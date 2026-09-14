'परिवार का नाम खराब कर दूंगी', बिलखकर रोईं मनोज तिवारी की बेटी, चुभी सलमान खान की बात?

भोजपुरी एक्टर और सांसद मनोज तिवारी की बेटी रीति तिवारी इन दिनों सलमान खान के शो 'बिग बॉस' में नजर आ रही हैं. पहले वीकेंड का वार में रिती काफी इमोशनल हो गईं. उन्होंने अपने दिल में दबा दर्द बयां किया. उन्होंने बताया कि उनके पिता के पॉपुलर होने की वजह से उन्होंने लाइफ में कई बार अपनी दिल की ख्वाहिशों को मारा है.

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छलका रीति का दर्द

दरअसल, वीकेंड का वार में सलमान खान ने रीति तिवारी को सलाह दी कि उन्हें गेम में ज्यादा अलर्ट रहने की जरूरत है. अपने पिता से अलग अपनी खुद की पहचान बनाने पर सलमान ने रीति की तारीफ भी की.

सलमान से अपनी तारीफ सुनकर रीति काफी भावुक हो गईं. उनकी आंखों से आंसू बहने लगे. लेकिन सलमान खान के जाने के बाद रीति फूट-फूटकर रोने लगीं. घरवालों के पूछने पर उन्होंने बताया कि वो काफी हैवी फील कर रही हैं, क्योंकि पिता की वजह से वो हमेशा से काफी प्रेशर में रही हैं.

रीति ने रोते-बिलखते हुए कहा- मुझे लग रहा है कि मैं रियल बनकर अपनी फैमिली का नाम खराब कर दूंगी. आप समझ रहो हो? मैं ऐसी फैमिली से आती हूं कि जबसे मैं पैदा हुई हूं मुझे मनोज तिवारी की बेटी के तौर पर ही जाना गया है.

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Learn how to celebrate someone’s success from #Qazi . He has seen #Arijit’s success for the last 21 years & celebrated it like a brother.#RhitiTiwari says: “I felt jealous that #QaziTouqeer was appreciated by #SalmanKhan with all those things which she wants as a rockstar.” 💀… — sh@ni (@shani133333) September 14, 2026

'मेरे पिता की पहचान की वजह से मेरे साथ एक बड़ा नाम जुड़ा रहा है. जिस दिन से मैं पैदा हुई हूं, मुझे बोला गया है कि तुम इनकी बेटी हो, ठीक से बैठो, अच्छे से हंसों, ऐसे क्यों बोला, ऐसे क्यों किया. बाहर जाओ तो ऐसे बनो, कुछ बोल रही हो तो अच्छे से सोचो. लेकिन मैं तो कुछ और बन गई हूं. मगर मैं तो कुछ और हूं ना...मेरे पास वो हक है ना?'

रीति ने कहा कि वो सालों से इस बोझ तले दबी हुई हैं. वो रोते हुए आगे बोलीं- मैंने ये चीज अपने अंदर इतनी गहराई से उतार ली है. जिंदगी में पहली बार मुझे लग रहा है कि कोई मुझमें वो देख रहा है, जो मैं हूं

रीति बोलीं- कभी-कभी दिल भारी हो जाता है. मैं ऐसी इंसान नहीं हूं कि 10 लोगों के सामने रोने लगूं. रीति को फिर घरवालों ने चुप कराया और उन्हें समझाया. वैसे बिग बॉस में रीति तिवारी का गेम आपको कैसा लग रहा है.

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