scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

लिवर के लिए हेल्दी लेकिन कॉफी पीने से किडनी पर क्या पड़ता है असर? किडनी स्टोन पर डॉक्टर ने दिया जवाब

किडनी में पथरी की समस्या बढ़ती जा रही है, जिसका मुख्य कारण कम पानी पीना, अधिक नमक और खराब लाइफस्टाइल है. कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी आता है कि क्या कॉफी पीने से किडनी स्टोन हो सकता है या यह इसके खतरे को कम करता है. इस बारे में एक्सपर्ट ने बताया है.

Advertisement
X
कॉफी पीने से किडनी स्टोन कम होता है?
कॉफी पीने से किडनी स्टोन कम होता है?

आजकल लोगों में कॉफी पीने का चलन बढ़ गया है. इसको शरीर के लिए फायदेमंद माना जाता है. यह लिवर के लिए काफी हेल्दी ड्रिंक है, लेकिन क्या कॉफी किडनी के लिए भी फायदेमंद है. इसको पीने से किडनी पर क्या असर पड़ता है? किडनी की पथरी और कॉफी के बीच क्या संबंध है? इस बारे में जानते हैं. 

अब किडनी की बीमारियां पहले की तुलना में बढ़ रही हैं. किडनी में पथरी की समस्या तो अब एक आम परेशानी बनती जा रही है. कम पानी पीने, डाइट में ज्यादा नमक और खराब लाइफस्टाइल के कारण यह हो जाती है. किडनी स्टोन वाले मरीजों को डॉक्टर कई चीजें ना खाने की सलाह देते हैं. ऐसे में कुछ लोगों के मन में यह सवाल भी होता है कि क्या कॉफी पीने से किडनी स्टोन कम होते हैं या बढ़ सकते हैं. जिनकी किडनी में पथरी है क्या उनको कॉफी पीनी चाहिए या नहीं. 

कॉफी पर किडनी के असर को लेकर नेशनल किडनी फाउंडेशन में एक रिसर्च छपी है. इसमें बताया गया है कि रोजाना कॉफी लेने से किडनी स्टोन से बचा जा सकता है. स्टडी की सह-लेखिका, स्टॉकहोम के कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट की डॉ. सी. लार्सन ने कहा कि हमारी रिसर्च से पता चलता है कि दिन में एक कप से 1.5 कप कॉफी पीने से किडनी स्टोन का खतरा 40 प्रतिशत कम हो जाता है. 

सम्बंधित ख़बरें

how to make halwai style imarti
बारिश में बनाएं कुरकुरी और रसीली मावा इमरती, आसान है रेसिपी
How to Make Aloo Bhujia
जब खाना हो कुछ चटपटा? लंच में झटपट बनाएं आलू की क्रिस्पी भुजिया
how often should you replace your dish washing sponge
टॉयलेट सीट से ज्यादा गंदा होता है किचन का जूना! इतने दिन में बदल दें
how to use leftover chaipatti
चाय पीने के बाद फेंक देते हैं बची हुई पत्ती? ऐसे करें यूज
Ragi Idli
चावल-सूजी छोड़िए, घर में बनाएं प्रोटीन से भरपूर रागी की टेस्टी इडली
Advertisement

कॉफी पीने वालों में किडनी स्टोन का खतरा कम 

रिसर्चर ने दो स्टडी से किडनी स्टोन वाले कुल 571,657 लोगों के डेटा का इस्तेमाल किया, जिनमें U.K. बायोबैंक स्टडी के 395,044 लोग और फ़िनजेन स्टडी के 176,613 लोग शामिल थे. इनमें जिन लोगों ने नियमित रूप से कॉफी पी थी, उनमें किडनी स्टोन का खतरा कॉफी ना पीने वालों की तुलना में कम था. 

नेशनल किडनी फाउंडेशन की चीफ साइंटिफिक ऑफिसर कैरी विलिस ने कहा कि कॉफी और कैफीन किडनी स्टोन को रोक सकते हैं. किडनी स्टोन की बढ़ती समस्या और उससे जुड़ी बीमारियों को देखते हुए यह बहुत अच्छा तरीका साबित हो सका है. हालांकि यह पहली ऐसी स्टडी है जिसमें रैंडमाइज़्ड रिव्यू में जेनेटिक वैरिएंट्स का इस्तेमाल किया गया है.

 

यह भी पढ़ें: 'या किडनी ट्रांसप्लांट करा दो, या जहर दे दो', 70 दिन से अस्पताल में जिंदगी की जंग लड़ रहीं 5 मांओं की दर्दभरी पुकार

क्या होता है किडनी स्टोन

दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में नेफ्रोलॉजी विभाग में प्रोफेसर डॉ. हिमांशु वर्मा ने इस बारे में आजतक. इन को बताया है. डॉ हिमांशु बताते हैं कि किडनी स्टोन यूरिन में मौजूद केमिकल से बनते हैं. बनने के बाद, यह पत्थर किडनी में ही रह सकते हैं या यूरिनरी ट्रैक्ट से होते हुए यूरेटर में जा सकता है. जो पत्थर अपनी जगह से नहीं हिलते, वे यूरिन के बहाव को रोक सकते हैं, जिससे दर्द होता है. यह दर्द कमर के निचले हिस्से से पेट तक भी आ सकता है.

Advertisement

कॉफी से किडनी स्टोन के खतरे को कम करने के बारे में डॉ. हिमांशु कहते हैं कि कॉफी एक डाइयूरेटिक है. इसके पीने से यूरिन आता है. कॉफी में मौजूद कैफीन शरीर में यूरिन के फ्लो को बढ़ाता है, जिससे पथरी बनाने वाले मिनरल्स जमा नहीं हो पाते. अधिक यूरिन बनने से कैल्शियम और ऑक्सालेट जैसे तत्व पतले होकर बाहर निकल जाते हैं. कॉफी में साइट्रेट और एंटीऑक्सीडेंट जैसे जरूरी यौगिक होते हैं, जो क्रिस्टल को आपस में जुड़ने से रोकते हैं. इससे स्टोन बनने का रिस्क कम होता है.

किडनी स्टोन का दर्द

यह भी पढ़ें: जयपुर के SMS अस्पताल में डॉक्टरों की शर्मनाक जंग: एक कमरे के 'ताले' में कैद हुईं 11 मरीजों की फाइलें; रुका किडनी ट्रांसप्लांट, दांव पर लगीं जानें

तो क्या जिनको किडनी में स्टोन है उनको कॉफी पीते रहना चाहिए?

डॉ हिमांशु बताते हैं कि कॉफी पीने से किडनी स्टोन का खतरा कम होता है. लेकिन ऐसा नहीं है कि जिनकी किडनी में स्टोन हैं वह केवल कॉफी पीने से इनको निकाल सकते हैं. कॉफी केवल एक सहायता कर सकती है. वह भी सीमित मात्रा में पीने से ही. वह भी उनके लिए जिनकी किडनी में 4 एमएम (mm) तक की पथरी है. इससे बड़ी पथरी के लिए हमेशा डॉक्टर से ही सलाह लेनी चाहिए. इस बात का भी ध्यान रखें कि कॉफी हर किसी के लिए नहीं है. जिनको हाई बीपी की समस्या है. एसिडिटी, अपच रहती है उनको डॉक्टर की सलाह से ही कॉफी पीनी चाहिए.

Advertisement

किन चीजों को खाने से किडनी में बनता है स्टोन

जिन चीजों में ज्यादा सोडियम होता है उनको खाने से किडनी में स्टोन बन सकते हैं.जैसे अधिक नमक वाली चीजें और फास्ट फूड. इसके अलावा ज्यादा मात्रा में प्रोटीन वाली चीजें जैसे रेड मीट और अधिक मात्रा में नट्स खाने से भी किडनी में स्टोन बन सकते हैं

किडनी में पथरी न हो इसके लिए क्या करें

दिन में कम से कम 2 से तीन लीटर पानी पीएं

नमक का सेवन कम मात्रा में करें 

नींबू पानी और नारियल पानी को डाइट में शामिल करें

अधिक मात्रा में प्रोटीन लेने से बचें. 
 

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    आज का राशिफल
    लव राशिफल
    आर्थिक राशिफल
    Latest News in Hindi »
    जेन-Z के मुद्दों पर सरकारें या राजनीतिक दल सिर्फ चुनावी राजनीति क्यों कर रहे? साहिल के साथ देखें दंगल |
    ट्यूबवेल पर बुलाकर की हत्या, मऊ पुलिस ने सुलझाया ब्लाइंड मर्डर केस |
    पुलिस सब-इंस्पेक्टर रिजल्ट में 'News' नाम के कैंडिडेट पर मचा बवाल: फर्जी समझने वालों को खुद न्यूज कुमार प्रधान ने दी सफाई, जानिए अनोखी कहानी |
    धनबाद में फिर धंसी घरती, एक दर्जन से ज्यादा घर जमींदोज, 12 लोग घायल |
    Aaj Ki Taza Khabar: पढ़ें 7 अगस्त 2026 की शाम की बड़ी खबरें और अन्य समाचार |
    360 डिग्री कैमरा, 6 एयरबैग वाली सबसे सस्ती कार, जुलाई में हुई बंपर सेल |
    'भाव के भूखे हैं शिव, हर-हर महादेव कहना ही काफी...', धर्म संसद में बोले कथावाचक |
    नारायण साईं को सुप्रीम कोर्ट से नहीं मिली राहत, गुजरात हाईकोर्ट को 3 महीने में फैसला सुनाने का निर्देश |
    कांवड़ यात्रा के लिए गाजियाबाद में हाईटेक सुरक्षा, 2000 CCTV और ड्रोन से 24 घंटे होगी निगरानी |
    शादी के बाद पहचान छिपाने का आरोप, वाराणसी में आरोपी गिरफ्तार
    Advertisement