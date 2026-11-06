scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

क्या प्रदूषण से हो सकती है डायबिटीज? AIIMS डॉक्टर ने बताया घर में रहने की आदत बिगाड़ सकती है ब्लड शुगर

दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते प्रदूषण के कारण लोगों की लाइफस्टाइल प्रभावित हो रही है. एम्स के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड्गावत के अनुसार, प्रदूषण के दिनों में लोग बाहर निकलना कम कर देते हैं, जिससे वजन बढ़ सकता है.

Advertisement
X
प्रदूषण से डायबिटीज का खतरा?
प्रदूषण से डायबिटीज का खतरा?

प्रदूषण से लंग्स पर असर होता है और ये स्किन से लेकर दिल की बीमारियां भी करता है, लेकिन क्या पॉल्यूशन से किसी को डायबिटीज भी हो सकती है? ये सवाल इसलिए क्योंकि दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण बढ़ते ही कुछ लोगों की लाइफस्टाइस बदलने लगती है. सुबह की सैर बंद हो जाती है. पार्क खाली होने लगते हैं और लोग घरों से बाहर निकलने से बचते हैं. प्रदूषण से बचने का यह तरीका सांस की बीमारियों के लिहाज से जरूरी हो सकता है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि घर में रहने की यह आदत आपकी ब्लड शुगर भी बिगाड़ सकती है? 

क्या प्रदूषण से डायबिटीज होती है

नई दिल्ली के अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान ( एम्स) में  एंडोक्राइनोलॉजी विभाग के प्रोफेसर डॉ. राजेश खड्गावत ने इस बारे में Aajtak.in को बताया है. वह कहते हैं कि पॉल्यूशन सीधे तौर पर डायबिटीज का कारण नहीं बनता है, लेकिन  प्रदूषण और इंसुलिन रेजिस्टेंस के बीच संबंध को समझना जरूरी है. उनके मुताबिक, प्रदूषण सीधे तौर पर इंसुलिन रेजिस्टेंस को प्रभावित नहीं करता, लेकिन इसके कारण लोगों की लाइफस्टाइल में आने वाला बदलाव परेशानी बढ़ा सकता है.

सम्बंधित ख़बरें

diabetes
रात का खाना छोड़ने से डायबिटीज कंट्रोल होगी? AIIMS डॉक्टर से जानें
पोहा खाने से बढ़ता है शुगर लेवल? AIIMS डॉक्टर बोले...
Poha and diabetes
क्या पोहा खाने से शुगर लेवल बढ़ जाता है? AIIMS के डॉक्टर ने बताया
Type 1 Diabetes in kids
बच्चों में डायबिटीज की नई वजह आई सामने, खतरा हो जाता है 3 गुना
diabetes
माता-पिता को है डायबिटीज तो क्या आपको भी होगी? डॉक्टर से जानें

डॉ. राजेश बताते हैं कि जब प्रदूषण बढ़ता है तो लोग बाहर निकलना और सुबह-शाम टहलना बंद कर देते हैं. इससे उनकी फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती हैं, शरीर में कैलोरी खर्च कम होती है और वजन बढ़ने का खतरा रहता है. वजन बढ़ना पहले से डायबिटीज से जूझ रहे लोगों के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है, क्योंकि इससे ब्लड शुगर को नियंत्रित रखना कठिन हो सकता है.

Advertisement

यह भी पढ़ें: मोटापा और डायबिटीज मरीजों को जरूर कराना चाहिए लिवर का टेस्ट, इन बीमारियों का चल जाता है पता

घर में रहकर बढ़ सकती है खाने की आदत

डॉक्टर के मुताबिक, प्रदूषण के कारण लोग ज्यादा समय घर में बिताने लगते हैं. ऐसे में कुछ लोगों का खाने-पीने का रूटीन भी बदल जाता है. बिना भूख के बार-बार कुछ खाते रहना, स्नैक्स लेना और शारीरिक गतिविधियां कम कर देना वजन बढ़ने की वजह बन सकता है. इसका असर धीरे-धीरे ब्लड शुगर पर भी दिखाई दे सकता है. खासकर उन लोगों में, जो पहले से डायबिटीज के मरीज हैं.

यह भी पढ़ें: डायबिटीज से बचना है तो सिर्फ रोज टहलना काफी नहीं! ये एक्सरसाइज भी जरूरी, रिसर्च में दावा

प्रदूषण में वॉक बंद करना ही एकमात्र विकल्प नहीं

प्रदूषण के दिनों में सेहत का ध्यान रखने का मतलब यह नहीं है कि शारीरिक गतिविधियां पूरी तरह बंद कर दी जाएं. बाहर की हवा खराब होने पर घर के अंदर ही हल्की एक्सरसाइज, योग और वॉकिंग की जा सकती है. इसके साथ खाने का समय तय रखना और बार-बार कुछ खाने से बचना भी जरूरी है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    बच्ची की गणेश वंदना सुनते रहे PM मोदी और सूर्या, प्रधानमंत्री ने शेयर किया वीडियो |
    Ramayana Young Ravana: प्रोड्यूसर नमित मल्होत्रा का बेटा बना 'छोटा रावण'? लगा यश का बॉडी डबल, सीक्रेट रखी कास्टिंग! |
    त्रिपुरा में फर्जी सरकारी टेंडर के नाम पर 44 करोड़ की ठगी, ED ने 3 राज्यों में 13 ठिकानों पर मारे छापे |
    आज रात बस इन 5 जगहों पर जला लें दीपक, मां लक्ष्मी पधारेंगी आपके घर, धन-दौलत की करेंगी बारिश! |
    आधार नहीं अब EPIC-बायोमेट्रिक जरूरी? बदल सकता है सरकारी योजनाओं के पेमेंट का नियम |
    पटियाला: कर्मभूमि एक्सप्रेस ट्रेन के चार डिब्बों में लगी आग, हर तरफ धुआं-धुआं, डरकर उतरे यात्री |
    धनतेरस पर क्या खरीदें? राशि के हिसाब से जानें क्या है आपके लिए शुभ |
    ASI फायरिंग में मौत के बाद पीड़ित परिवार से मिले तेजस्वी, सम्राट सरकार को घेरा |
    'आधार नहीं अब वोटर कार्ड देखकर मिलेगा योजनाओं का लाभ', लल्लन सिंह का वीडियो शेयर कर राहुल गांधी ने BJP को घेरा |
    मुंबई में बम की धमकी से हड़कंप, बॉम्बे हाईकोर्ट-BSE और अमिताभ बच्चन का 'जलसा' निशाने पर
    Advertisement