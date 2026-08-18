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दिल्ली: बहन की हत्या, फिर सूटकेश में भरकर फेंका शव... ऐसे पकड़ा गया हत्यारा भाई

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सूटकेस के अंदर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने मामले में मृतका के कजन भाई अविनाश को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्रेम प्रसंग के शक में कथित तौर पर अपनी बहन की हत्या की और शव को सूटकेस में बंद कर अजीत विहार की सुनसान जगह पर फेंक दिया.

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हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल. (Photo: Screengrabs)
हत्याकांड से इलाके में दहशत का माहौल. (Photo: Screengrabs)

दिल्ली के बुराड़ी इलाके में सूटकेस के अंदर युवती का शव मिलने से सनसनी फैल गई. पुलिस ने इस मामले का खुलासा करते हुए मृतका के चचेरे भाई अविनाश को हिरासत में लिया है. पुलिस के मुताबिक आरोपी ने प्रेम प्रसंग के शक में अपनी बहन की हत्या की और शव को सूटकेस में बंद कर सुनसान जगह पर फेंक दिया. मामला उत्तरी दिल्ली के बुराड़ी थाना क्षेत्र के अजीत विहार का है. 

बताया जा रहा है कि गली नंबर-1 के पास एक डार्क स्पॉट पर पुलिस को सूटकेस मिला. इसके अंदर युवती का शव बरामद हुआ. घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने जांच शुरू की. पुलिस के मुताबिक इस हत्याकांड का खुलासा उस वक्त हुआ, जब आउटर नॉर्थ डिस्ट्रिक्ट के स्पेशल स्टाफ की टीम नाइट चेकिंग कर रही थी. इसी दौरान एक युवक की गतिविधियां संदिग्ध लगीं. पुलिसकर्मियों ने उसे रोककर पूछताछ की. पूछताछ के दौरान युवक ने कथित तौर पर अपनी बहन की हत्या करने की बात कबूल कर ली.

शव को पोस्टमार्टम भेज, पुलिस ने शुरू की जांच
इसके बाद पुलिस आरोपी को हिरासत में लेकर उसकी निशानदेही पर बुराड़ी के अजीत विहार पहुंची. वहां एक सुनसान जगह से सूटकेस बरामद किया गया. सूटकेस खोलने पर उसके अंदर युवती का शव मिला. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी को अपनी चचेरी बहन के प्रेम प्रसंग का शक था. इसी शक के चलते उसने कथित तौर पर हत्या की वारदात को अंजाम दिया.

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पुलिस अब हत्या की पूरी वजह, वारदात के तरीके और इसमें किसी अन्य व्यक्ति की भूमिका की जांच कर रही है. खास बात यह है कि पुलिस के सामने यह मामला उस समय आया, जब हत्या की कोई रिपोर्ट तक दर्ज नहीं हुई थी. फिलहाल आरोपी से पूछताछ जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर जांच को आगे बढ़ाया जाएगा. 

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