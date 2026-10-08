Nana Patekar Death News Live: नहीं रहा फिल्म जगत का 'क्रान्तिवीर', गोवा में नाना पाटेकर ने ली अंतिम सांस, बॉलीवुड में पसरा मातम

Nana Patekar News Live: दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का गुरुवार, 8 अक्टूबर को 75 साल की उम्र में निधन हो गया. गोवा स्थित अपने फ्लैट में सीने में तेज दर्द के बाद वह बेहोश मिले थे. उनके बेटे मल्हार पाटेकर के मुताबिक, सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद फ्लैट पर मेडिकल टीम भेजी गई थी. टीम के पहुंचने पर नाना बेहोश मिले और उन्हें बचाने की कोशिश की गई. इसके बाद उन्हें मणिपाल अस्पताल ले जाया गया.
मणिपाल अस्पताल में डॉक्टरों ने सुबह 5:20 बजे नाना पाटेकर को मृत घोषित कर दिया. उन्हें बचाने के लिए करीब 45 मिनट तक लगातार सीपीआर दिया गया, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली. इस मामले को मेडिको-लीगल केस के तौर पर दर्ज किया गया है. मौत की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किया जाएगा. यह जानकारी मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने दी.
नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. वह हिंदी और मराठी सिनेमा के सम्मानित अभिनेताओं में शामिल थे. उन्होंने 1978 में फिल्म ‘गमन’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की थी. इसके बाद उन्होंने ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’ और ‘नटसम्राट’ जैसी फिल्मों में यादगार अभिनय किया. उन्हें तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले थे और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
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नाना पाटेकर के निधन के बाद अब उनकी आखिरी पूरी सिनेमाई फिल्म को लेकर भी चर्चा हो रही है. 75 साल की उम्र में गोवा में गंभीर कार्डियक अरेस्ट से उनके निधन के बाद फिल्म इंडस्ट्री उनकी आखिरी थिएट्रिकल रिलीज O'Romeo को याद कर रही है. विशाल भारद्वाज की यह डार्क क्राइम-ड्रामा फिल्म फरवरी 2026 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी.
फिल्म में नाना पाटेकर ने मुंबई इंटेलिजेंस ब्यूरो के चीफ इस्माइल खान का किरदार निभाया था. उनका किरदार एक ऐसे अधिकारी का था, जो मुंबई में फैली गैंगवार को रोकने की कोशिश कर रहा है. फिल्म में शाहिद कपूर ने कॉन्ट्रैक्ट किलर और तृप्ति डिमरी ने एक ऐसे किरदार का रोल निभाया था, जो बड़े क्राइम सिंडिकेट से बदला लेना चाहती है.
O'Romeo की कहानी आजादी के बाद के मुंबई अंडरवर्ल्ड की पृष्ठभूमि पर आधारित थी. फिल्म में नाना पाटेकर की दमदार और सधी हुई एक्टिंग को खास तौर पर नोट किया गया. उनकी भारी आवाज और प्रभावशाली डायलॉग डिलीवरी एक बार फिर देखने को मिली.
फिल्म की शूटिंग स्पेन और नेपाल जैसी लोकेशंस पर भी हुई थी. O'Romeo अब Amazon Prime Video पर स्ट्रीम हो रही है और इसे नाना पाटेकर के आखिरी बड़े सिनेमाई काम के तौर पर याद किया जा रहा है.
नाना पाटेकर का असली नाम विश्वनाथ पाटेकर था. वह हिंदी और मराठी सिनेमा के सबसे सम्मानित अभिनेताओं में शामिल थे. उन्होंने 1978 में ‘गमन’ से अपने फिल्मी करियर की शुरुआत की. इसके बाद ‘परिंदा’, ‘क्रांतिवीर’, ‘अग्नि साक्षी’, ‘खामोशी: द म्यूजिकल’, ‘अब तक छप्पन’ और ‘नटसम्राट’ जैसी फिल्मों में शानदार अभिनय किया. उन्हें तीन नेशनल फिल्म अवॉर्ड मिले थे और 2013 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था.
केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि भारतीय फिल्म जगत के दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर बेहद चौंकाने वाली और दुखद है. नाना और उनके बेहद करीबी और दोस्ताना संबंध थे. उन्होंने कहा कि नाना ने अपने दमदार अभिनय के जरिए पांच दशक से ज्यादा समय तक मराठी और हिंदी सिनेमा के दर्शकों के दिलों पर राज किया.
अपने खास अंदाज में संवाद बोलकर उन्होंने कई किरदारों को अमर कर दिया और अपनी अलग पहचान बनाई. नाना का जाना भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के लिए बड़ी क्षति है.
गडकरी ने कहा कि नाना पाटेकर ने ‘नाम फाउंडेशन’ के जरिए महाराष्ट्र के ग्रामीण इलाकों में जल संरक्षण और वाटरशेड मैनेजमेंट के क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया. उन्होंने आत्महत्या करने वाले किसानों के परिवारों की मदद के लिए जो हाथ बढ़ाया, वह कई परिवारों के लिए सहारा बना. नाना सिर्फ एक बेहतरीन कलाकार और अभिनेता ही नहीं, बल्कि समाज के प्रति संवेदनशील व्यक्तित्व भी थे. उन्होंने दिवंगत आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना की और ‘ओम शांति’ कहा.
उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रसिद्ध अभिनेता नाना पाटेकर के निधन की खबर बेहद दुखद है. उन्होंने अपने सशक्त अभिनय और प्रभावशाली संवाद से भारतीय सिनेमा में अपनी अलग पहचान बनाई. अलग-अलग भूमिकाओं में उनके जीवंत अभिनय ने हिंदी सिनेमा को समृद्ध किया. धामी ने कहा कि नाना पाटेकर का निधन फिल्म और कला जगत के लिए अपूरणीय क्षति है. उन्होंने ईश्वर से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि प्रख्यात अभिनेता, रंगमंच के सशक्त कलाकार और संवेदनशील समाजसेवी नाना पाटेकर का निधन कला जगत की अपूरणीय क्षति है. उन्होंने कहा कि नाना पाटेकर ने अपने विलक्षण अभिनय से भारतीय सिनेमा को समृद्ध किया और सामाजिक सरोकारों के जरिए समाज के प्रति अपनी प्रतिबद्धता भी जाहिर की. योगी ने प्रभु श्री राम से दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान देने और शोकाकुल परिजनों व प्रशंसकों को यह दुख सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की.
दिग्गज अभिनेता नाना पाटेकर का आज सुबह उनके घर पर तेज कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया. 45 मिनट तक लगातार सीपीआर देने के बावजूद उन्हें बचाया नहीं जा सका. मेडिको-लीगल केस (एमएलसी) दर्ज किया गया है और पोस्टमार्टम किया जाएगा. यह जानकारी मणिपाल अस्पताल के ऑन्कोलॉजी विभाग के प्रमुख डॉ. शेखर सालकर ने दी.
नाना पाटेकर के बेटे मल्हार पाटेकर की ओर से साझा की गई जानकारी के मुताबिक, सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद अभिनेता के फ्लैट पर मेडिकल टीम भेजी गई थी. टीम के पहुंचने पर नाना पाटेकर बेहोश मिले. उन्हें बचाने की कोशिश की गई, जिसके बाद अस्पताल ले जाया गया. नाना को बाद में मणिपाल अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने सुबह 5:20 बजे उन्हें मृत घोषित कर दिया. इस मामले को मेडिको-लीगल केस के तौर पर दर्ज किया गया है और मौत की सही परिस्थितियों का पता लगाने के लिए आज पोस्टमार्टम किए जाने की उम्मीद है.
दिग्गज अभिनेता और फिल्ममेकर नाना पाटेकर का गोवा स्थित घर पर तेज कार्डियक अरेस्ट के बाद निधन हो गया. अस्पताल सूत्रों के मुताबिक, उन्हें सुबह 5:20 बजे मृत घोषित किया गया. अस्पताल लाए जाने के बाद डॉक्टरों ने करीब 45 मिनट तक उन्हें बचाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली.