चोरी के बाद खाटू श्याम जा रहा था चोर, सूरत पुलिस ने दबोचा, 45.26 लाख का माल बरामद

मुंबई के पॉश इलाकों में बंद मकानों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले एक शातिर चोर को सूरत पुलिस ने नियोल चेकपोस्ट से गिरफ्तार किया है. आरोपी चोरी का सामान लेकर सार्वजनिक परिवहन के जरिए राजस्थान के खाटू श्याम मंदिर दर्शन करने जा रहा था. इसी दौरान वाहन चेकिंग में पुलिस को उस पर शक हुआ और तलाशी के बाद उसके पास से 45.26 लाख रुपये से ज्यादा का चोरी का माल बरामद हुआ.

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दरअसल, सारोली थाना पुलिस की टीम सूरत-बारडोली रोड स्थित नियोल चेकपोस्ट पर वाहनों की जांच कर रही थी. इसी दौरान पुलिस हेड कांस्टेबल हिम्मतभाई मावजीभाई और कांस्टेबल मनीषभाई विट्ठलभाई को सूचना मिली कि मुंबई का एक चोर चोरी के माल के साथ सार्वजनिक परिवहन से वहां से गुजरने वाला है. सूचना के आधार पर पुलिस ने निगरानी बढ़ाई.

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कुछ देर बाद अंत्रोली गांव की तरफ से पैदल आ रहे एक संदिग्ध को पुलिस ने घेरकर पकड़ लिया. उसके पास मौजूद बैग की तलाशी ली गई तो उसमें सोने के आभूषण समेत बड़ी मात्रा में सामान मिला. पुलिस के अनुसार, बरामद माल की कुल कीमत 45 लाख 26 हजार 690 रुपये है. इसमें 329.3 ग्राम सोना, जिसकी कीमत 44 लाख 12 हजार 620 रुपये बताई गई है, 70 हजार 70 रुपये नकद, 24 हजार रुपये का स्मार्टफोन और करीब 20 हजार रुपये की दो कलाई घड़ियां शामिल हैं.

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CCTV में कैद हुआ था आरोपी

गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमलजीत सिंह उर्फ शनी सिंह कुलजीत सिंह गुरदीप सिंह बग्गू (26) के रूप में हुई है. वह मूल रूप से पंजाब के अमृतसर का रहने वाला है और फिलहाल नवी मुंबई तथा सायन कोलीवाड़ा, मुंबई में रहता है. पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक, वह वर्ष 2017 से 2025 के बीच मुंबई के धारावी, जोगेश्वरी, कालाचौकी, खेरवाड़ी, माहिम और RCF थाना क्षेत्रों में चोरी और घरफोड़ियों के मामलों में पकड़ा जा चुका है.

पूछताछ में आरोपी ने मुंबई के MHB कॉलोनी इलाके में लक्ष्मीनारायण सोसाइटी के दो बंद मकानों समेत कुल छह घरों में सेंधमारी कर चोरी करने की बात स्वीकार की है. इन वारदातों के दौरान वह सोसाइटी में लगे CCTV कैमरों में भी कैद हुआ था. सूरत पुलिस ने मुंबई पुलिस से संपर्क कर उसके पुराने आपराधिक रिकॉर्ड की जानकारी जुटाई है.

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पुलिस के मुताबिक, हाल में MHB कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज चार नई चोरी की शिकायतों से भी आरोपी का कनेक्शन सामने आया है. इन वारदातों में चोरी किए गए सामान की कीमत करीब 45.26 लाख रुपये बताई गई है. हालांकि, पुलिस की जांच में आरोपी से जुड़ी कुल छह चोरी की घटनाओं का भी खुलासा हुआ है.

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बंद मकान की ऐसे करता था रेकी

सूरत की DCP डॉ. कानन देसाई ने बताया कि शहर में संपत्ति संबंधी और अन्य अपराधों पर नियंत्रण के लिए लगातार वाहन चेकिंग और पेट्रोलिंग की जा रही है. रात के समय भी चेकिंग पॉइंट सक्रिय रहते हैं. नियोल चेकपोस्ट सूरत शहर और सूरत ग्रामीण की सीमा पर स्थित महत्वपूर्ण नाका है, जहां पुलिस टीम लगातार निगरानी करती है.

DCP के मुताबिक, इस कार्रवाई के दौरान सारोली थाना PI एस.आर. वेकरिया, D-स्टाफ PSI यू.बी. मेदपरा, हेड कांस्टेबल हिम्मतभाई मावजीभाई और पुलिस कांस्टेबल मनोजभाई विट्ठलभाई की टीम मौजूद थी. सार्वजनिक परिवहन की जांच के दौरान संदिग्ध व्यक्ति पुलिस की नजर में आया. बैग की तलाशी में सोने के गहने मिलने के बाद उसे थाने लाया गया और पूछताछ की गई.

पुलिस जांच में सामने आया कि आरोपी पहले बंद मकानों की रेकी करता था. जिन घरों में रात में लाइट नहीं जलती थी, बाहर कई दिनों के अखबार पड़े रहते थे या पूजा के फूल लंबे समय से बाहर दिखाई देते थे, उन्हें वह खाली समझता था. इसके बाद मौका देखकर वहां चोरी करता था.

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परिवार के साथ सिंडिकेट चलाने का आरोप

DCP कानन देसाई ने बताया कि शुरुआती जानकारी के अनुसार आरोपी का परिवार भी चोरी के मामलों से जुड़ा रहा है. मुंबई पुलिस से मिली जानकारी में उसकी बहन और परिवार के अन्य सदस्यों के भी इस तरह की गतिविधियों में शामिल होने की बात सामने आई है. पुलिस को आशंका है कि पूरा समूह एक संगठित सिंडिकेट की तरह काम करता है.

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जांच में यह भी पता चला है कि चोरी किए गए सोने के गहनों को पिघलाकर बेचने का काम किया जाता था. पुलिस के मुताबिक, इस नेटवर्क में परिवार के सदस्यों के अलावा वकील आदि लोगों की भूमिका की जानकारी भी सामने आई है. हालांकि इस पूरे नेटवर्क की विस्तृत जांच अभी जारी है.

सूरत पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 41(D) के तहत कार्रवाई की है. मुंबई पुलिस की टीम भी सूरत पहुंच चुकी है. सूरत पुलिस अब आरोपी को मुंबई पुलिस के हवाले कर रही है, ताकि वहां दर्ज चोरी के मामलों में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा सके. पुलिस इस बात की भी जांच कर रही है कि आरोपी और उसके नेटवर्क ने मुंबई में कितनी अन्य वारदातों को अंजाम दिया है.

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