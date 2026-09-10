जिस वक्त दिल्ली में होगा BRICS समिट, उसी वक्त बदल सकता है मौसम का मिजाज, जानें कब हो सकती है बारिश

दिल्ली में BRICS समिट की तैयारियों के बीच मौसम भी करवट लेने वाला है. भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS समिट की मेजबानी करने जा रहा है और इन दोनों दिनों में राजधानी के कई हिस्सों में बारिश होने की संभावना है. भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी IMD ने शुक्रवार को हल्की बारिश और शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान जताया है. मौसम विभाग के मुताबिक शुक्रवार को आसमान में सामान्य रूप से बादल छाए रहेंगे और हल्की बारिश हो सकती है. शनिवार को भी बादल छाए रहने की संभावना है, लेकिन इस दिन बारिश हल्की से मध्यम रह सकती है. रविवार को भी दिल्ली में हल्की बारिश होने का अनुमान है.

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स्काईमेट के महेश पलावत के मुताबिक, शुक्रवार को पश्चिमी हवाएं पूर्वी हवाओं में बदल सकती हैं. फिलहाल दक्षिणी ओडिशा के ऊपर बना निम्न दबाव का क्षेत्र मध्य प्रदेश की ओर बढ़ने की उम्मीद है. इसके चलते इस क्षेत्र में बारिश की गतिविधियां बढ़ सकती हैं. महेश पलावत ने बताया कि 11 सितंबर की शाम से दिल्ली में हल्की बारिश शुरू हो सकती है. इसके बाद 12 और 13 सितंबर को हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ जगहों पर मध्यम बारिश भी हो सकती है. उनके मुताबिक, इस साल दिल्ली में यह मानसून की आखिरी बारिश में से एक हो सकती है. उन्होंने कहा कि 21 सितंबर के बाद दक्षिण-पश्चिम मानसून दिल्ली से वापसी शुरू कर सकता है.

BRICS समिट के दौरान बारिश का अनुमान

भारत 12 और 13 सितंबर को नई दिल्ली में BRICS समिट की मेजबानी करेगा. इसी दौरान मौसम विभाग ने राजधानी में बारिश की संभावना जताई है. शुक्रवार को हल्की बारिश और शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश का अनुमान है. रविवार को भी हल्की बारिश हो सकती है. यानी BRICS समिट के दोनों दिनों में दिल्ली का मौसम पूरी तरह साफ रहने की संभावना नहीं है. मौसम में बदलाव के बावजूद तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है. गुरुवार को दिल्ली के मुख्य मौसम केंद्र सफदरजंग में अधिकतम तापमान 36.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया. यह सामान्य से 3.1 डिग्री अधिक रहा.

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गुरुवार को सफदरजंग में न्यूनतम तापमान 27.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक था. दिल्ली के अलग-अलग इलाकों में भी अधिकतम तापमान सामान्य से ऊपर दर्ज किया गया. पालम में अधिकतम तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.4 डिग्री अधिक था. लोधी रोड में अधिकतम तापमान 36.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 3.3 डिग्री ज्यादा रहा. रिज में अधिकतम तापमान 35.5 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 1.9 डिग्री अधिक था. आया नगर में अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ, जो सामान्य से 1.6 डिग्री अधिक रहा.

न्यूनतम तापमान की बात करें तो पालम में यह 24.6 डिग्री सेल्सियस रहा. यह सामान्य से 0.6 डिग्री कम था. लोधी रोड में न्यूनतम तापमान 26.1 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 1.1 डिग्री अधिक था. रिज में न्यूनतम तापमान 23.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ. यह सामान्य से 1.3 डिग्री कम रहा. वहीं आया नगर में न्यूनतम तापमान 25.3 डिग्री सेल्सियस रहा, जो सामान्य से 0.6 डिग्री अधिक था. गुरुवार को दिल्ली के प्रमुख मौसम केंद्रों पर बारिश दर्ज नहीं की गई. सुबह 8.30 बजे तक पिछले 24 घंटे की अवधि में सफदरजंग, पालम, लोधी रोड, रिज और आया नगर में बारिश नहीं हुई थी.

सुबह 8.30 बजे से शाम 5.30 बजे के बीच भी इन सभी मौसम केंद्रों पर कोई बारिश रिकॉर्ड नहीं की गई. यानी गुरुवार को राजधानी में मौसम शुष्क रहा, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसमें बदलाव की संभावना है. बारिश के अनुमान के बीच दिल्ली की हवा की गुणवत्ता गुरुवार को मध्यम श्रेणी में रही. केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी CPCB के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली का AQI 134 दर्ज किया गया. AQI के पैमाने पर 0 से 50 के बीच की हवा को अच्छी, 51 से 100 तक संतोषजनक, 101 से 200 तक मध्यम, 201 से 300 तक खराब, 301 से 400 तक बेहद खराब और 401 से 500 तक गंभीर श्रेणी में रखा जाता है.

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गुरुवार को दिल्ली में नहीं हुई बारिश

फिलहाल दिल्ली में BRICS समिट के दोनों दिनों के दौरान बारिश की संभावना बनी हुई है. IMD के अनुसार शुक्रवार को हल्की और शनिवार को हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है, जबकि रविवार को भी हल्की बारिश के आसार हैं. इस बीच राजधानी का तापमान सामान्य से ऊपर बना हुआ है और 21 सितंबर के बाद मानसून की वापसी शुरू होने की संभावना जताई गई है.



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