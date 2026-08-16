तलवार-छुरी से किए ताबड़तोड़ वार, अहमदाबाद में 8-10 बदमाशों ने बीच सड़क युवक की बेरहमी से हत्या

अहमदाबाद के राणीप इलाके में रात के वक्त हुई एक सनसनीखेज हत्या ने शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. सेंट्रल जेल जाने वाली सड़क पर 37 वर्षीय रणछोड़ उर्फ अजय साल्वी को हथियारों से लैस 8 से 10 लोगों ने घेर लिया और हमला कर दिया. वारदात के दौरान हमलावरों ने छुरी, तलवार और डंडों का इस्तेमाल किया. हमले में अजय गंभीर रूप से घायल हो गया और बाद में अस्पताल में उसकी मौत हो गई.

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मृतक के बुआ के बेटे भारत साल्वी ने राणीप पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कराई है. भारत के मुताबिक, वह और रणछोड़ उर्फ अजय रात करीब 2 बजे सेंट्रल जेल जाने वाली सड़क पर मौजूद थे. इसी दौरान सुभाषब्रिज की तरफ से राजस्थान नंबर की एक महेंद्रा पिकअप वहां पहुंची. वाहन से विशाल चौहान, अंकित परमार समेत करीब 7 से 8 लोग हथियार लेकर नीचे उतरे.

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हमलावरों को देखते ही अजय ने भारत से वहां से भागने के लिए कहा. आरोप है कि विशाल चौहान और उसके साथियों ने अजय को पकड़ लिया और उस पर लगातार हमला शुरू कर दिया. भारत के अनुसार, अजय मदद के लिए पुकारते हुए जमीन पर गिर पड़ा. वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी वहां से फरार हो गए. हमले में अजय के शरीर पर करीब 15 गंभीर वार किए गए, जिससे उसे बेहद गंभीर चोटें आईं.

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हमले के बाद अस्पताल ले गए, डॉक्टरों ने मृत घोषित किया

भारत ने घटना की जानकारी रवि सालवी को फोन पर दी. इसके बाद घायल अजय को सभी लोग एंबुलेंस से अस्पताल लेकर पहुंचे. हालांकि, वहां डॉक्टरों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया. पुलिस अब घटनास्थल और उसके आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है, ताकि वारदात में शामिल लोगों की पहचान और उनकी गतिविधियों का पता लगाया जा सके.

परिजनों ने इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश को वजह बताया है. भारत सालवी के मुताबिक, करीब 10 दिन पहले अजय का भद्रेश शर्मा के साथ विवाद हुआ था. इस विवाद के बाद भद्रेश के बहनोई सागर उर्फ माफिया परमार और अंकित परमार ने कथित तौर पर अजय को फोन पर जान से मारने की धमकी दी थी. परिवार का आरोप है कि इसी रंजिश के चलते अजय को निशाना बनाया गया.

पुलिस की शुरुआती जांच में भी अजय और आरोपियों के बीच पुराने विवाद की बात सामने आई है. पुलिस के अनुसार, कुछ समय पहले मद्रासी चाली में भद्रेश शर्मा का झगड़ा हुआ था. उस समय अजय ने बीच-बचाव करते हुए भद्रेश को रोका था और उसे थप्पड़ भी मारे थे. इसके बाद भद्रेश के बहनोई सागर उर्फ माफिया ने अजय को धमकी दी थी. पुलिस इसी घटनाक्रम को हत्या की संभावित वजह मानकर जांच आगे बढ़ा रही है.

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BNS की इन धाराओं में केस, आरोपियों की तलाश जारी

राणिप पुलिस ने हत्या के मामले में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 103(1), 189(2), 189(4), 190, 191(2), 61(2), 54 और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है. पुलिस का कहना है कि वारदात में शामिल सभी आरोपियों की तलाश की जा रही है. घटनास्थल के साथ आसपास के इलाकों के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाले जा रहे हैं.

परिजनों ने दावा किया है कि सागर उर्फ माफिया परमार और अंकित परमार के कहने पर विशाल चौहान समेत 7 से 8 लोगों ने अजय की हत्या की. हालांकि, इस आरोप की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी. फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है.

पुलिस के मुताबिक, आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच तेज कर दी गई है और जल्द ही उन्हें पकड़ने की कोशिश की जा रही है. इस वारदात के बाद राणीप इलाके में दहशत का माहौल है. सरेराह हुई इस हत्या ने एक बार फिर शहर में कानून-व्यवस्था और रात के समय सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

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