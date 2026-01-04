‘धुरंधर’ बनी सिकंदर… बॉलीवुड में पहली बार 800 करोड़ पार, 'पुष्पा 2' से भी बेहतर है रफ्तार

बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म ‘धुरंधर’ ने नया इतिहास रच दिया है. रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ अब उस शिखर पर पहुंच गई है, जिस पर किसी बॉलीवुड फिल्म के पहुंचने की संभावनाएं बहुत कम नजर आने लगी थीं— फिल्म बिजनेस में 800 करोड़ नेट कलेक्शन का शिखर. बॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्मों ने 700 करोड़ क्लब का मुंह भी नहीं देखा. 800 करोड़ की कौन सोचता! ‘पुष्पा 2’ ने हिंदी में 800 करोड़ कमाए तो लगा अल्लू अर्जुन का ये विराट रिकॉर्ड कई सालों तक अनछुआ रहेगा. लेकिन ‘धुरंधर’ ने ये 800 करोड़ का जादू कर दिखाया है.

शनिवार को ‘धुरंधर’ ने बढ़ाई रफ्तार

5 दिसंबर 2025 को रिलीज हुई ‘धुरंधर’ ने लगातार 28 दिन डबल डिजिट कलेक्शन किया. पहले हफ्ते से चौथे हफ्ते तक ‘धुरंधर’ लगातार रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड तोड़ती रही. पिछला साल खत्म होते-होते जो रफ्तार कम हुई, न्यू ईयर ने उसकी भरपाई की. लेकिन 28 दिन बाद, 2026 के दूसरे दिन ‘धुरंधर’ ने पहली बार 10 करोड़ से कम कलेक्शन किया. दिन शुक्रवार था— 2026 का पहला प्रॉपर वर्किंग डे— इसलिए गिरावट नॉर्मल बात थी. लेकिन शनिवार सुबह से ही थिएटर्स में ‘धुरंधर’ के लिए सॉलिड भीड़ जुटने लगी.

ट्रेड रिपोर्ट्स के शुरुआती अनुमान हैं कि शनिवार को फिल्म ने 12-13 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. शुक्रवार के मुकाबले कलेक्शन लगभग 30% से ज्यादा बढ़ा है. ये 30वें दिन किसी हिंदी फिल्म के सबसे ज्यादा कलेक्शन का रिकॉर्ड है. पांचवें शनिवार को सबसे बड़े कलेक्शन का रिकॉर्ड भी अब ‘धुरंधर’ के नाम है.

800 करोड़ क्लब में एंट्री, ‘पुष्पा 2’ को पछाड़ा

शनिवार के कलेक्शन के बाद ‘धुरंधर’ अब 30 दिनों में कुल 806 करोड़ से ज्यादा नेट कलेक्शन कर चुकी है. ‘धुरंधर’ पहली बॉलीवुड फिल्म है जिसने बॉक्स ऑफिस पर 800 करोड़ नेट कलेक्शन किया है. हिंदी में इससे पहले ‘पुष्पा 2’ 800 करोड़ के शिखर तक पहुंच चुकी है. लेकिन ‘धुरंधर’ की रफ्तार इससे भी तगड़ी है.

पहले एक हफ्ते में ‘पुष्पा 2’ ने ‘धुरंधर’ के मुकाबले दोगुने से भी ज्यादा कलेक्शन किया था. 800 करोड़ का लैंडमार्क ‘पुष्पा 2’ ने 30 दिन में पार किया था. ‘धुरंधर’ ने भी 30 ही दिन में ये आंकड़ा छू लिया है. पहले हफ्ते में इतने बड़े अंतर के बाद, 800 करोड़ तक बराबर दिनों में पहुंचना बताता है कि बीच के दिनों में ‘धुरंधर’ ने क्या कमाल किया है.

‘धुरंधर’ का अगला मिशन

30 दिनों बाद ‘पुष्पा 2’ के हिंदी वर्जन का नेट कलेक्शन करीब 801 करोड़ था. 30 दिनों बाद ‘धुरंधर’ करीब 806 करोड़ के साथ इससे आगे निकल चुकी है. ‘पुष्पा 2’ एक पहले से पॉपुलर फिल्म का सीक्वल थी. ‘धुरंधर’ एक ऑरिजिनल फिल्म का पहला पार्ट है. ‘पुष्पा 2’ एक टिपिकल मसाला एंटरटेनर थी. ‘धुरंधर’ स्पाई फिल्मों का टेम्पलेट बदलने वाली ब्रिलियंट स्पाई-थ्रिलर है.

बॉलीवुड जिसे कहा जाता है, वो असल में हिंदी फिल्म इंडस्ट्री है. उसे हिंदी में फिल्में बनाने के लिए ही जाना जाता है. लेकिन हिंदी में सबसे बड़ी फिल्म का रिकॉर्ड अभी तक तेलुगू फिल्म इंडस्ट्री में बनी ‘पुष्पा 2’ के हिंदी डब वर्जन के नाम है, जिसने कुल 830 करोड़ नेट कलेक्शन किया था. ‘धुरंधर’ का अगला मिशन बॉलीवुड को ये ताज लौटाना है. अगले 2-3 दिनों में रणवीर सिंह की ‘धुरंधर’ सबसे बड़ी हिंदी फिल्म बनने को तैयार है.

