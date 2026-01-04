scorecardresearch
 
सुनील ग्रोवर ने उतारी नकल, आमिर खान को लगा बुरा? बोले- मैं इसे मिमिक्री नहीं कहूंगा...

द ग्रेट कपिल शर्मा शो में सुनील ग्रोवर की आमिर खान वेाली मिमिक्री ने सोशल मीडिया पर धूम मचा दी. खुद आमिर खान ने इस एक्ट की तारीफ करते हुए कहा कि ये इतनी असली थी कि वो खुद को देख रहे थे. वो हंस हंस कर बेहाल हो गए थे.

सुनील के मुरीद हुए आमिर (Photo: Screengrab/ITG)
सुनील के मुरीद हुए आमिर (Photo: Screengrab/ITG)

सुनील ग्रोवर लाजवाब हैं. वो जो भी एक्ट करते हैं- इतना शानदार होता है कि हर कोई उनका फैन बन जाता है. इस बार द ग्रेट इंडियन कपिल शो पर उन्होंने आमिर खान की मिमिक्री की, इसे देख शो की टीम, फैंस से लेकर आमिर खान तक इम्प्रेस हो गए. आमिर ने सुनील के एक्ट को बेस्ट बताया और अपना रिएक्शन शेयर किया. 

सुनील के एक्ट से इम्प्रेस आमिर

शनिवार को आए द ग्रेट कपिल शर्मा शो के हालिया एपिसोड में सुनील ग्रोवर ने आमिर खान की जबरदस्त मिमिक्री कर सभी को काफी इम्प्रेस किया. सुनील का यह एक्ट पूरे एपिसोड का सबसे बड़ा अट्रेक्शन बन गया. आमिर खान की नकल करते हुए उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहे हैं. अब खुद आमिर खान ने भी सुनील ग्रोवर की तारीफ की है और उनकी मिमिक्री को बेहद असली बताया है.

बॉलीवुड हंगामा से बातचीत में आमिर ने कहा, “मैं इसे मिमिक्री भी नहीं कहूंगा. ये इतना असली था कि मुझे लगा मैं खुद को देख रहा हूं. मैंने सिर्फ एक छोटा सा क्लिप देखा है और अब पूरा एपिसोड देखने वाला हूं. जो मैंने देखा, वो कमाल का था. मैं इतना हंसा कि सांस लेना मुश्किल हो गया.''

अक्सर देखा जाता है कि जब किसी एक्टर की नकल की जाती है तो वो नाराज भी हो सकता है, लेकिन आमिर के साथ ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ. इस पर उन्होंने कहा, “इसमें कोई बुराई या गलत भावना नहीं थी. शायद मैं ही सबसे ज्यादा हंसा हूं.

आमिर से भी ज्यादा आमिर लगे सुनील

फैंस ने सुनील ग्रोवर की बारीकियों पर खास ध्यान देने की तारीफ की. लोगों ने कहा कि सुनील ने आमिर के बात करने के अंदाज और उनकी गंभीर शख्सियत को बहुत अच्छे से पकड़ा. कई दर्शकों को तो लगा कि असली आमिर खान ही शो में आ गए हों. एक यूजर ने लिखा- ओ भाई, मुझे तो लगा आमिर खान ही आ गए हैं.

कुछ लोगों ने कहा कि सुनील 'आमिर से भी ज्यादा आमिर' लग रहे थे, तो वहीं कई यूजर्स ने मजाक में उनकी तुलना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से कर दी और लिखा, 'AI भी सुनील ग्रोवर से सीखता होगा.' एक कमेंट में था कि- सुनील कॉमेडी के OG हैं. बेहद टैलेंटेड. उनके कॉमेडी लेवल की बराबरी कोई नहीं कर सकता. एक और यूजर ने कहा- ये इंसान गजब है.

सुनील ग्रोवर फिलहाल नेटफ्लिक्स पर आ रहे द ग्रेट इंडियन कपिल शो के नए सीजन का हिस्सा हैं. वो पिछले 20 सालों से टीवी और फिल्मों में काम कर रहे हैं और हाल ही में जवान और डब्बा कार्टेल जैसी फिल्मों में गंभीर किरदारों में भी नजर आए हैं.

---- समाप्त ----
