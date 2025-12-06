Fatty Liver Warning: चेहरे को बर्बाद कर देता है गुपचुप बढ़ता फैटी लिवर! इन 3 संकेतों को नजरअंदाज करना बन जाएगा जानलेवा

Fatty Liver Warning: फैटी लिवर बीमारी आज दुनिया की सबसे आम हेल्थ प्रॉब्लम्स में से एक बनती जा रही है और सबसे डराने वाली बात ये है कि ये अक्सर चुपचाप बढ़ती है. कई लोगों को तो यह पता भी नहीं चलता कि उनका लिवर धीरे-धीरे डैमेज हो रहा है, जब तक कि स्थिति गंभीर न हो जाए. ज्यादातर लोग जानते हैं कि ज्यादा शराब पीने से लिवर खराब हो सकता है. लेकिन फैटी लिवर के लिए सिर्फ शराब ही जिम्मेदार नहीं है. मोटापा, टाइप 2 डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर और हाई कोलेस्ट्रॉल जैसी चीजें भी लिवर में फैट जमा कर सकती हैं.

Mayo Clinic के अनुसार, अब इसे MASLD यानी metabolic dysfunction associated steatotic liver disease कहा जाता है, पहले इसे NAFLD यानी नॉनअल्कोहॉलिक फैटी लिवर डिजीज कहते थे. ये अब दुनिया की सबसे आम लिवर कंडीशन बन गई है. इसे जल्दी पहचानना बहुत जरूरी है. अगर समय पर इलाज न हो, तो फैटी लिवर एक गंभीर स्टेज में बदल सकता है, जिसे MASH कहा जाता है. इसमें लिवर बड़ा हो सकता है, स्कारिंग हो सकती है और यहां तक कि कैंसर का खतरा भी बढ़ जाता है.

चौंकाने वाली बात ये है कि लिवर में परेशानी की शुरुआती झलक आपके चेहरे पर भी दिख सकती है. जी हां, आपने सही सुना. आपके चेहरे पर कुछ खास संकेत ये बता सकते हैं कि लिवर ठीक से काम नहीं कर रहा. हेल्थ एक्सपर्ट्स कहते हैं कि कुछ शुरुआती इशारे आपके चेहरे पर दिख सकते हैं. तो ध्यान दें और इन्हें नजरअंदाज न करें.

चेहरे पर सूजन दिखना

जब लिवर ठीक से काम नहीं करता तो शरीर में प्रोटीन और फ्लूइड का संतुलन बिगड़ जाता है. इसका असर चेहरे पर भी दिखने लगता है. कई बार आंखों और गालों के आसपास सूजन आने लगती है और चेहरा थोड़ा फूला हुआ दिखता है. अगर चेहरे पर हर दिन या बार-बार सूजन दिख रही हो और इसके पीछे कोई स्पष्ट कारण न हो, जैसे एलर्जी या नींद की कमी, तो यह लिवर की परेशानी का शुरुआती संकेत हो सकता है. ऐसे में इसे हल्के में नहीं लेना चाहिए.

गर्दन की सिलवटों में कालेपन का दिखना

कई लोगों को पता भी नहीं चलता और उनकी गर्दन की सिलवटों में धीरे-धीरे काला पन आना शुरू हो जाता है. इसे मेडिकल भाषा में एकैंथोसिस नाइग्रिकन्स कहा जाता है. ये समस्या ज्यादातर तब होती है जब शरीर में इंसुलिन बढ़ना शुरू हो जाता है. इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी शरीर का इंसुलिन को ठीक से इस्तेमाल न कर पाना, फैटी लिवर से बहुत जुड़ा होता है. इसलिए गर्दन के पीछे या साइड में काला पड़ना लिवर और मेटाबॉलिज्म में गड़बड़ी का शुरुआती संकेत हो सकता है.

चेहरे का लगातार लाल दिखना

कुछ लोगों के चेहरे पर बार-बार लालिमा दिखाई देती है. कभी-कभी चेहरे की नसें भी ज्यादा उभरकर दिखने लगती हैं या छोटे-छोटे दाने जैसे दिखाई देते हैं. ये लक्षण कई बार रोजेसिया जैसे लगते हैं लेकिन जब ये चेहरे की सूजन और गर्दन के कालेपन जैसे अन्य लक्षणों के साथ दिखाई दें तो ये लिवर की कमजोरी का इशारा हो सकता है. लिवर खराब होने पर शरीर में कई तरह की कमी भी हो सकती है. जैसे जिंक की कमी के कारण मुंह के आसपास रैशेज या जलन जैसी परेशानी दिखने लगती है.

आगे चलकर ये चेहरे पर गंभीर संकेत भी दिख सकते हैं

अगर फैटी लिवर बढ़कर गंभीर स्टेज में पहुंच जाए तो स्किन और आंखों में पीलापन दिखना शुरू हो जाता है. इसे जॉन्डिस कहा जाता है. ये तब होता है जब शरीर में बिलीरुबिन बढ़ने लगता है. इसके अलावा कई लोगों को चेहरे पर और पूरे शरीर में तेज खुजली भी महसूस होती है क्योंकि खून में बाइल साल्ट्स बढ़ जाते हैं. ये संकेत बताते हैं कि लिवर काफी नुकसान झेल रहा है और तुरंत इलाज की जरूरत है.

लिवर को कैसे बचाएं

चेहरे पर दिखाई देने वाले ये बदलाव सिर्फ चेतावनी हैं. असली इलाज लिवर को वापस हेल्दी बनाने में है. इसके लिए वजन को कंट्रोल में रखना बहुत जरूरी है. रोजाना एक्सरसाइज, कम तला-भुना और कम फैट वाला खाना, जंक फूड से दूरी, शुगर को कंट्रोल में रखना और शराब कम या बिल्कुल ना पीना लिवर को ठीक करने में मदद करते हैं. कुछ नई दवाएं जैसे GLP-1 रिसेप्टर एगोनिस्ट फैटी लिवर में सुधार दिखा रही हैं लेकिन अभी भी फैटी लिवर के लिए कोई खास FDA-अप्रूव्ड दवा मौजूद नहीं है. इसलिए लाइफस्टाइल में सुधार ही सबसे बड़ा इलाज है.

