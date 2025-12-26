Film wrap: खास तरीके से मनाया जाएगा सलमान का 60वां बर्थडे, तान्या की 'फार्मा' कंपनी का खुला राज

मनोरंजन की दुनिया में हर रोज कुछ ना कुछ होता रहता है. आज, 26 दिसंबर शुक्रवार का दिन कई बड़ी खबरों से भरा रहा. सबसे पहले आदित्य धर की 'धुरंधर' ने क्रिसमस पर वो कमाल कर दिखाया, जो आज से पहले किसी हिंदी फिल्म ने नहीं किया था. ये फिल्म इस दिन बॉलीवुड की भी सबसे बड़ी फिल्म साबित हुई.

और पढ़ें

वहीं, सुपरस्टार सलमान खान के जन्मदिन का काउंटडाउन शुरू हुआ. सलमान 60 साल के होने वाले हैं, ऐसे में उनके फार्महाउस पर रखी पार्टी काफी खास होने वाली है. उनके जन्मदिन पर सिर्फ खास लोगों को ही बुलाया गया है.

तान्या की 'फार्मा' कंपनी में क्या बनता है? वीड‍ियो से खुला राज, जानकर होगी हैरानी

उसके साथ, तान्या मित्तल की फार्मा कंपनी से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आई. तान्या की फैक्ट्री को लेकर कई दावे किए गए थे. कहा गया कि वो सेक्स टॉय बनाती हैं. लेकिन असल में वहां कंडोम बनता देखा गया.

अक्षय खन्ना की इस डिमांड से मेकर्स हुए हैरान, सामने आई 'दृश्यम 3' छोड़ने की असली वजह!

फिल्म धुरंधर की सफलता के बीच खबर आई कि एक्टर अक्षय खन्ना ने अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' से किनारा कर लिया है. आखिर एक्टर ने ये फैसला क्यों लिया, इस पर अपडेट आया है.

Advertisement

'दीपिका ने करवाई स्किन लाइनिंग ट्रीटमेंट', 'धुरंधर' के बाद एक्ट्रेस के पीछे पड़े ध्रुव राठी

ध्रुव राठी ने वीडियो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ओर इशारा करते हुए कहा, 'जो सुंदरता आपको लगती है कि भगवान की देन है, वो असल में डॉक्टर की देन हो गई है.' उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये करवाते हैं ताकि आम जनता को असुरक्षित महसूस कराया जा सके.

क्रिसमस डे पर 'धुरंधर' का ऑल टाइम रिकॉर्ड... 'पुष्पा 2' को पछाड़ा, बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म

क्रिसमस पर रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने नए रिकॉर्ड्स की झड़ी लगा दी है. मात्र 21 दिनों की कमाई से अब ये बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बन गई है. इसने 'पुष्पा 2' का तीसरे हफ्ते में सबसे बड़ा कलेक्शन का ऑल टाइम रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है.

गोला ने नन्हे भाई को गोद में लिया, खूब लुटाया प्यार, बेटों को देख इमोशनल हुईं भारती

लेटेस्ट व्लॉग में भारती ने दिखाया कैसे गोला ने पहली बार अपने छोटे भाई चीकू को गोद में लिया. गोला काफी एक्साइटेड दिखा.

---- समाप्त ----