलिस कटिहार कोर्ट में रिमांड और आगे की न्यायिक प्रक्रिया में जुटी है, ताकि रमन को अपने साथ ले जाकर महक हत्याकांड के बारे में पूछताछ की जा सके.

कटिहार के DSP विशाल आनंद ने बताया कि रमन को शराब मामले में गिरफ्तार कर कार्रवाई की गई है. उन्होंने कहा कि नोएडा में हुई महिला की हत्या के मामले में रमन आरोपी है और नोएडा पुलिस उसे तलाशते हुए कटिहार पहुंची है. कटिहार पुलिस जांच में नोएडा पुलिस को सहयोग कर रही है.

जांच में कई सवालों के जवाब तलाशे जाएंगे. उस रात महक और रमन के बीच कमरे में क्या हुआ? महक की मौत कैसे हुई? हत्या की वजह क्या थी? क्या घटना में कोई और भी शामिल था? और हत्या के बाद रमन सीधे कटिहार क्यों पहुंचा? इन सवालों के जवाब पुलिस की पूछताछ और जांच से सामने आएंगे.

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