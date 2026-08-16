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रांची में प्रदर्शनकारी छात्रों से मिलीं कुनिका सदानंद, JPSC-JSSC आंदोलन को दिया समर्थन

रांची में छात्रों के प्रदर्शन को 23 दिन बीत चुके हैं. ऐसे में उनका साथ देने बॉलीवुड एक्ट्रेस कुनिका सदानंद जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पहुंची, जहां उन्होंने भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से मुलाकात की.

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रांची में कुनिका (Photo: Instagram @iam_kunickaasadanand)
रांची में कुनिका (Photo: Instagram @iam_kunickaasadanand)

देश में कुछ मुद्दे ऐसे होते हैं जिनपर हर नागरिक की पैनी नजर होती है. आजकल रांची में छात्रों को लेकर एक मुद्दा गरमाया हुआ है. वो JPSC-JSSC जैसी सरकारी परीक्षा के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं. इन परीक्षाओं में धांधली का मामला सामने आए कई दिन बीत चुके हैं, मगर सरकार की तरफ से फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है. रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में लाखों स्टूडेंट्स प्रदर्शन पर बैठे हैं. 

पीयूष मिश्रा के बाद कुनिका भी पहुंची

रांची के छात्रों के लिए बॉलीवुड से भी समर्थन देखने मिल रहा है. मशहूर एक्टर और सिंगर पीयूष मिश्रा कई दिनों तक वहां मौजूद थे और स्टूडेंट्स को अपना सपोर्ट भी दे रहे थे. उन्होंने सरकार से सवाल भी पूछे और हिंदी फिल्म इंडस्ट्री पर निशाना भी साधा था. इसमें नसीरुद्दीन शाह पर उन्होंने तंज कसा था, जिसकी बाद में काफी चर्चा हुई. अब पीयूष मिश्रा के बाद, बिग बॉस 19 फेम एक्ट्रेस कुनिका सदानंद रांची पहुंची हैं. 

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प्रदर्शन के 23वें दिन कुनिका जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम पहुंची थीं. वहां उन्होंने स्टूडेंट्स से मुलाकात की और पेपर धांधली के मामले में उन्हें अपना समर्थन दिया. इसके साथ-साथ वो प्रदर्शन में मौजूद भूख हड़ताल पर बैठे छात्रों से भी मिलीं. कुनिका वहां काफी देर तक बैठी थीं, और सभी से मुलाकात कर रही थीं. भूख हड़ताल पर बैठी एक छात्रा से उन्होंने उनका हालचाल भी पूछा. इस दौरान वो बहुत परेशान होती नजर आईं. 

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छात्रों का कर रहीं खुलकर सपोर्ट

कुनिका सदानंद के आने से वहां मौजूद कई लोग खुश नजर आए. लोग उनका छात्रों के प्रति समर्थन देखकर उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं. कुनिका पिछले कई दिनों से झारखंड में हो रहे इस मुद्दे पर अपनी बात रख रही थीं. सोशल मीडिया के जरिए वो वीडियो बनाकर लोगों से कह रही थीं कि वो जंतर-मंतर पर नीट प्रोटेस्ट की तरह, रांची के छात्रों को भी सपोर्ट करें. उनकी आवाज सरकार तक पहुंचाने में मदद करें, ताकि कोई एक्शन लिया जाए. 

वैसे कुनिका जंतर-मंतर प्रोटेस्ट के दौरान भी काफी एक्टिव थीं. सोशल मीडिया पर वीडियो बनाने के साथ-साथ वो दिल्ली में आकर स्टूडेंट्स से भी मिली थीं, जिसने उनके छात्रों के प्रति समर्थन को दर्शाया.

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