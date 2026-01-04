scorecardresearch
 
धुरंधर से किया डेब्यू! रिकॉर्डतोड़ सक्सेस देख भावुक हुईं सारा अर्जुन, बोलीं- अब पहले जैसी...

धुरंधर की ऐतिहासिक बॉक्स ऑफिस सफलता के बाद सारा अर्जुन ने इंस्टाग्राम पर फैंस के लिए भावुक नोट लिखा. उन्होंने दर्शकों को फिल्म की कामयाबी का असली हीरो बताया और अपने करियर की नई शुरुआत को लेकर आभार जताया.

सारा अर्जुन का इमोशनल पोस्ट (Photo: Screengrab)
सारा अर्जुन इन दिनों बेहद खुश हैं. 20 साल की एक्ट्रेस ने आदित्य धर की स्पाई थ्रिलर फिल्म धुरंधर से बतौर लीड एक्ट्रेस डेब्यू किया है. फिल्म की जबरदस्त बॉक्स ऑफिस सफलता ने सारा को काफी भावुक कर दिया है. उन्होंने एक इमोशनल नोट लिखकर ऑडियन्स का धन्यवाद दिया.  

इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर करते हुए सारा ने अपने फैंस को- मेरे सबसे मजबूत धुरंधर, कहा. उन्होंने लिखा कि फैंस ने फिल्म इंडस्ट्री की उस सोच को गलत साबित कर दिया है, जिसमें कहा जाता है कि आज के दर्शकों में लंबी कहानियां देखने का सब्र नहीं रहा.

सारा अर्जुन का इमोशनल नोट

सारा ने लिखा- लंबे समय से कहा जा रहा था कि दर्शकों का धैर्य खत्म हो गया है, उनका ध्यान कम समय तक रहता है और सिनेमा अब पहले जैसी जगह नहीं रखता. लेकिन आप सबने इसे गलत साबित कर दिया. आपने दिखा दिया कि दर्शकों की असली ताकत क्या होती है और जब लोग किसी चीज पर भरोसा करते हैं तो क्या कमाल हो सकता है.

फिल्म की सफलता का पूरा श्रेय दर्शकों को देते हुए सारा ने लिखा- धुरंधर का सफर जैसा रहा है, वो सिर्फ आपकी वजह से है. आपका हर प्यार, हर साथ इस फिल्म को आगे बढ़ाता रहा. मैं इसका जितना भी शुक्रिया करूं, कम है. दर्शकों की प्रतिक्रिया पर किसी का बस नहीं होता और यही फिल्ममेकिंग की सबसे खूबसूरत बात है.

सारा ने बताया कि उन्हें मिला प्यार उनके लिए व्यक्तिगत और प्रोफेशनल दोनों स्तर पर बहुत मायने रखता है. एक्ट्रेस ने लिखा- आपका प्यार मैंने पूरी तरह महसूस किया है. जो अपनापन और हौसला मुझे मिला है, उसने मुझे बहुत भावुक कर दिया है. मैं भगवान के सामने और आप सबके सामने सिर झुकाकर दिल से धन्यवाद करती हूं.

आगे की राह पर बात करते हुए सारा ने कहा कि धुरंधर उनके सफर की बस शुरुआत है. वो लिखती हैं- मैं अभी अपने करियर की शुरुआत में हूं और इतनी जल्दी इतना प्यार मिलना मेरे लिए शब्दों से परे है. ये मुझे और मजबूत बनाता है. आखिर में, एक्टिंग एक ऐसा काम है जिससे हम चाहते हैं कि सामने वाला कुछ सच्चा महसूस करे.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

पोस्ट के अंत में सारा ने पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद कहते हुए लिखा- मैं टीम में सबसे छोटी हूं, लेकिन सबकी ओर से आपको धन्यवाद कहने की हिम्मत कर रही हूं. हमेशा आभारी रहूंगी.

धुरंधर साल 2025 की हिंदी स्पाई एक्शन थ्रिलर फिल्म है, जिसे आदित्य धर ने डायरेक्ट और को-प्रोड्यूस किया है. फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, संजय दत्त, आर. माधवन और अर्जुन रामपाल जैसे बड़े कलाकार हैं. सारा अर्जुन ने इस फिल्म से बतौर लीड एक्ट्रेस अपनी नई पारी शुरू की है. इससे पहले सारा- जज्बा, एक थी डायन और पोन्नियिन सेलवन जैसी फिल्मों में चाइल्ड आर्टिस्ट के तौर पर नजर आ चुकी हैं. अब उन्होंने फैंस के प्यार और सपोर्ट के लिए दिल से धन्यवाद कहा है.

