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50 साल छोटी एक्ट्रेस संग दिखेंगे रजनीकांत, फिल्म 'धर्मन' में हुई एंट्री

कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस, 'राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल' ने रजनीकांत की फिल्म 'धर्मन' में श्रीलीला का स्वागत किया है. फिल्म की शूटिंग पूरी होने के करीब है और इस कास्टिंग के साथ ही श्रीलीला पहली बार सुपरस्टार के साथ काम करने जा रही हैं.

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रजीन संग नजर आएंगी श्रीलीला (Photo: x/@RKFI)
रजीन संग नजर आएंगी श्रीलीला (Photo: x/@RKFI)

एक्ट्रेस श्रीलीला अपने बढ़ते तमिल प्रोजेक्ट्स की लिस्ट में एक और बड़ा प्रोजेक्ट जोड़ने जा रही हैं. वह 'धर्मन' (Dharman) की कास्ट में शामिल हो गई हैं. इस फिल्म में रजनीकांत लीड रोल में हैं और इसका डायरेक्शन 'ओह माय कडावुले' (Oh My Kadavule) और 'ड्रैगन' (Dragon) जैसी फिल्मों के लिए मशहूर अश्वथ मारिमुथु कर रहे हैं.

बुधवार, 4 नवंबर को कमल हासन के प्रोडक्शन हाउस 'राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल' ने इस बात की घोषणा की. यह पहली बार है जब श्रीलीला किसी सुपरस्टार (रजनीकांत) के साथ काम करेंगी.

प्रोडक्शन हाउस ने उनका स्वागत करते हुए एक वीडियो शेयर किया, जिसमें एक्ट्रेस नजर आ रही हैं. उन्होंने लिखा, 'उनमें एक खास चमक है, वह एकदम 'पटाखा' हैं. 'धर्मन' में खूबसूरत श्रीलीला का स्वागत है.'

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फिल्म में सिमरन, नयनतारा, योगी बाबू और राशी खन्ना जैसे कलाकार भी शामिल हैं. 'ओह माय कडावुले' (2020) और 'ड्रैगन' (2025) के लिए जाने जाने वाले डायरेक्टर अश्वथ मारिमुथु पहली बार रजनीकांत के साथ काम कर रहे हैं.

फिल्म के पहले पोस्टर से पता चलता है कि सुपरस्टार इसमें एक डॉक्टर की भूमिका निभा रहे हैं. मेकर्स ने उनके किरदार को 'केट्टा पैयन' (यानी 'बैड गाय' या बुरा आदमी) बताया है, जो 1978 की फिल्म 'मुलम मलारुम' (Mullum Malarum) में उनके यादगार किरदार की याद दिलाता है. अब तक जारी किए गए कुछ पोस्टर्स में रजनीकांत के हाथों पर खून लगा दिख रहा है, जिससे संकेत मिलता है कि उनका किरदार ग्रे शेड्स (कुछ हद तक नकारात्मक) वाला हो सकता है.

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फिल्म का तीसरा प्रोडक्शन शेड्यूल सितंबर में पूरा हो गया था और अब इसकी शूटिंग अपने अंतिम चरण में है. श्रीलीला और नयनतारा इस फिल्म की कास्ट में हाल ही में शामिल हुई हैं.

तमिल फिल्मों में श्रीलीला का बढ़ता सफर
श्रीलीला ने इस साल की शुरुआत में फिल्म 'पराशक्ति' (Parasakthi) से तमिल सिनेमा में कदम रखा था, जिसमें वह शिवकार्तिकेयन, रवि मोहन और अथर्वा के साथ नजर आई थीं. इसके बाद से उनके पास कई प्रोजेक्ट्स आ गए हैं. इनमें धनुष और ममूटी की फिल्म 'ओम' (Om) शामिल है, जिसमें वह धनुष की पत्नी 'रोजा' का किरदार निभा रही हैं. इसके अलावा, वह अजित कुमार की फिल्म 'डेयरडेविल' (Daredevil) में भी नजर आएंगी.

'धर्मन' के जरिए, अब श्रीलीला तमिल सिनेमा के एक और बड़े सुपरस्टार के साथ स्क्रीन शेयर करने जा रही हैं. इस प्रोजेक्ट के जरिए रजनीकांत और कमल हासन का प्रोडक्शन बैनर, 'राज कमल फिल्म्स इंटरनेशनल' भी एक साथ आ रहा है. यह बैनर 'टर्मरिक मीडिया' के आर. महेंद्रन के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है.

म्यूजिक की बात करें तो, 'धर्मन' में म्यूजिक अनिरुद्ध रविचंदर ने दिया है. 'पेटा', 'दरबार', 'जेलर', 'वेट्टैयन', 'कुली' और 'जेलर 2' के बाद, इस फिल्म के जरिए वे एक बार फिर रजनीकांत के साथ जुड़े हैं.  फिल्म की रिलीज की आधिकारिक तारीख अभी तय नहीं हुई है. रिपोर्ट्स के मुताबिक, मेकर्स इसे अप्रैल 2027 में सिनेमाघरों में रिलीज करने की योजना बना रहे हैं.

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