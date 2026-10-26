scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही', 10 करोड़ लोगों के सामने तार-तार हुई इमेज! फूट-फूट कर रोईं लव गिल

Bigg Boss Weekend Ka Vaar में Kashvi Hiranandani की बातों और Rohit Shetty की फटकार के बाद Love Gill भावुक हो गईं. Scout OP से रोते हुए उन्होंने कहा कि उनकी इमेज और करियर पर बुरा असर पड़ा है.

Advertisement
X
लव गिल का रो-रोकर हुआ बुरा हाल (Photo: Screengrabs)
लव गिल का रो-रोकर हुआ बुरा हाल (Photo: Screengrabs)

बिग बॉस के इस वीकेंड का वार एपिसोड में एक ऐसी घटना हुई जिसने पूरी सोशल मीडिया को हिलाकर रख दिया. पंजाब की जानी मानी एक्ट्रेस लव गिल के गेमर स्काउट ओपी उर्फ तन्मय संग भाई-बहन के रिश्ते पर उंगली उठाई गई. उनके हद से ज्यादा कोजी होने पर उन्हें समझाया गया. लेकिन इसी बीच स्काउट की गर्लफ्रेंड काशवी हीरानंदानी ने उन्हें कंफ्रंट करते हुए खूब खरीखोटी सुनाई. उन्होंने यहां तक कह दिया कि लव ने स्काउट को अपने जाल में फंसाया. 

लव गिल को रोहित शेट्टी से भी मसाज कराने को लेकर डांट खानी पड़ी. उन्होंने समझाते हुए कहा कि इस शो को 10 करोड़ जनता देखती है. सिर्फ आपके फोलोअर्स नहीं हैं जो इस शो को देखते हों. सभी अपनी राय बनाते हैं. इन सभी बातों ने उन्हें अंदर तक तोड़ दिया. एक्ट्रेस बाद में भी उसी बेंच पर बैठी रहीं, और चुपचाप रोती रहीं.

प्रोमो सामने आया जहां दिखाई दिया कि लव पर इन बातों का कितना गहरा असर पड़ा है. वो डिप्रेस्ड होकर फूट-फूटकर रोती दिखीं. उनके मुताबिक सरेआम उनके कैरेक्टर की धज्जियां उड़ाई गई हैं. 

लव पर उठी उंगली, टूटा दिल 

सम्बंधित ख़बरें

Love Gill gets support from Internet after Scout OP gf allegations
लव पर बरसी स्काउट की GF, लगाए आरोप! मेकर्स पर भड़के लोग
Love gill character assassination by gamer scout op girlfriend kashvi
बेटी के खिलाफ दुनिया, बेबस हुईं लव गिल की मां, कहा- कितना दर्दनाक
rohit shetty schools love gill scoutop closeness
'बहन' संग कंबल में रोमांस! गर्लफ्रेंड ने यूट्यूबर को लताड़ा, निकले आंसू
Scout OP GF kashvi blames Love gill
बिग बॉस में 'कंबल कांड' पर लव गिल पर भड़की स्काउट की GF, लगाए आरोप
youtuber scoutop fell in love with sister love gill
कंबल में रोमांटिक हुए 'भाई-बहन', भड़की GF- शर्मिंदा है परिवार

वो स्काउट से इस बात पर शिकायत करती दिखीं. लव ने कहा- मैं तो किसी को मुंह दिखाने लायक भी नहीं रही. मेरे कैरेक्टर की तूने धज्जियां उड़ा दी. बाहर जाकर लोग क्या बोलेंगे मेरे बारे में...जो भी चीजें हुई हैं वो सोशल मीडिया से मिटेंगी नहीं. तुमने मेरा पूरा करियर खराब कर दिया है. अपने दिल की बातें बयां कर लव खूब रोती दिखती हैं. 

Advertisement

मालूम हो कि काशवी ने लव को तो लताड़ा ही साथ ही स्काउट को भी सीधे-सीधे अपनी इज्जत बचाने की वॉर्निंग दे डाली है. वो जाते-जाते ये भी हिंट देती हुई गई हैं कि अगर उन्होंने अपनी हरकतें ठीक नहीं कीं तो ये रिश्ता टूट जाएगा. काशवी ने कहा था कि तन्मय उनके साथ तब खड़े रहे जब कोई नहीं था. उनकी बीमारी में भी  गेमर ने उनका साथ नहीं छोड़ा, लेकिन अब घर के अंदर हो रही हरकतें उनके काबू में नहीं हैं. इसे संभालना उनके लिए मुश्किल हो रहा है. 

हालांकि लव और स्काउट दोनों को ही आम्रपाली और यंग डीएसए जहां समझाते और साथ दिखे. वहीं सभी घरवाले भी इसी बात की चर्चा करते दिखे कि जो हुआ वो शायद जरूरी था.

अब देखना होगा कि भाई-बहन और दोस्ती का ये रिश्ता इसके बाद किस नए एंगल पर मुड़ता दिखता है.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
Follow us on
AajTak Hindi News as Follow us Source
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Latest News in Hindi »
    लखीमपुर हिंसा केस: आशीष मिश्रा को मिली दिवाली पर घऱ जाने की अनुमति, 16 नवंबर तक सुप्रीम कोर्ट से राहत |
    पुलिस ने खदेड़ा तो नदी में कूदा शख्स, डूबने से मौत... परिजनों ने लगाए गंभीर आरोप |
    छत्तीसगढ़ के धर्मांतरण कानून को चुनौती, सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी |
    अखिलेश और उनका 'यादव' परिवार...', देखें सपा अध्यक्ष पर क्यों बरसे ओवैसी |
    नीतीश से तीसरी बार अनंत की बगावत... जानिए अब 'छोटे सरकार' के सामने आगे क्या ऑप्शन हैं? |
    वैभव से भिड़ने वाले पाकिस्तानी क्रिकेटर की ODI टीम से छुट्टी, ट्राई सीरीज के बीच PCB का बड़ा फैसला |
    जामिया प्रशासन की शिकायत पर विपक्षी सांसदों पर FIR, जानें क्या है आरोप |
    200 मीटर की दूरी से शुरू हुई लव स्टोरी: महोबा में तैनात PCS राहुल मिश्रा और आकांक्षा बाजपेयी ने की सगाई, खजुराहो में लेंगे फेरे |
    बेंगलुरु में तो कैट को भी लेकर जाती थी ऑफिस... लेकिन गुरुग्राम में ड्रेस कोड ने चौंकाया |
    पीएम मोदी के पिता पर खड़गे के बयान पर हंगामा, BJP का देशव्यापी प्रदर्शन
    Advertisement