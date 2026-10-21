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दिल्ली-NCR में हवा खराब! GRAP-1 की पाबंदियां लागू

दिल्ली में प्रदूषण बढ़ने के साथ हवा की क्वालिटी खराब कैटेगरी में पहुंच गई है. इसके बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने पूरे दिल्ली-NCR में GRAP-1 लागू कर दिया है. सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण पर रोक लगाने के उपाय तेज करने के निर्देश दिए गए हैं.

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दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी खराब हो गई है. (Photo: ITG)
दिल्ली-NCR में एयर क्वालिटी खराब हो गई है. (Photo: ITG)

दिल्ली-NCR में सर्दियों की शुरुआत के साथ प्रदूषण बढ़ने लगा है. हवा की रफ्तार कम रहने के कारण प्रदूषक कण वातावरण में जमा हो सकते हैं, जिससे हवा की क्वालिटी खराब बनी रहने की आशंका है. फिलहाल मौसम में जल्द राहत मिलने के आसार नहीं हैं. ऐसे में हवा की रफ्तार बढ़ने तक दिल्ली-NCR के लोगों को प्रदूषण से राहत मिलने की उम्मीद कम है.

हवा की क्वालिटी खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) ने बुधवार को पूरे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) में ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान (GRAP) का पहला चरण यानी GRAP-1 लागू कर दिया. आयोग ने सभी संबंधित एजेंसियों को प्रदूषण पर काबू पाने के लिए तुरंत जरूरी कदम उठाने और हवा की क्वालिटी पर लगातार नजर रखने के निर्देश दिए हैं.

यह भी पढ़ें: दिल्ली से मुंबई तर 22 कैरेट सोने का दाम 1.46 लाख, जानें अपने शहर का दाम

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CAQM के आदेश के मुताबिक, दिल्ली का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 20 अक्टूबर को 179 था, जो मॉडरेट कैटेगरी में आता है. लेकिन 21 अक्टूबर को दोपहर 2 बजे यह बढ़कर 244 पहुंच गया. इसके साथ ही दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी में दर्ज की गई.

आने वाले दिनों में भी खराब रह सकती है हवा

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भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) और भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान (IITM) के पूर्वानुमानों के मुताबिक, आने वाले दिनों में भी दिल्ली की हवा खराब कैटेगरी में रह सकती है. प्रदूषण के मौजूदा हालात और मौसम के पूर्वानुमानों की समीक्षा के बाद GRAP उप-समिति ने पूरे NCR में पहले चरण के उपाय तत्काल लागू करने का फैसला लिया.

आदेश में संबंधित एजेंसियों से प्रदूषण रोकने के उपायों पर सख्ती से अमल करने, निगरानी बढ़ाने और AQI पर नियमित नजर रखने को कहा गया है. इसका मकसद हवा की क्वालिटी को और खराब होने से रोकना है. आयोग ने लोगों से भी GRAP-1 के तहत जारी सिटीजन चार्टर का पालन करने की अपील की है.

यह भी पढ़ें: सौरव-रांका ने वापस ली अपनी अर्जी, दिल्ली हाईकोर्ट की फटकार के बाद लिया फैसला

चार राज्यों को भेजा गया आदेश

CAQM की उप-समिति प्रदूषण के हालात और मौसम के पूर्वानुमानों की लगातार समीक्षा करती रहेगी. हवा की क्वालिटी में बदलाव के आधार पर आगे के कदमों पर फैसला लिया जाएगा. GRAP-1 लागू करने का आदेश दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के संबंधित अधिकारियों को भेज दिया गया है. सभी संबंधित एजेंसियों को निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने को कहा गया है.

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