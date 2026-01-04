scorecardresearch
 
Film Wrap: माही विज-जय भानुशाली का हुआ तलाक, सुनील ग्रोवर की मिमिक्री पर बोले आमिर खान

संडे के दिन मनोरंजन की दुनिया में काफी कुछ घटा. एक्टर जय भानुशाली और एक्ट्रेस माही विज ने अपना तलाक कंफर्म किया है. उनकी 14 सालों की शादी अब टूट चुकी है. वहीं, 'कपिल शर्मा शो' पर सुनील ग्रोवर द्वारा आमिर खान की नकल उथारने पर सुपरस्टार ने रिएक्ट किया है.

माही विज और जय भानुशाली (Photo: Instagram @ijaybhanushali)
माही विज और जय भानुशाली (Photo: Instagram @ijaybhanushali)

संडे का दिन एंटरटेनमेंट वर्ल्ड से एक बड़ी खबर लेकर आया. टीवी का पावर कपल माही विज और जय भानुशाली अब अलग हो चुका है. दोनों ने अपने तलाक को कंफर्म किया. इंस्टाग्राम पर माही और जय ने एक स्टेटमेंट जारी करके बताया कि उनकी 14 सालों की शादी अब टूट गई है. दोनों ने साफ किया कि उनकी शादी में कोई भी विलेन मौजूद नहीं था.

वहीं कॉमेडियन सुनील ग्रोवर के भी चर्चे रहे. कपिल शर्मा के नेटफ्लिक्स शो पर उनकी आमिर खान की मिमिक्री का हर कोई फैन दिखा. अपनी मिमिक्री पर खुद आमिर ने भी रिएक्ट किया. उन्होंने कहा कि वो सुनील का काम देखकर बहुत हंसे. उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, उन्हें लगा कि वो खुद को वहां देख रहे थे. 

‘धुरंधर’ बनी सिकंदर… बॉलीवुड में पहली बार 800 करोड़ पार, 'पुष्पा 2' से भी बेहतर है रफ्तार

800 करोड़ का आंकड़ा अब बॉलीवुड के लिए सपना नहीं रहा. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ ने 30 दिनों में वो कर दिखाया है, जिसे असंभव माना जा रहा था.

धुरंधर से किया डेब्यू! रिकॉर्डतोड़ सक्सेस देख भावुक हुईं सारा अर्जुन, बोलीं- अब पहले जैसी...

धुरंधर की ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद सारा अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए भावुक नोट लिखा. उन्होंने दर्शकों को फिल्म की कामयाबी का असली हीरो बताया और अपने करियर की नई शुरुआत को लेकर आभार जताया.

माही विज-जय भानुशाली ने कंफर्म किया तलाक, टूटी 14 साल की शादी, किसके साथ रहेगी बेटी तारा?

माही विज और जय भानुशाली ने फाइनली तलाक कंफर्म कर दिया है. इनके सेपरेशन को लेकर लंबे समय से कयास लगाए जा रहे थे, जिनपर अब जय-माही ने पूर्ण विराम लगा दिया है. 

सुनील ग्रोवर ने उतारी नकल, आमिर खान को लगा बुरा? बोले- मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूंगा...

द ग्रेट कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर की आमिर खान वेाली मिमिक्री ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. खुद आमिर खान ने इस एक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि ये इतनी असली थी कि वो खुद को देख रहे थे. 

शादी के 33 साल बाद पति से तलाक लेंगी अर्चना पूरन? बेटों के सामने दी धमकी, बोलीं- इजाजत...

लंदन में घूमते समय परमीत सेठी ने एक जोक सुनाया. मगर अर्चना को पति का जोक पसंद नहीं आया. अर्चना ने पति के टॉयलेट जोक पर उन्हें तलाक देने की धमकी दे डाली. 

