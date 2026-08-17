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'एक झटके में हम बेरोजगार हो गए...' रांची में शुरू होगा एक और आंदोलन?

JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ परीक्षा पास कर चुके अभ्यर्थियों ने मंत्रालय भवन के बाहर प्रदर्शन किया. अभ्यर्थियों ने सरकार से फैसला वापस लेने की मांग करते हुए कहा कि वे अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे.

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JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी.(Photo- PTI)
JSSC CGL परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ झारखंड सचिवालय के बाहर प्रदर्शन करते अभ्यर्थी.(Photo- PTI)

JSSC-CGL परीक्षा और TDPL की ओर से कराई गई सभी परीक्षाएं रद्द करने के मुख्यमंत्री के ऐलान के बाद झारखंड में JSSC CGL परीक्षा पास करने वाले अभ्यर्थियों ने राज्य सरकार के परीक्षा रद्द करने के फैसले के खिलाफ मंत्रालय के बाहर प्रदर्शन किया. प्रदर्शन में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि सरकार के इस फैसले के बाद वह सड़क पर आ गया है.

अभ्यर्थी ने अपने माता-पिता से धैर्य रखने की अपील करते हुए कहा कि वे फिर जीतेंगे. इसके साथ ही उन्होंने सरकार से परीक्षा रद्द करने का फैसला वापस लेने की मांग की. प्रदर्शनकारी ने कहा कि सरकार का यह फैसला माननीय अदालत के आदेश का भी अपमान करता है.उन्होंने कहा कि एक तरह से आज न्याय की हार हुई है और माननीय अदालत की भी हार हुई है. उन्होंने कहा कि वह अपने अधिकारों के लिए लड़ाई जारी रखेंगे.

प्रदर्शनकारियों में शामिल एक व्यक्ति ने कहा कि उनकी नियुक्ति हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच के फैसले के बाद हुई थी और उसे सुप्रीम कोर्ट की भी मंजूरी मिली थी.इसके बावजूद सरकार के फैसले के बाद वे अचानक बेरोजगार हो गए. उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से इस मामले पर दोबारा विचार करने की अपील की.

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फिर जाएंगे कोर्ट

प्रदर्शनकारियों में शामिल एक अभ्यर्थी ने कहा कि उनकी नियुक्ति निष्पक्ष प्रक्रिया के तहत हुई है, तो फिर ऐसा कदम क्यों उठाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि मामले की जांच कराई जाए और जांच में अगर किसी व्यक्ति की गलती पाई जाती है, तो सिर्फ उसी व्यक्ति को हटाया जाए.

प्रदर्शनकारी ने कहा कि सैकड़ों लोगों ने इस नौकरी को जॉइन करने के लिए अपनी पुरानी नौकरियां छोड़ दी थीं. अब उनके भविष्य का क्या होगा? उन्होंने कहा कि इस मामले में अदालत का रुख भी अहम है. प्रदर्शनकारियों ने कहा कि वे पहले भी अदालत के जरिए इस मुकाम तक पहुंचे थे और अब दोबारा कोर्ट जाएंगे.

सरकार ने रद्द की परीक्षा

झारखंड के रांची में 24 दिनों से चल रहे छात्र आंदोलन के बाद राज्य सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. शुरुआती जानकारी के अनुसार, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एजेंसी TDPL के जरिए कराई गई JSSC CGL समेत सभी परीक्षाओं और उनके नतीजों को रद्द करने का ऐलान किया है. इसके साथ ही साल 2014 से अब तक हुई सभी भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ियों की CID जांच कराने के निर्देश भी दिए गए हैं.

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