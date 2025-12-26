रियलिटी शो 'बिग बॉस 19' में नजर आने के बाद इंफ्लुएंसर तान्या मित्तल कि फेम में जोरदार बढ़ोतरी हुई है. अपने परिवार, अमीरी और बिजनेस को लेकर तान्या बड़ी-बड़ी ढींगे हांकती थीं, जिन्हें झूठा माना जाता था. इन्हीं ढिंगों के चलते तान्या इस सीजन की सबसे चर्चित कंटेस्टेंट भी बनीं. लेकिन अब फेक कहलाने वाली तान्या मित्तल ने असल में अपनी फैक्ट्री की झलक लोगों को दे दी है.

और पढ़ें

शो खत्म होने के बाद से तान्या मित्तल लगातार चर्चा में बनी हुई हैं. वो इंटरव्यू दे रही हैं, भगवान के दर्शन को जा रही हैं और बिग बॉस के घर में अपने एक्सपीरिएंस पर भी खुलकर बात कर रही हैं. अपने आलीशान घर, ढेरों बिजनेस और अमीरों वाले लाइफस्टाइल का जोर-शोर से जिक्र करने वाले तान्या का एक नया वीडियो सामने आया है. इसमें उनकी 'फार्मा' कंपनी देखी जा सकती है. 'बिग बॉस 19' के अंदर और इंटरनेट पर खूब ट्रोल होने के बाद आखिरकार तान्या की कही बात सच साबित हो गई है.

झूठ नहीं बोल रही थीं तान्या?

तान्या मित्तल ने शो में रहते हुए कई बार बताया था कि वो फार्मा कंपनी चलाती हैं. लेकिन 'बिग बॉस 19' की वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मालती चाहर ने दावा किया था कि तान्या का सेक्स टॉय का बिजनेस है. वो सेक्स टॉय बेचती हैं और धार्मिक होने का नाटक करती हैं. मालती ने तान्या की पीठ पीछे ये बात बाकी घरवालों को बताई थी. जब तान्या को ये पता चला तो उन्होंने कोई खास रिएक्शन नहीं दिया था. मगर अब उन्होंने अपने बिजनेस का खुलासा कर दिया है. असल में तान्या मित्तल, सेक्स टॉय नहीं, बल्कि कंडोम का कारोबार करती हैं.

Advertisement

एक यूट्यूब चैनल से तान्या मित्तल ने मुलाकात की. उन्होंने अपने घर से लेकर उनके बिजनेस तक के बारे में सैर करवाई. इससे जुड़े कई वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड किए गए हैं. तान्या ने पहले वीडियो में अपने घर और परिवार के बारे में बताया है. इसके बाद आए एक वीडियो में तान्या अपनी फैक्टरी का टूर कराती हुई नजर आ रही हैं.

तान्या चलाती हैं कंडोम फैक्ट्री

वीडियो में तान्या मित्तल बड़ी-बड़ी गाड़ियों में अपनी फैक्टरी में जाती हैं. यहां कई कर्मचारी उनसे आकर मिलते हैं और उन्हें फूलों के गुलदस्ते देकर उनका स्वागत करते हैं. इसके बाद वहां बड़ी-बड़ी मशीनें नजर आती हैं, जिनमें कंडोम बनाया जा रहा है. उनसे पूछा भी जाता है कि ये बिजनेस करना काफी बोल्ड फैसला है. जिस चीज के बारे में लोग बात नहीं करना चाहते तान्या उसका बिजनेस कर रही हैं. इसपर तान्या मित्तल हां में जवाब देती हैं. इसके बाद तान्या अपनी दूसरी फैक्टरी का भी टूर कराती हैं.

तान्या मित्तल ने वीडियो में ये भी कहा कि वो ये सब अपने फैंस के लिए दिखा रही हैं, जिन्होंने उन पर तब यकीन किया जब लोग उन्हें फेक बोल रहे थे. उन्होंने कहा कि उन्हें शो में पूरे हफ्ते कंटेस्टेंट्स ट्रोल करते थे और वीकेंड का वार में जो मेहमान आते थे वो भी उनकी इन बातों का मजाक उड़ाया करते थे. हालांकि अब तान्या की फैक्ट्री देखकर सभी को पता चल गया है कि उन्होंने कितना सच और कितना झूठ कहा था.

---- समाप्त ----