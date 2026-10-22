जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में भड़काऊ पोस्टर लगाने की साजिश, पुलिस ने एक आरोपी को पकड़ा

जम्मू-कश्मीर के हंदवाड़ा में पुलिस ने सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रविरोधी और भड़काऊ पोस्टर लगाने के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इस कार्रवाई को आतंकी पोस्टर मॉड्यूल का भंडाफोड़ बताया है. मामले में दर्ज एफआईआर की जांच के दौरान ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) और अन्य लोगों की संभावित संलिप्तता भी सामने आई है.

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हंदवाड़ा पुलिस के मुताबिक, थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक सार्वजनिक स्थान पर राष्ट्रविरोधी और भड़काऊ पोस्टर चिपकाए गए थे. इस घटना के संबंध में पुलिस ने एफआईआर संख्या 259/2026 दर्ज की है. संबंधित कानूनी प्रावधानों के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की गई.

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साजिश में OGWs की भूमिका की जांच

जांच के दौरान पुलिस को इस साजिश में ओवर ग्राउंड वर्कर्स (OGWs) और कुछ अन्य व्यक्तियों की संभावित भूमिका के संकेत मिले हैं. पुलिस अब इस मामले से जुड़े पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है. साथ ही, घटना में शामिल अन्य लोगों की पहचान करने और उन्हें गिरफ्तार करने के प्रयास किए जा रहे हैं.

पुलिस का कहना है कि जांच के जरिए अपराध से जुड़े सभी लोगों की भूमिका स्पष्ट की जाएगी. फिलहाल मामले की पड़ताल जारी है और साजिश के पूरे दायरे का पता लगाने पर जोर दिया जा रहा है.

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शांति और सुरक्षा बनाए रखने की अपील

हंदवाड़ा पुलिस ने दोहराया है कि क्षेत्र में शांति, कानून-व्यवस्था और सुरक्षा बनाए रखना उसकी प्राथमिकता है. गैरकानूनी गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

पुलिस ने आम लोगों से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध गतिविधि की जानकारी नजदीकी थाने को देने की अपील की है. अधिकारियों ने जांच में जनता से सहयोग करने का आग्रह भी किया है, ताकि ऐसी गतिविधियों पर प्रभावी ढंग से कार्रवाई की जा सके.

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