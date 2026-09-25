scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

ईरान: प्रदर्शन में शामिल हुई जुड़वां बहनों में से एक को फांसी, दूसरी को 27 साल जेल

ईरान में जनवरी के प्रदर्शनों में शामिल हुईं जुड़वां बहनें तारानेह और रोमिना रहीमी को गिरफ्तार कर टॉर्चर किया गया. तारानेह को मौत की सजा और रोमिना को 27 साल जेल की सजा सुनाई गई है. परिवार का दावा है कि दोनों को बुरी तरह पीटा गया और यौन उत्पीड़न भी किया गया. मां मरजिया चार महीने तक बेटियों को ढूंढती रहीं और जब मुलाकात हुई तो पहचान तक नहीं पाईं.

Advertisement
X
गिरफ्तारी के बाद दोनों बहनों को अलग-अलग सेल में रखा गया था (Photo: https://wncri.org)
गिरफ्तारी के बाद दोनों बहनों को अलग-अलग सेल में रखा गया था (Photo: https://wncri.org)

ईरान के इस्फ़हान शहर की रहने वाली दो जुड़वां बहनों तारानेह और रोमिना रहीमी की कहानी सामने आई है, जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींचा है. जनवरी में जब ईरान में सरकार विरोधी प्रदर्शन हुए, तो 19 साल की ये दोनों स्कूली छात्राएं भी इसमें शामिल हुई थीं. इसके कुछ दिन बाद ही नकाबपोश लोग उन्हें उनके घर से उठा ले गए. बाद में पता चला कि ये लोग ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कोर के सदस्य थे.

चार महीने तक बहनों की मां मरजिया नूरमोहम्मदी अस्पतालों, सरकारी दफ्तरों और जेलों में अपनी बेटियों को ढूंढती रहीं. अब यह मामला और गंभीर हो गया है. तारानेह को मौत की सजा सुनाई गई है, जबकि रोमिना को 27 साल जेल की सजा दी गई है. परिवार ने अपील की है और अब संयुक्त राष्ट्र से मदद मांगी है.

मामले की शुरुआत जनवरी में हुई, जब इस्फ़हान के शोहदा चौक के आसपास बड़े पैमाने पर प्रदर्शन हुए. इनमें तारानेह और रोमिना भी शामिल हो गईं, हालांकि इससे पहले वे कभी किसी प्रदर्शन में नहीं गई थीं. इस दौरान चौक पर दो लोगों की मौत हुई, जिनमें एक रिवोल्यूशनरी गार्ड का सदस्य और एक बेघर व्यक्ति था.

इसके बाद दोनों बहनों समेत 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया. उन पर मोलोटोव कॉकटेल बनाने और सुरक्षाबलों पर हमला करने का आरोप लगाया गया. साथ ही उन पर "खुदा के खिलाफ जंग" यानी मोहरेबेह का आरोप भी लगाया गया, जो ईरान में मौत की सजा वाला अपराध है. परिवार का कहना है कि दोनों बहनों के खिलाफ कोई सबूत नहीं था और उनके वकीलों को केस फाइल तक ठीक से देखने नहीं दी गई.

Advertisement

यह भी पढ़ें: फाइनली खुलने जा रहा होर्मुज स्ट्रेट? अपनी इस एक जिद पर समझौते को तैयार ईरान

सम्बंधित ख़बरें

pezeshkian denies iran plot to kill trump
ट्रंप की हत्या की साजिश पर बोले ईरानी राष्ट्रपति मसूद
Hormuz Strait
फाइनली खुलने जा रहा होर्मुज स्ट्रेट? अपनी ये जिद छोड़ने को तैयार ईरान
US military laser weapons
होर्मुज में अब US दाग रहा लेजर हथियार, ईरानी ड्रोन हो रहे तबाह
Iran President Masoud Pezeshkian, US President Donald Trump
ट्रंप की हत्या करना चाहता है ईरान? पेजेशकियान ने दिया ये जवाब
netanyahu starlink device
UNGA में नेतन्याहू का दांव: स्टारलिंक से ईरान को घेरा

गिरफ्तारी के बाद दोनों बहनों को अलग-अलग सेल में रखा गया, लेकिन वे एक-दूसरे की चीखें सुन सकती थीं. परिवार और वकीलों के मुताबिक, उन्हें बुरी तरह पीटा गया, मानसिक रूप से प्रताड़ित किया गया और यौन उत्पीड़न भी किया गया. तारानेह को खासतौर पर बुरी तरह चोटें आईं, उसके घुटने, कोहनी और हाथ पर डंडों से वार किए गए. मई में जब मां को बेटियों से मिलने दिया गया, तो वह उन्हें पहचान भी नहीं पाईं, सिर्फ उनकी आवाज से ही पहचान हो सकी. दोनों के चेहरे सूजे हुए थे और सिर के बाल भी उखड़े हुए थे.

परिवार ने अब ब्रिटेन के मानवाधिकार वकीलों के जरिए संयुक्त राष्ट्र में औपचारिक शिकायत दर्ज कराई है, ताकि तारानेह की फांसी रुक सके. परिवार का कहना है कि तारानेह घुड़सवारी की शौकीन थी और अपना खुद का घुड़सवारी केंद्र खोलना चाहती थी, जबकि रोमिना फैशन में दिलचस्पी रखती थी. दोनों एक जूते की दुकान में पार्ट टाइम काम भी करती थीं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    अखिलेश की रथयात्रा पर भड़के अजय राय, बोले- हम भी जाएंगे इटावा और मैनपुरी |
    दार्जिलिंग में भारी बारिश के कारण दूधिया पुल का एक हिस्सा बहा, सिलीगुड़ी-मिरिक प्रभावित |
    मुंबई में आज बप्पा की विदाई, भव्य विसर्जन यात्रा में उमड़ा जनसैलाब |
    ‘दवाओं और टेस्ट के नाम हिंदी में लिखें', यूपी में डॉक्टरों के लिए डिप्टी CM ब्रजेश पाठक ने लिखी चिट्ठी |
    Weekend Getaways from Delhi: दिल्ली से 3-6 घंटे की दूरी पर हैं ये 5 खूबसूरत जगहें, कम खर्च में ही बनेंगे यादगार पल |
    Love & War Alia Bhatt First Look: थाईस्लिट गाउन, बॉस लेडी वाइब, आलिया भट्ट के किलर लुक ने मचाई सनसनी, Photo |
    मरीज को लेने पहुंची एंबुलेंस कीचड़ में फंसी, फिर ट्रैक्टर ने खींचकर निकाला... ओडिशा के गांव की सड़क का हाल देखिए |
    ट्रंप की सुरक्षा पर ईरानी राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियान का बड़ा बयान |
    ज्ञानेश कुमार और चुनाव आयोग के सामने तमाम सवालों से बचने का अब एक ही रास्ता बचा |
    बृजभूषण शरण सिंह की मुश्किलें फिर बढ़ीं! बरी होने के फैसले के खिलाफ कोर्ट पहुंचे पहलवान
    Advertisement