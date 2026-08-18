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संभल में नकली रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर प्रशासन का चाबुक: ग्राम प्रधान के घर से 4500 KG माल जब्त, मेरठ लैब भेजे गए सैंपल

यूपी के संभल में प्रशासन और खाद्य विभाग की संयुक्त टीम ने नकली रसगुल्ला बनाने वाली फैक्ट्रियों पर बड़ी छापेमारी की है. ग्राम प्रधान के घर से 4500 किलो रसगुल्ले जब्त किए गए हैं. दूध खरीद का हिसाब न मिलने पर सैंपल लेकर विशेष मैसेंजर से मेरठ लैब भेजे गए हैं.

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संभल में नकली रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर एक्शन (Photo- ITG)
संभल में नकली रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर एक्शन (Photo- ITG)

Uttar Pradesh News: संभल के हजरतनगर गढ़ी थाना इलाके के मंगनपुर गांव में सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार और खाद्य विभाग की टीम ने नकली रसगुल्ला फैक्ट्रियों पर छापेमारी की कार्यवाही की. पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों में सप्लाई होने वाले नकली रसगुल्लों की शिकायत मिलने के बाद यह कदम उठाया गया. जांच के दौरान ग्राम प्रधान के घर संचालित फैक्ट्री से 4500 किलो तैयार सफेद रसगुल्ले मिले, लेकिन संचालक दूध खरीद का हिसाब नहीं दे सका. टीम ने सैंपल लेकर मेरठ लैब भेजे और माल जब्त करके आरोपियों को हिरासत में लिया.

दूध की खरीदारी पर गोलमोल जवाब

कार्रवाई के दौरान सिटी मजिस्ट्रेट सुधीर कुमार ने ग्राम प्रधान के बेटे और फैक्ट्री मालिक शान ए आलम से पूछताछ की. इतनी बड़ी मात्रा में रसगुल्ले बनाने के लिए यूज दूध की खरीदारी का कोई प्वाइंट या हिसाब वह नहीं दे सका रसगुल्ला बनाने की विधि पूछने पर भी वह गोलमोल जवाब देने लगा. मौके पर तैयार रसगुल्ले और छेना जब्त कर लिया गया.

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विशेष मैसेंजर से मेरठ भेजी गई सैंपलिंग

खाद्य विभाग की टीम ने मौके से सभी पदार्थों की सैंपलिंग की है. इन सैंपलों को जांच के लिए मेरठ प्रयोगशाला भेजा जा रहा है. अधिकारियों के मुताबिक, जांच रिपोर्ट पक्ष में न आने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है और मौके से मिली एक्सपायर परमिट की गाड़ियों पर भी कार्रवाई की जा रही है.

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ग्राम प्रधान पति ने दी सफाई

दूसरी तरफ, ग्राम प्रधान पति अबरार ने कहा कि उनके पास रसगुल्ला कारोबार का लाइसेंस और जीएसटी नंबर मौजूद है. उनके अनुसार रसगुल्ला दूध, चीनी और पाउडर से तैयार किया जाता है. उन्होंने बताया कि पहले भी सैंपल लिए गए थे जो पास हो चुके थे और इस बार भी केवल सैंपलिंग की प्रक्रिया पूरी की गई है.

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