क्रिसमस डे पर 'धुरंधर' का ऑल टाइम रिकॉर्ड... 'पुष्पा 2' को पछाड़ा, बनी बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने क्रिसमस को बॉलीवुड के लिए यादगार बना दिया है. ये क्रिसमस के दिन सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन गई है. सिर्फ 21 दिनों के कलेक्शन से ‘धुरंधर’ अब बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म भी बन चुकी है. 21वें दिन ‘धुरंधर’ ने एक बार फिर से ऐसा कलेक्शन किया है, जो तमाम बड़ी बॉलीवुड फिल्में पहले दिन नहीं कर पाईं. बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार तीन हफ्ते पूरे करने के साथ ही इसने ‘पुष्पा 2’ का ऐसा रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके टूटने की उम्मीद ही किसी को नहीं थी.

बॉक्स ऑफिस के सैंटा बने रणवीर सिंह!

रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ के लिए गुरुवार बॉक्स ऑफिस पर 21वां दिन था. सोमवार से ही ‘धुरंधर’ हर दिन बॉक्स ऑफिस पर 20 करोड़ की रेंज में डेली कलेक्शन कर रही थी. क्रिसमस की छुट्टी ने 21वें दिन फिल्म को ऐसा बूस्ट दिया है, जिसका कोई अनुमान भी नहीं लगा सकता था.

ट्रेड रिपोर्ट्स का अनुमान है कि गुरुवार को ‘धुरंधर’ ने 28–29 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. अब ये 21वें दिन हिंदी फिल्म के सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड है. क्रिसमस के दिन सबसे ज्यादा 15.5 करोड़ नेट कलेक्शन का रिकॉर्ड ‘पुष्पा 2’ के नाम था. ‘धुरंधर’ ने टॉप क्रिसमस डे कलेक्शन का रिकॉर्ड भी तगड़े अंतर से तोड़ दिया है.

बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म बनी ‘धुरंधर’

गुरुवार के कलेक्शन से ‘धुरंधर’ का टोटल नेट कलेक्शन 668 करोड़ से ज्यादा हो गया है. ये बॉलीवुड के इतिहास में किसी भी फिल्म का सबसे बड़ा नेट कलेक्शन है. सुपरस्टार शाहरुख खान की ‘जवान’ करीब 644 करोड़ नेट कलेक्शन के साथ अब तक बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म थी. गुरुवार के कलेक्शन से ‘धुरंधर’ ने ये रिकॉर्ड भी तोड़ दिया है और अब इसे नई ऊंचाई पर ले जाने वाली है.

तीसरे हफ्ते में कमाई का रिकॉर्ड

गुरुवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर अपना तीसरा हफ्ता पूरा कर लिया. इसने पहले हफ्ते में 218 करोड़ और दूसरे हफ्ते में 261.5 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था. ‘धुरंधर’ ने तीसरे हफ्ते में करीब 188 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया है. ये तीसरे हफ्ते में सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड है.

‘पुष्पा 2’ पहली हिंदी फिल्म थी, जिसने बॉक्स ऑफिस पर तीसरे हफ्ते में 100 करोड़ कलेक्शन का लैंडमार्क पार किया था. तीसरे हफ्ते में इसने कुल 107.75 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. तीसरे हफ्ते में ‘धुरंधर’ का नेट कलेक्शन ‘पुष्पा 2’ से करीब 75% ज्यादा है. ये बताता है कि रणवीर सिंह की फिल्म थिएटर्स में कैसी भीड़ जुटा रही है.

इस वीकेंड 700 करोड़ पार

गुरुवार को ‘धुरंधर’ ने बॉक्स ऑफिस पर जो जंप लिया है, वो बता रहा है कि वीकेंड में ये क्या कमाल करने वाली है. 700 करोड़ का आंकड़ा पार करने के लिए ‘धुरंधर’ को केवल 32–33 करोड़ का ही कलेक्शन और करना है. तीन दिनों में ये कमाल करना ‘धुरंधर’ के लिए चुटकी बजाने जितना आसान है.

शुक्रवार से रविवार तक वीकेंड में ‘धुरंधर’ करीब 75 करोड़ तक का नेट कलेक्शन करती नज़र आएगी. यानी ये वीकेंड खत्म होने के बाद इसका टोटल कलेक्शन कम से कम 740 करोड़ से ज्यादा हो जाएगा. हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड अभी तक अल्लू अर्जुन की ‘पुष्पा 2’ के नाम है. पिछले साल आई इस फिल्म ने 830 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन किया था.

‘धुरंधर’ की रफ्तार में अभी कोई कमी नहीं आई है. आने वाले सोमवार से भी फिल्म की बॉक्स ऑफिस पावर में कोई खास कमी आने का चांस नहीं दिख रहा. अगले बुधवार–गुरुवार को इसे न्यू ईयर सेलिब्रेशन का फायदा मिलेगा. यानी अगले 10 दिनों में ये आराम से ‘पुष्पा 2’ का ऑल टाइम रिकॉर्ड तोड़ सकती है. तो लेडीज़ एंड जेंटलमेन, अपनी कुर्सी की पेटी बांध लीजिए— नए साल के पहले हफ्ते में ‘धुरंधर’ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनने वाली है. और रणवीर सिंह हिंदी बॉक्स ऑफिस के सबसे बड़े ‘धुरंधर’.

