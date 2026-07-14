लिवर के लिए हेल्दी लेकिन कॉफी पीने से किडनी पर क्या पड़ता है असर? किडनी स्टोन पर डॉक्टर ने दिया जवाब

आजकल लोगों में कॉफी पीने का चलन बढ़ गया है. इसको शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह लिवर के लिए काफी हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन क्या कॉफी किडनी के लिए भी फायदेमंद है. इसको पीने से किडनी पर क्या असर पड़ता है? किडनी की पथरी और कॉफी के बीच क्या संबंध है? इस बारे में जानते हैं.

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अब किडनी की बीमारियां पहले की तुलना में बढ़ रही हैं. किडनी में पथरी की समस्या तो अब एक आम परेशानी बनती जा रही है. कम पानी पीने, डाइट में ज्यादा नमक और खराब लाइफस्टाइल के कारण यह हो जाती है. किडनी स्टोन वाले मरीजों को डॉक्टर कई चीजें ना खाने की सलाह देते हैं. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि क्या कॉफी पीने से किडनी स्टोन कम होते हैं या बढ़ सकते हैं. जिनकी किडनी में पथरी है क्या उनको कॉफी पीनी चाहिए या नहीं.

कॉफी पर किडनी के असर को लेकर नेशनल किडनी फाउंडेशन में एक रिसर्च छपी है. इसमें बताया गया है कि रोजाना कॉफी लेने से किडनी स्टोन से बचा जा सकता है. स्टडी की सह-लेखिका, स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की डॉ. सी. लार्सन ने कहा कि हमारी रिसर्च से पता चलता है कि दिन में एक कप से 1.5 कप कॉफी पीने से किडनी स्टोन का खतरा 40 प्रतिशत कम हो जाता है.

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कॉफी पीने वालों में किडनी स्टोन का खतरा कम

रिसर्चर ने दो स्टडी से किडनी स्टोन वाले कुल 571,657 लोगों के डेटा का इस्तेमाल किया, जिनमें U.K. बायोबैंक स्टडी के 395,044 लोग और फ़िनजेन स्टडी के 176,613 लोग शामिल थे. इनमें जिन लोगों ने नियमित रूप से कॉफी पी थी, उनमें किडनी स्टोन का खतरा कॉफी ना पीने वालों की तुलना में कम था.

नेशनल किडनी फाउंडेशन की चीफ साइंटिफिक ऑफिसर कैरी विलिस ने कहा कि कॉफी और कैफीन किडनी स्टोन को रोक सकते हैं. किडनी स्टोन की बढ़ती समस्या और उससे जुड़ी बीमारियों को देखते हुए यह बहुत अच्छा तरीका साबित हो सका है. हालांकि यह पहली ऐसी स्टडी है जिसमें रैंडमाइज़्ड रिव्यू में जेनेटिक वैरिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है.

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क्या होता है किडनी स्टोन

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ. हिमांशु वर्मा ने इस बारे में आजतक. इन को बताया है. डॉ हिमांशु बताते हैं कि किडनी स्टोन यूरिन में मौजूद केमिकल से बनते हैं. बनने के बाद, यह पत्थर किडनी में ही रह सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट से होते हुए यूरेटर में जा सकता है. जो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलते, वे यूरिन के बहाव को रोक सकते हैं, जिससे दर्द होता है. यह दर्द कमर के निचले हिस्से से पेट तक भी आ सकता है.

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कॉफी से किडनी स्टोन के खतरे को कम करने के बारे में डॉ. हिमांशु कहते हैं कि कॉफी एक डाइयूरेटिक है. इसके पीने से यूरिन आता है. कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर में यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे पथरी बनाने वाले मिनरल्स जमा नहीं हो पाते. अधिक यूरिन बनने से कैल्शियम और ऑक्सालेट जैसे तत्व पतले होकर बाहर निकल जाते हैं. कॉफी में साइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जरूरी यौगिक होते हैं, जो क्रिस्टल को आपस में जुड़ने से रोकते हैं. इससे स्टोन बनने का रिस्क कम होता है.

किडनी स्टोन का दर्द

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तो क्या जिनको किडनी में स्टोन है उनको कॉफी पीते रहना चाहिए?

डॉ हिमांशु बताते हैं कि कॉफी पीने से किडनी स्टोन का खतरा कम होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी किडनी में स्टोन हैं वह केवल कॉफी पीने से इनको निकाल सकते हैं. कॉफी केवल एक सहायता कर सकती है. वह भी सीमित मात्रा में पीने से ही. वह भी उनके लिए जिनकी किडनी में 4 एमएम (mm) तक की पथरी है. इससे बड़ी पथरी के लिए हमेशा डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए. इस बात का भी ध्यान रखें कि कॉफी हर किसी के लिए नहीं है. जिनको हाई बीपी की समस्या है. एसिडिटी, अपच रहती है उनको डॉक्टर की सलाह से ही कॉफी पीनी चाहिए.

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किन चीजों को खाने से किडनी में बनता है स्टोन

जिन चीजों में ज्यादा सोडियम होता है उनको खाने से किडनी में स्टोन बन सकते हैं.जैसे अधिक नमक वाली चीजें और फास्ट फूड. इसके अलावा ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वाली चीजें जैसे रेड मीट और अधिक मात्रा में नट्स खाने से भी किडनी में स्टोन बन सकते हैं

किडनी में पथरी न हो इसके लिए क्या करें

दिन में कम से कम 2 से तीन लीटर पानी पीएं

नमक का सेवन कम मात्रा में करें

नींबू पानी और नारियल पानी को डाइट में शामिल करें

अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से बचें.



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