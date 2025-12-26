scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

'दीपिका ने करवाई स्किन लाइनिंग ट्रीटमेंट', 'धुरंधर' के बाद एक्ट्रेस के पीछे पड़े ध्रुव राठी

ध्रुव राठी ने वीडियो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ओर इशारा करते हुए कहा, 'जो सुंदरता आपको लगती है कि भगवान की देन है, वो असल में डॉक्टर की देन हो गई है.' उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये करवाते हैं ताकि आम जनता को असुरक्षित महसूस कराया जा सके.

Advertisement
X
दीपिका पादुकोण के पीछे पड़े ध्रुव राठी (Photo: Instagram/@DhruvRathee/ PTI)
दीपिका पादुकोण के पीछे पड़े ध्रुव राठी (Photo: Instagram/@DhruvRathee/ PTI)

रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' पर तंज कसने के बाद अब यूट्यूबर ध्रुव राठी सुर्खियों में आ गए थे. अब उन्होंने बॉलीवुड एक्ट्रेसेज पर स्किन गोरी करने वाले ट्रीटमेंट कराने का आरोप लगाया है. इसमें उन्होंने रणवीर की पत्नी और एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण का नाम घसीटा है. अपने लेटेस्ट यूट्यूब वीडियो में राठी ने दावा किया कि काजोल, बिपाशा बसु और प्रियंका चोपड़ा जैसी कई अदाकाराएं ऐसे प्रोसीजर करवा चुकी हैं. इस वीडियो का टाइटल 'द फेक ब्यूटी ऑफ बॉलीवुड सेलिब्रिटीज' है.

ध्रुव राठी ने किए बड़े वादे

ध्रुव राठी ने वीडियो में बॉलीवुड सेलिब्रिटीज की ओर इशारा करते हुए कहा, 'जो सुंदरता आपको लगती है कि भगवान की देन है, वो असल में डॉक्टर की देन हो गई है.' फिर उन्होंने कई कॉस्मेटिक सर्जरी प्रोसीजर का जिक्र किया, जैसे नाक की सर्जरी, लिप फिलर्स, फैट रिमूवल, जॉलाइन ऑग्मेंटेशन, फेस लिफ्ट, बोटॉक्स आदि. इसके साथ उन्होंने आरोप लगाया कि ज्यादातर बॉलीवुड और हॉलीवुड सेलिब्रिटीज ये करवाते हैं ताकि आम जनता को असुरक्षित महसूस कराया जा सके. इसके बाद राठी ने कई सेलेब्स के क्लिप दिखाए जिन्होंने खुद कबूल किया कि उन्होंने सर्जरी करवाई है और उन लोगों के दावों को खारिज किया जो पब्लिक इसे स्वीकार नहीं करते.

सम्बंधित ख़बरें

She was confused to dance for the first time in a big film
'धुरंधर' के 'शरारत' गाने पर क्या बोलीं क्रिस्टल डिसूजा?
Ananya Panday bikini stills from her latest Tu meri main tera movie
'तू मेरी मैं तेरा...' में रूमी बनकर अनन्या पांडे ने लूटी वाहवाही, फिल्म में दिखा दिलकश अंदाज, शेयर कीं Photos
बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनी Dhurandhar, रचा इतिहास!
Akshaye Khanna
Akshaye की इस डिमांड से हैरान हुए Drishyam 3 के मेकर्स!
Samantha with Raj
Samantha ने पति Raj Nidimoru संग शेयर की अनदेखी फोटो!

बोटॉक्स के अलावा यूट्यूबर ने बिपाशा बसु, दीपिका पादुकोण, शिल्पा शेट्टी, काजोल और प्रियंका चोपड़ा जैसे कई एक्ट्रेसेज के नाम गिनाए. उन्होंने दावा किया कि सभी ने स्किन लाइटनिंग ट्रीटमेंट करवाया है. राठी ने कहा, 'उनकी स्किन का रंग करियर की शुरुआत में गहरा दिखता था, लेकिन अब हल्का हो गया है.' उन्होंने यह भी कहा कि ऐसी एक्ट्रेसेज एक खास ग्लूटाथियोन इंजेक्शन लेती हैं, लेकिन स्किन के रंग में बदलाव का कारण कम धूप में जाना और क्रीम लगाना बताती हैं. उन्होंने यहां तक दावा किया कि एक्ट्रेस शेफाली जरीवाला की मौत खाली पेट एंटी-एजिंग इंजेक्शन लेने की वजह से हुई थी.

Advertisement

दीपिका के सपोर्ट में आए फैंस 

हालांकि ध्रुव राठी का लेटेस्ट वीडियो सोशल मीडिया यूजर्स को रास नहीं आ रहा है. कई फैंस ने एक्स (पहले ट्विटर) और रेडिट पर दीपिका पादुकोण का बचाव किया है. साथ ही यूट्यूबर के दावों की आलोचना की है. एक यूजर ने लिखा, 'लाइटिंग मदद करती है और फाइनल कट में एडिटिंग भी होती है. मुझे नहीं लगता उन्होंने कोई ट्रीटमेंट करवाया है.' दूसरे ने लिखा, 'उनके यंग दिनों की तस्वीरें देखो, वो इतनी डार्क नहीं थीं. बस मीडियम स्किन टोन. तो शायद 2000 के दशक के टैन फैशन ट्रेंड को फॉलो कर रही थीं कुछ लुक्स में, जैसे ऐश्वर्या ने धूम 2 के लिए किया था.' एक और ने लिखा, 'वैसे ये धुरंधर के खिलाफ थे तो स्वाभाविक रूप से उन्होंने सबसे अच्छा टारगेट चुना है.'

यह पहली बार नहीं है जब ध्रुव राठी ने बॉलीवुड पर हमला किया हो. अपने पिछले यूट्यूब वीडियो में उन्होंने दीपिका के पति और एक्टर रणवीर सिंह की लेटेस्ट ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' की आलोचना की थी. राठी ने फिल्म के डायरेक्टर आदित्य धर भी हमला किया था. साथ ही उन्होंने कहा था कि 'धुरंधर', 'एक अच्छी तरह बनी प्रोपेगैंडा फिल्म' है. राठी ने फिल्म को 'खतरनाक' कहा था. उस वीडियो को भी रणवीर सिंह के फैंस और 'धुरंधर' पसंद करने वाले दर्शकों से काफी बैकलैश मिला था.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    महिला आईपीएल प्रीमियर लीग 2026
    Advertisement