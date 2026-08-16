अब कंटेंट क्रिएशन का भी आ गया कोर्स! अमेरिका की ये यूनिवर्सिटी करेगी इन्फ्लुएंसर बनने में मदद    

सोशल मीडिया के दौर में कंटेंट क्रिएशन अब केवल शौक नहीं रह गया है बल्कि करियर का विकल्प भी बनता जा रहा है. इसी बदलते ट्रेंड को देखते हुए अमेरिका की प्रसिद्ध एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी (ASU) ने कंटेंट क्रिएशन में बैचेलर ऑफ आर्ट्स (BA) डिग्री शुरू की है. यह कोर्स उन युवाओं के लिए है, जो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, डिजिटल स्टोरीटेलर या प्रोफेशनल कंटेंट क्रिएटर बनना चाहते हैं.

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विश्वविद्यालय ने बताया कि उसने अपने वाल्टर क्रोनकाइट स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन के माध्यम से कंटेंट क्रिएशन में एक नई बैचलर डिग्री की शुरुआत की है. बता दें कि इसका सिलेबस एएसयू के मास कम्युनिकेशन और मीडिया स्टडीज डिग्री के सिलेबस से मिलता-जुलता है, लेकिन इनमें कई नई स्किल जैसे पॉडकास्टिंग, स्टूडियो प्रोडक्शन और ऑन-कैमरा प्रेजेंस जैसे कोर्स को भी शामिल किया गया है.

120 क्रेडिट घंटे की है डिग्री

ASU के ऑफिशियल वेबसाइट पर इस कोर्स को लेकर दी गई जानकारी के मुताबिक, 2026-27 करिकुलम, कंटेंट क्रिएशन BA के लिए कम से कम 120 क्रेडिट ऑवर में पूरा करना होगा. कार्यक्रम में सामान्य विश्वविद्यालयी शिक्षा के साथ कंटेंट क्रिएशन से जुड़े कई प्रैक्टिकल और specialized courses शामिल हैं.

कितनी है कोर्स की कीमत?

वहीं, अगर इस डिग्री कोर्स की फीस की बात करें, तो एरिजोना के रहने वाले लोगों के लिए स्कॉलरशिप को छोड़कर हर साल करीब 12 हजार डॉलर है, जो खाना, रहना और अन्य चीजों को जोड़ने के बाद लगभग 37 हजार डॉलर से अधिक हो सकता है. वहीं, बाहर के छात्रों के लिए ट्यूशन फीस 35,000 डॉलर से अधिक हो सकती है और स्कॉलरशिप से पहले कुल लागत लगभग 60,000 डॉलर तक पहुंच सकती है.

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क्या यह सिर्फ ‘इंफ्लुएंसर की डिग्री’ है?

हालांकि, सोशल मीडिया पर इसे कई जगह‘इंफ्लुएंसर की डिग्री’ कहा जा रहा है लेकिन आधिकारिक तौर पर इसका नाम

बैचलर ऑफ आर्ट्स इन कंटेंट क्रिएशन है. ASU इसे केवल सोशल मीडिया स्टार बनने की ट्रेनिंग के रूप में पेश नहीं करता. कार्यक्रम में मल्टीमीडिया स्टोरीटेलिंग, वीडियो प्रोडक्शन, पॉडकास्टिंग , पर्सनल ब्रांडिंग, सोशल मीडिया रणनीति और कम्युनिकेशन जैसे स्किल को शमिल किया गया है.

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