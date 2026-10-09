जेठालाल के शो 'तारक मेहता...' में नाना पाटेकर को दिया ट्रिब्यूट, टाइमिंग देख फैंस हैरान, पूछे सवाल

भारतीय सिनेमा के दिग्गज एक्टर नाना पाटेकर के अचानक निधन की खबर ने पूरे देश को स्तब्ध कर दिया है. 8 अक्टूबर 2026 को 75 वर्ष की उम्र में कार्डियक अरेस्ट के कारण उन्होंने दुनिया को अलविदा कह दिया. इसी बीच टीवी के बेहद लोकप्रिय कॉमेडी शो 'तारक मेहता का उल्टा चश्मा' के मेकर्स और कलाकारों ने भी इस महान कलाकार को अपने खास अंदाज में नमन किया.

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शो में 'बाघा' का किरदार निभाने वाले तन्मय वेकारिया ने नाना पाटेकर के आइकॉनिक अंदाज को याद करते हुए उन्हें बेहद भावुक श्रद्धांजलि दी, जिसके बाद सोशल मीडिया पर चर्चाओं का बाजार गर्म हो गया है.

सोशल मीडिया पर फैंस का रिएक्शन

जैसे ही शो का यह एपिसोड प्रसारित हुआ और इससे जुड़ी पोस्ट सोशल मीडिया पर सामने आई, फैंस अपनी हैरानी छुपा नहीं पाए. दरअसल, शो की शूटिंग काफी समय पहले हो जाती है, ऐसे में ठीक उसी दिन नाना पाटेकर को श्रद्धांजलि देने वाला सीन देखकर लोग हैरान रह गए. कई यूजर्स ने इस पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए शो की टाइमिंग की तारीफ की.

क्या 'तारक मेहता...' सच में समय से आगे है?

सोशल मीडिया पर फैंस तरह-तरह के कमेंट्स कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, 'इन्हें कैसे पता चला कि नाना पाटेकर नहीं रहे?' वहीं दूसरे यूजर ने लिखा, 'TMKOC ने एक बार फिर साबित कर दिया कि वे समय से आगे हैं, जो इतनी जल्दी श्रद्धांजलि दे दी.' एक अन्य फैन ने मेकर्स का धन्यवाद करते हुए लिखा, 'इसे कहते हैं रियल लाइफ सीरियल, बाघा का सीन कुछ और था लेकिन पल भर में स्थिति के हिसाब से चेंज कर दिया गया. धन्यवाद असित मोदी भाऊ.'

पुणे में हुआ अंतिम संस्कार

इसी बीच नाना पाटेकर के अंतिम संस्कार देर रात पुणे के डोंजे स्थित उनके आवास पर हुआ. जहां पूरे रीति-रिवाज के साथ उनका अंतिम संस्कार संपन्न हुआ. उन्हें अंतिम विदाई देने के लिए उनके परिवार, करीबी रिश्तेदारों के साथ-साथ फिल्म इंडस्ट्री की तमाम बड़ी हस्तियां और प्रशंसक भारी संख्या में मौजूद रहे.



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