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निरहुआ नहीं, पवन सिंह की दुल्हन बनेंगी आम्रपाली दुबे? कैमरे पर किया प्रपोज, बोलीं- मिलकर बच्चा पालेंगे

पवन सिंह और आम्रपाली दुबे कई सालों से अच्छी दोस्ती में हैं. लेकिन क्या होगा, जब आपको पता चलेगा कि ये दोनों शादी करने वाले हैं. ऐसा हम नहीं, बल्कि भोजपुरी हसीना आम्रपाली ने कहा है. जानें क्यों?

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कौन बनेगी पवन सिंह की दुल्हन? (Photo: Instagram @singhpawan999/aamrapali1101)
कौन बनेगी पवन सिंह की दुल्हन? (Photo: Instagram @singhpawan999/aamrapali1101)

भोजपुरी इंडस्ट्री की टॉप हसीना आम्रपाली दुबे ने अभी तक शादी नहीं की है. कब उनके घर में शहनाई बजेगी ये वो भी नहीं जानतीं. लेकिन किलकारी कब गूंजेगी इसका फैसला आम्रपाली ने कर लिया है. एक्ट्रेस का कहना है कि वो बच्चा गोद लेकर मां बनना चाहती हैं. मदरहुड को फील करने के लिए उन्हें शादी करने की जरूरत नहीं है.

बिना शादी किए मां बनेंगी आम्रपाली

आम्रपाली के इस फैसले को उनके परिवार का सपोर्ट मिला है. मां बनने से पहले एक्ट्रेस अपने वजन को घटा रही हैं. उन्होंने अपने खास दोस्त पवन सिंह के साथ भी मां बनने की खुशी बांटी. एक्ट्रेस के बच्चा गोद लेने के फैसले पर पावर स्टार ने खुशी जाहिर की. लेकिन इसके साथ उन्होंने एक चिंता भी जताई. दोनों के बीच की पूरी बातचीत आने वाले एपिसोड में दिखाई जाएगी.

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वायरल वीडियो में पवन सिंह ने आम्रपाली के फैसले की तारीफ की. उन्होंने कहा- आप नेक काम करने जा रही हैं. ये सबके बस की बात नहीं है. एक बच्चे को अच्छा जीवन मिलेगा. लेकिन करोड़ों फैंस आपको बहुत प्यार करते हैं. जिम्मदारी और बढ़ेगी तो फिल्में कर पाएंगी आप?

आम्रपाली ने पवन सिंह से कहा- बात तो आप सही कह रहे हैं. अकेले बच्चा पालना बहुत मुश्किल होगा. तो मैं सोच रही हूं बच्चा गोद लेने से पहले आपसे शादी कर लेती हूं. ताकि हम मिलकर बच्चा पाल सकें. आम्रपाली की ये बात सुनकर पवन सिंह चौंक जाते हैं. हालांकि फैंस जानते हैं एक्ट्रेस ने पवन सिंह संग शादी की बात मस्ती मजाक में की है. शो भोजपुरी बवाल में आम्रपाली का मस्तमौला अंदाज सबको पसंद आता है.

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आम्रपाली और पवन सिंह की शादी की बात भले ही मजाक में कही गई हो. लेकिन ऑडियंस के बीच उनके हैशटैग बनने लगे हैं. हालांकि जानने वालों को पता है कि दोनों स्टार्स के बीच दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है. क्योंकि आम्रपाली का नाम तो पवन सिंह के करीबी और शादीशुदा दोस्त निरहुआ संग जुड़ता हैं. उनकी ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन जोड़ी हिट है. इंडस्ट्री में उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की सालों से चर्चा होती रही है. निरहुआ अपनी पत्नी संग कम और हीरोइन आम्रपाली संग ज्यादा दिखते हैं. हालांकि वे अफेयर की खबरों को गलत बताते हैं. उनके मुताबिक वे सिर्फ अच्छे दोस्त हैं.

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