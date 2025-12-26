scorecardresearch
 
अक्षय खन्ना की इस डिमांड से मेकर्स हुए हैरान, सामने आई 'दृश्यम 3' छोड़ने की असली वजह!

फिल्म धुरंधर की सफलता के बीच खबर आई कि एक्टर अक्षय खन्ना ने अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' से किनारा कर लिया है. आखिर एक्टर ने ये फैसला क्यों लिया, इस पर अपडेट आया है.

'धुरंधर' के एक सीन में अक्षय खन्ना (Photo: Youtube/Screengrab)
'धुरंधर' के एक सीन में अक्षय खन्ना (Photo: Youtube/Screengrab)

अक्षय खन्ना स्टारर फिल्म 'धुरंधर' इस वक्त बॉक्स ऑफिस पर राज कर रही है. फिल्म ने 1000 करोड़ रुपये का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया है. वहीं अक्षय को उनके किरदार के लिए बहुत प्यार और तारीफ मिल रही है. हर जगह सोशल मीडिया पर वो ही छाए हुए हैं, लेकिन इस खबर आती है कि एक्टर धुरंधर की सफलता के बाद 'दृश्यम-3' से अलग हो गए.

मीडिया रिपोर्ट्स आईं कि उन्होंने मतभेद के कारण तीसरे पार्ट से किनारा कर लिया है. इस बात पर भी चर्चा हुई कि वो अपना लुक चेंज करवाना चाहते थे. अब बॉलीवुड हंगामा को इस बारे में और जानकारी मिली है कि फिल्म से एक्टर के बाहर निकलने की वजह क्या थी.

किस वजह से अक्षय ने छोड़ी 'दृश्यम-3'?
दरअसल एक सोर्स ने बॉलीवुड हंगामा को बताया, 'अक्षय, छावा में विलेन के तौर पर बहुत खतरनाक लगे थे, जबकि उन्होंने धुरंधर में उन्होंने पूरी लाइमलाइट चुरा ली. वह अब अगले बड़े स्टार बन गए हैं. इसी बात को समझते हुए, उन्होंने अपनी फीस बढ़ाने का फैसला किया. उन्होंने 'दृश्यम 3' के मेकर्स से 21 करोड़ रुपये मांगे.'

सोर्स ने आगे कहा, 'दृश्यम 3' के मेकर्स हैरान रह गए. उन्होंने अक्षय को समझाने की कोशिश की कि अगर उन्हें इतनी ज्यादा फीस दी गई, तो फिल्म का बजट बढ़ जाएगा. लेकिन अक्षय खन्ना को लगा कि उनकी मांग सही है. उन्हें पता था कि अब उनकी मौजूदगी से फिल्म के लिए एक्साइटमेंट काफी बढ़ जाएगी.'

लुक को लेकर भी हुई चर्चा
इस बीच एक और सोर्स ने कहा, 'हमने यह भी सुना कि कुछ और बातें भी थीं, जिन पर अक्षय खन्ना और मेकर्स के बीच असहमति थी. उनमें से एक यह थी कि अक्षय ने सुझाव दिया कि वह हेयर विग पहनना चाहेंगे. मेकर्स को यह आइडिया पसंद नहीं आया, शायद इसलिए क्योंकि वह दूसरे पार्ट में बिना विग के थे.'

पहले वाले सोर्स ने फिर कहा, 'क्योंकि अक्षय खन्ना की मांगें पूरी नहीं हुईं, इसलिए उन्होंने 'दृश्यम 3' से बाहर निकलने का फैसला किया. बेशक, उन्होंने मेकर्स को शुभकामनाएं दीं. यह अलगाव अच्छे नोट पर हुआ और मेकर्स उम्मीद करते हैं कि भविष्य में जब वे एक ही बात पर सहमत होंगे, तो वे अक्षय के साथ काम करेंगे.'

कब रिलीज होगी 'दृश्यम 3'?
मेकर्स ने फिल्म  'दृश्यम 3'  को गांधी जयंती यानी 2 अक्टूबर 2026 को रिलीज करने का फैसला किया है. अगर आपने दृश्यम देखी होगी तो आप जानते ही होंगे 2 अक्टूबर को क्या हुआ था? इसी प्लान के तहत मेकर्स ने ये तारीख फिक्स की है. 'दृश्यम 3' का डायरेक्शन अभिषेक पाठक ने किया है.

