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'श्रीकृष्ण' बने तेज प्रताप ने बजाई बांसुरी, राधा बन संग थिरकीं भोजपुरी हसीना, बनेंगी ‘लालू के लाल’ की दुल्हन?

‘भोजपुरी बवाल’ के प्रोमो में तेज प्रताप और काजल राघवानी की खास बॉन्डिंग दिखी. दोनों की केमिस्ट्री पर फैंस सवाल कर रहे हैं कि क्या ये सिर्फ शो का हिस्सा है या कुछ और?

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तेज प्रताप यादव-काजल राघवानी के बीच पनप रहा प्यार? (Photo: ITGD)
तेज प्रताप यादव-काजल राघवानी के बीच पनप रहा प्यार? (Photo: ITGD)

भोजपुरी बवाल शो इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है. शो में न सिर्फ भोजपुरी सिनेमा के सितारे- आम्रपाली, पवन सिंह और निरहुआ छाए हुए हैं. बल्कि एक्ट्रेस काजल राघवानी संग अपनी केमिस्ट्री को लेकर लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव लाइमलाइट लूट रहे हैं. तेज प्रताप अपनी निजी जिंदगी और काजल की ओर झुकाव को लेकर खासे चर्चा में हैं. 

तेज की जिंदगी में प्यार ने दी दस्तक?

हाल ही में एक प्रोमो सामने आया जहां दोनों वृंदावन की गलियों में घूमते, कृष्णलीला करते, साथ में डांस करते और उनकी कथाओं से रूबरू होते दिखे. इस दौरान तेज प्रताप काजल को अपनी ओर से गाइड करते भी दिखे. नेता का मन भक्ति में शुरू से ही रमा हुआ है, उन्होंने इसकी झलक भोजपुरी हसीना को भी दिखाई. वो श्रीकृष्ण की तरह ही नटखट हरकतें करते दिखे. 

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प्रोमों में दोनों की नजदीकियों ने फैंस का भी खूब ध्यान खींचा. तेज काजल से पूछते हैं कि वृंदावन आकर आपको कैसा लगा, ये प्रेम की नगरी है. यहां राधा-कृष्ण को बहुत पूजा जाता है. वहीं काजल बताती हैं कि वो कृष्ण को बहुत मानती हैं. इतना ही नहीं तेज एक्ट्रेस के हाथों में धागा बांधते हुए कहते हैं कि गुरू आपके सामने है. आप सीख नहीं रही हैं. वो उन्हें खासतौर से बांसुरी बजाकर भी सुनाते हैं. 

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इसके बाद दोनों तेज और काजल दोनों ही राधा-कृष्ण के जैसी लीला करते दिखते हैं. दोनों उसी पोज में खड़े भी होते हैं, जहां तेज बांसुरी बजाते हैं तो वहीं काजल उनके कंधे पर सिर रखकर मन मोहक तरीके से देखते दिखती हैं. दोनों की ये करीबी फैंस को भी खूब पसंद आ रही है. सभी का कहना है कि दोनों की जोड़ी कमाल है. काजल को खेसारी लाल यादव को भूल तेज प्रताप यादव के साथ जीवन में आगे बढ़ जाना चाहिए.   

तलाक के बाद काजल को बनाएंगे बहू?

मालूम हो कि तेज प्रताप यादव पहले से शादीशुदा हैं. हालांकि उनकी निजी जिंदगी उथल-पुथल के दौर से गुजरी है. उनकी पत्नी ऐश्वर्या राय उनसे अलग रहती हैं. कपल ने शादी के 6 महीने बाद ही तलाक की अर्जी डाल दी थी. हालांकि अलगाव दोनों ही परिवार को नागवार गुजरा और काफी हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ. फिलहाल दोनों ही ओर से मामला ठंडे बस्ते में है. हालांकि तेज प्रताप की माने तो वो उनकी जिंदगी का वो तूफान अब गुजर चुका है. पति-पत्नी के रिश्ते में कोई आस बाकी नहीं है, और जल्द ही कागजों पर भी ये रिश्ता टूट जाएगा.  

इस बीच शो में काजल राघवानी संग बढ़ती उनकी नजदीकियों ने फैंस को बात करने का मौका दे दिया है. उनका मानना है कि तेजू भैया को भी पुराना दर्द भुलाकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाना चाहिए और एक नई शुरुआत करनी चाहिए.

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देखना तो दिलचस्प होगा कि, भोजपुरी बवाल शो में शुरू हुआ तेज-काजल का ये नया अध्याय कहां जाकर खत्म होता है. क्या सच में इनके बीच कोई रिश्ता बनेगा, या ये महज टीआरपी पाने का नया खेल बनकर रह जाएगा!

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