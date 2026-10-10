scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल, महिला कॉन्सटेबल की उंगली टूटी

सीजेपी के प्रदर्शन के दौरान पुलिस से झड़प के बीच महिला और पुरुष पुलिसकर्मी घायल हो गए. एक महिला हेड कॉन्सटेबल की उंगली फ्रैक्चर हो गई तो खींचतान में एक पुरुष पुलिसकर्मी की नेम प्लेट भी फट गई. कई को हल्की चोट आई.

Advertisement
X
सीजेपी प्रोटेस्टर्स को पुलिस हिरासत में ले रही है
सीजेपी प्रोटेस्टर्स को पुलिस हिरासत में ले रही है

कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर तक जाने से रोकने के दौरान पुलिस से उनकी जमकर झड़प हुई. कुछ जगह पत्थरबाजी भी की गई. कनॉट प्लेस पर पत्थरबाजी के दौरान एक पुलिस अफसर को चोट आई तो खींचतान के दौरान एक महिला पुलिसकर्मी की हाथ की उंगलियों में फ्रैक्चर हो गया. ऐसी कई घटनाएं हुईं जिसमें पुरुष और महिला पुलिसकर्मी घायल हो गए.

हेड कांस्टेबल का मरोड़ा, उंगली में फ्रैक्चर

सीजेपी प्रदर्शनकारियों की पुलिस से हर मोर्चे पर झड़प हुई. इस दौरान महिला प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर तक जाने से रोकने के दौरान एक महिला पुलिस कर्मी के साथ बदसलूकी की गई. महिला प्रदर्शनकारियों ने लेडी हेडकॉन्सटेबल का हाथ मरोड़ दिया. महिला पुलिस कर्मी के हाथ में प्लास्टर चढ़ा है और उसकी उंगली में भी फ्रैक्चर हुआ है. महिला पुलिसकर्मी का कहना है कि हम लोगों को लगातार टारगेट किया जा रहा है. आखिर हम आपके के लिए ही ड्यूटी कर रहे हैं. 

सम्बंधित ख़बरें

Imran Khan detained for CJP protest Mumbai
CJP आंदोलन के लिए सड़क पर उतरे एक्टर इमरान खान, पुलिस ने किया डिटेन
CJP Protests Bollywood
प्रदर्शनकारियों को डिटेन करने पर भड़के बॉलीवुड सेलेब्स, बोला हमला
कस्टडी में रहेंगे या जाएंगे घर अभिजीत दिपके? दादी के निधन पर पुलिस बोली
Rahul gandhi
'प्रदर्शन जारी रखें भारत के युवा...', CJP प्रोटेस्ट के बीच राहुल गांधी का सरकार पर वार
सोनम वांगचुक ने भारत में अघोषित इमरजेंसी जैसे हालात होने का दावा किया है (Photo: PTI)
'प्रदर्शनकारियों को रिहा नहीं किया तो अनशन...', सोनम का सरकार को अल्टीमेटम

हेड कॉन्स्टेबल की नेम प्लेट टूटी, पत्थर जूते पर लगा

हेड कांस्टेबल नागेंद्र ने बताया, "हम प्रदर्शनकारियों को हटा रहे थे. इसी दौरान हमारी झड़प हुई और खींचतान में मेरी नेमप्लेट भी टूट गई. यह घटना आर्य स्कूल लेन के पास, बाबा खड़क सिंह मार्ग के पास ही हुई. यहां कई प्रदर्शनकारी मौजूद थे. उन सभी को हिरासत में ले लिया गया. उन्होंने पत्थरबाजी भी की. एक पत्थर तो मेरे जूते पर आकर लगा.
 
इन जगहों पर पुलिस और प्रदर्शनकारियों में हुई झड़प
 
जंतर-मंतर : प्रदर्शन के दौरान सीजेपी प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच जंतर-मंतर और आसपास के क्षेत्र में कई बार पुलिसकर्मियों और महिला कांस्टेबलों के साथ धक्का-मुक्की और अभद्रता की गई थी.  
संसद मार्ग : संसद मार्च के दौरान पुलिसकर्मियों पर हमले और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के मामले दर्ज किए गए थे. 
कनॉट प्लेस : कनॉट प्लेस और आसपास इकट्ठा हुए प्रदर्शनकारियों को हटाने के दौरान पुलिस और सीआरपीएफ (CRPF) के साथ तीखी झड़पें हुईं और कई लोगों को हिरासत में लिया गया.
नई दिल्ली एवं सेंट्रल दिल्ली के आसपास : जंतर-मंतर की ओर आने वाले रास्तों, ब्लॉकिंग पॉइंट्स और बैरिकेड्स पर पुलिसकर्मियों के साथ प्रदर्शन के पहुंचने वालों के साथ नोकझोंक हुई.  

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    Nana Patekar के निधन पर नया विवाद, तनुश्री के समर्थन में उतरीं ये सिंगर! |
    नाना पाटेकर की आख़िर ख़्वाहिश क्या थी? - STORYBOX WITH JAMSHED |
    मुंबई में भी CJP आंदोलन का असर, सड़क पर उतरे आमिर के भांजे इमरान खान, पुलिस ने किया डिटेन |
    प्रदर्शनकारियों से झड़प में कई पुलिसकर्मी घायल, महिला कॉन्सटेबल की उंगली टूटी |
    'योगी को चुनौती देकर अपने ही बिछाए जाल में फंसी सपा', BJP बोली- अखिलेश अब अयोध्या से चुनाव लड़ें या माफी मांगें |
    Navratri 2026: 9 या 10 दिन, जानें इस बार कितने दिन के होंगे शारदीय नवरात्र, देखें पूरा कैलेंडर |
    Most Beautiful Villages in Goa: अक्टूबर में घूम आएं गोवा के ये 7 खूबसूरत गांव, भीड़ से दूर बिताएं सुकून भरे पल |
    ‘स्क्रिप्ट वही, बस देश बदल जाता है’, एलन मस्क के स्टारलिंक विवाद पर बोले अमिताभ बच्चन के दामाद |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 10 अक्टूबर 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    शरजील इमाम ने तोड़ी जमानत की शर्त, लेकिन इस वजह से नहीं हुई बेल रद्द
    Advertisement