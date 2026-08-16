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804 ग्राम स्मैक, कीमत 4.10 करोड़ रुपये... सहारनपुर में नशे की बड़ी खेप के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार

सहारनपुर में पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे ऑपरेशन सवेरा के तहत बड़ी कार्रवाई की है. बेहट पुलिस, SWAT और सर्विलांस टीम ने 804 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. बरामद नशीले पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में कीमत करीब 4.10 करोड़ रुपये बताई गई है. आरोपियों से बोलेरो और दो मोबाइल भी मिले हैं.

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ऑपरेशन सवेरा के तहत हुई कार्रवाई.(Photo: Rahul Kumar/ITG)
ऑपरेशन सवेरा के तहत हुई कार्रवाई.(Photo: Rahul Kumar/ITG)

उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के बीच पुलिस को बड़ी सफलता मिली है. बेहट पुलिस, SWAT और सर्विलांस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 804 ग्राम अवैध स्मैक के साथ दो तस्करों को गिरफ्तार किया है. पुलिस के मुताबिक, बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत करीब 4 करोड़ 10 लाख रुपये है.

पुलिस ने दोनों आरोपियों के कब्जे से दो मोबाइल फोन और तस्करी में इस्तेमाल की जा रही बोलेरो कार भी बरामद की है. बताया जा रहा है कि आरोपी नशीले पदार्थ की खेप को आगे पहुंचाने की तैयारी में थे. हालांकि, डिलीवरी से पहले ही संयुक्त टीम ने उन्हें पकड़ लिया.

यह भी पढ़ें: सहारनपुर में अनोखा देशभक्ति का जज्बा... 1 किमी लंबे तिरंगे को कंधों पर उठाकर निकले युवा, फूलों से सजा शहर

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गिरफ्तारी के बाद दोनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया. पुलिस अब बरामद स्मैक के स्रोत और इसके संभावित खरीदारों की जानकारी जुटाने में लगी है. इस कार्रवाई को जिले में नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ अहम सफलता माना जा रहा है.

ऑपरेशन सवेरा के तहत हुई कार्रवाई

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एसपी देहात मयंक पाठक ने बताया कि नशीले पदार्थों की तस्करी और बिक्री पर प्रभावी रोक लगाने के लिए पुलिस ऑपरेशन सवेरा चला रही है. इसी अभियान के तहत बेहट पुलिस के साथ SWAT और सर्विलांस टीम को तस्करों के संबंध में जानकारी मिली थी. इसके बाद संयुक्त टीम ने कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को दबोच लिया.

गिरफ्तार आरोपियों की पहचान तालिब पुत्र सलीम उर्फ सालिम और अमित उर्फ अनित पुत्र कटार के रूप में हुई है. पुलिस के अनुसार, दोनों का नशे के कारोबार से पुराना संबंध रहा है. दोनों आरोपी पहले भी जेल जा चुके हैं. पुलिस अब उनके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड और नशीले पदार्थों की सप्लाई से जुड़े मामलों की भी जानकारी जुटा रही है.

पुलिस की पूछताछ में यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि 804 ग्राम स्मैक की इतनी बड़ी खेप कहां से लाई गई थी. इसके अलावा इसे किस व्यक्ति या गिरोह तक पहुंचाया जाना था, इसकी भी पड़ताल चल रही है. जांच एजेंसियां आरोपियों के संपर्क में रहने वाले लोगों की जानकारी भी खंगाल रही हैं.

पूरे नेटवर्क तक पहुंचने की कोशिश

एसपी देहात मयंक पाठक के मुताबिक, दोनों आरोपियों से पूछताछ के आधार पर पूरे नेटवर्क का पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है. पुलिस यह जानना चाहती है कि इस कारोबार के पीछे कौन लोग हैं और नशीले पदार्थ की सप्लाई किस माध्यम से की जा रही थी. जांच में सामने आने वाले संदिग्धों पर भी कार्रवाई की जाएगी.

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पुलिस अधिकारियों का कहना है कि नशे के कारोबार में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा. बरामदगी और गिरफ्तारी के बाद अब जांच का फोकस सप्लाई चेन पर है. पुलिस यह भी पता कर रही है कि आरोपी पहले कितनी बार ऐसी खेप पहुंचा चुके हैं और इस धंधे से जुड़े अन्य लोग कौन हैं.

सहारनपुर पुलिस की इस कार्रवाई से नशे के अवैध कारोबार पर शिकंजा कसने की कोशिश को मजबूती मिली है. 4.10 करोड़ रुपये की अनुमानित कीमत वाली स्मैक की खेप डिलीवरी से पहले पकड़े जाने से तस्करों के नेटवर्क को बड़ा झटका लगा है. फिलहाल दोनों आरोपी जेल भेजे जा चुके हैं और पुलिस आगे की जांच में जुटी है.

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