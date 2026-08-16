Toxic: कियारा संग पति ने दिए इंटीमेट सीन, यश की पत्नी को हुई जलन? आया रिएक्शन

सुपरस्टार यश अपनी फिल्म 'टॉक्सिक' को लेकर लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं. यश ने फिल्म में कियारा आडवाणी और तारा सुतारिया संग कई इंटीमेट और बोल्ड सीन्स दिए हैं. यश ने अब बताया कि उनके इंटीमेट सीन्स पर उनकी पत्नी राधिका पंडित का कैसा रिएक्शन होगा.

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क्या बोले यश?

यश ने अपने बोल्ड सीन्स पर बात करते हुए ये स्वीकार किया कि उनकी पत्नी राधिका शायद उन्हें ऑन-स्क्रीन इस तरह के सीन्स में देखकर खुश नहीं होंगी. हालांकि, उन्होंने ये भी साफ किया कि राधिका उनके प्रोफेशन की डिमांड को समझती हैं और उन पर अटूट भरोसा रखती हैं.

यश ने 'आप की अदालत' में अपने इंटीमेट सीन्स पर पत्नी का रिएक्शन बताते हुए कहा- मैं खुद भी अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकला हूं. मेरे लिए ऐसे सीन्स करना आसान नहीं होता, लेकिन कहानी की मांग के चलते यह बेहद जरूरी था. जाहिर है कि उन्हें (मेरी पत्नी) यह देखकर खुशी तो नहीं होगी, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल नहीं है कि वो मुझसे नाराज हैं. वो मुझ पर बहुत भरोसा करती हैं.

यश ने आगे कहा कि राधिका उनके ऑन-स्क्रीन काम और उनके पर्सनल रिश्तों के बीच के अंतर को अच्छी तरह समझती हैं. यश के मुताबिक, राधिका इस बात को मानती हैं कि जब वो कैमरे के सामने परफॉर्म कर रहे होते हैं, तो वो सिर्फ एक एक्टर के तौर पर अपना रोल निभाते हैं.

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इंटीमेट सीन्स पर क्या बोले यश?

यश ने यह भी माना कि ऑन-स्क्रीन इंटीमेट सीन्स देखकर किसी भी पार्टनर का असहज होना स्वाभाविक है. वो इस सच्चाई से भागना नहीं चाहते. इस बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा- मुझे लगता है कि ऐसे सीन्स देखकर हर पार्टनर को अनकंफर्टेबल फील होगा ही. मैं कोई झूठा दावा नहीं करना चाहता. हर कोई ऐसा ही महसूस करता है. उन्होंने आगे कहा कि फिल्में बनाना एक कला है और कहानी की डिमांड को पूरा करने के लिए कभी-कभी ऐसे सीन्स दिखाना बेहद जरूरी हो जाता है.

गीतू मोहनदास के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'टॉक्सिक' में यश लीड रोल निभा रहे हैं. फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी, नयनतारा, हुमा कुरैशी, तारा सुतारिया अहम रोल में दिखेंगी. फिल्म 26 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है.

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