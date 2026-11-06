scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'इस्तीफा नहीं, मांगें पूरी करें', उमर अब्दुल्ला की पेशकश पर बोले NC के बागी विधायक

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के बागी विधायकों और अब्दुल्ला परिवार के बीच बैठक के बाद फिलहाल सहमति बनती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक, उमर अब्दुल्ला ने विधायकों से कहा कि उन पर दबाव न बनाया जाए. उन्होंने दिवाली के बाद इस्तीफा देने की पेशकश भी की, लेकिन बागी नेताओं ने इसे अपनी मांग नहीं बताया.

Advertisement
X
NC के बागी विधायकों और अब्दुल्ला परिवार के बीच सहमति बनते दिख रही है (File Photo: ITG)
NC के बागी विधायकों और अब्दुल्ला परिवार के बीच सहमति बनते दिख रही है (File Photo: ITG)

जम्मू-कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस (NC) के अंदर चल रही खींचतान के बीच बागी विधायकों और अब्दुल्ला परिवार के बीच बैठक हुई है. इस बैठक के बाद दोनों पक्षों के बीच फिलहाल सहमति बनती दिख रही है. सूत्रों के मुताबिक, पार्टी नेतृत्व ने बागी विधायकों की कुछ मांगें अगले 14 दिनों में पूरी करने का भरोसा दिया है.

बैठक में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने विधायकों से कहा कि उन पर दबाव न बनाया जाए. सूत्रों का दावा है कि उमर ने दिवाली के बाद इस्तीफा देने की पेशकश भी की. हालांकि, बागी नेताओं ने कहा कि वे उनका इस्तीफा नहीं चाहते. उनकी मांगें कुछ और हैं.

CM के सलाहकार को हटाने और कैबिनेट में फेरबदल की चर्चा

सम्बंधित ख़बरें

Farooq Abdullah dismisses National Conference rebellion rumors after meeting MLAs.
'नेशनल कॉन्फ्रेंस में नहीं कोई बगावत', नाराज MLAs से मिलकर बोले फारूक अब्दुल्ला
Farooq Abdullah meets disgruntled NC MLAs in Srinagar.
फारूक अब्दुल्ला की असंतुष्ट NC विधायकों संग बैठक, बगावत की खबरों को नकारा
Omar Abdullah farooq Abdullah
J-K में हटाए जाएंगे सारे मंत्री? बागी 15 विधायकों से मिले फारूक अब्दुल्ला
Umar and Nidhi
उमर और निधि राजदान की रिसेप्शन की तस्वीरें आई सामने
Omar Abdullah Nidhi Razdan Wedding (Photo: ITG)
Omar Abdullah-Nidhi Razdan Wedding: उमर अब्दुल्ला पत्नी निधि की आंखों में खोए आए नजर, रिसेप्शन लुक ने खींचा ध्यान, देखें अनदेखी तस्वीरें

बागी गुट के सूत्रों के मुताबिक, फारूक अब्दुल्ला ने कुछ मांगों पर अगले दो हफ्तों में फैसला लेने का भरोसा दिया है. इनमें मुख्यमंत्री के सलाहकार को हटाने और कैबिनेट में फेरबदल जैसे मुद्दे शामिल हो सकते हैं.

सूत्रों के मुताबिक, इस फेरबदल में डिप्टी CM से सड़क और भवन (R&B) विभाग की जिम्मेदारी भी वापस ली जा सकती है. हालांकि, अभी इन बदलावों पर कोई आधिकारिक फैसला सामने नहीं आया है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: J-K में हटाए जाएंगे सारे मंत्री? बागी 15 विधायकों से मिले फारूक अब्दुल्ला, बोले- इनकी मांगें जायज, जल्द समाधान करेंगे

हाईकमान ने मांगों को बताया जायज

बैठक में पार्टी हाईकमान ने बागी विधायकों को भरोसा दिया कि उनकी मांगें जायज हैं. सूत्रों के मुताबिक, नेतृत्व ने कहा कि कुछ मांगें तुरंत पूरी की जा सकती हैं, जबकि कुछ पर फैसला लेने में समय लगेगा.

14 दिन बाद तय होगी आगे की रणनीति

बैठक के बाद बागी गुट फिलहाल इंतजार करने के लिए तैयार है. सूत्रों के मुताबिक, विधायक अगले 14 दिनों तक देखेंगे कि अब्दुल्ला परिवार और पार्टी हाईकमान अपने वादों पर कितना अमल करते हैं.

इसके बाद ही बागी नेता अपनी आगे की रणनीति तय करेंगे. यानी आने वाले दो हफ्ते NC के अंदर चल रही खींचतान के लिहाज से अहम हो सकते हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    '2025 में पैदा हुए 70 हजार हिन्दू और 48 हजार मुस्लिम बच्चे', BJP नेता ने कहा-मुस्लिम मुंबई की साजिश, कमेटी की मांग |
    अंडर-19 एशिया कप में भारत ने नेपाल को 10 विकेट से हराया, सहवाग के बेटे की शानदार पारी |
    20 साल पुराने अपहरण केस में अंडरवर्ल्ड डॉन बबलू श्रीवास्तव बरी, लखनऊ CBI कोर्ट का बड़ा फैसला |
    PM Modi से मिले सूर्यकुमार यादव, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो! |
    पंजाब के पटियाला में कर्मभूमि एक्सप्रेस में लगी भीषण आग, यात्रि‍यों में मचा हड़कंप |
    दिल्ली में वायु प्रदूषण का कहर, AAP और बीजेपी में वार-पलटवार |
    How to Make ChamCham Mithai: दिवाली पर दूध-मावा से घर में बनाएं हलवाई जैसी चमचम मिठाई, मेहमान भी पूछेंगे रेसिपी! |
    अयोध्या में 30 लाख दीयों से बनेगा नया रिकॉर्ड, 2,100 ड्रोन दिखाएंगे रामायण, उपराष्ट्रपति होंगे मुख्य अतिथि |
    Dhanteras 2026: धनतेरस पर कुबेर देव को लगाएं इन 3 चीजों का भोग, घर में आएगी सुख-समृद्धि |
    '...तो क्या भारत से भी बैर मोल लेंगे', मक्का पैक्ट पर संसद में घिरे एर्दोगन
    Advertisement