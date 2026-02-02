scorecardresearch
 
Film Wrap: रोहित शेट्टी पर गोली चलाने की थी प्लानिंग, कौन हैं अमिताभ बच्चन के पड़ोसी?

फिल्मी गलियारों में आज दो बड़ी खबरों ने हलचल मचा दी. मुंबई पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी पर फायरिंग की घटना पूरी प्लानिंग के साथ रची गई साजिश थी. वहीं दूसरी ओर, अमिताभ बच्चन के पड़ोसियों को लेकर भी चर्चा तेज है, खासकर वह चेहरा जो उनके रविवार दर्शन के दौरान खिड़की से नजर आता है.

पढ़े सोमवार की बड़ी खबरें, फिल्म रैप में... (Photo: PTI)

फिल्मी गलियारों में आज इन बड़ी खबरों ने हलचल मचा दी. एक तरफ मुंबई पुलिस की जांच में बड़ा खुलासा हुआ है कि डायरेक्टर रोहित शेट्टी पर फायरिंग की घटना सिर्फ डराने की नहीं, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई साजिश थी, जिसमें शूटर को मदद पहुंचाने वालों की भी भूमिका सामने आई है. इस सनसनीखेज मामले ने बॉलीवुड की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. वहीं दूसरी तरफ, लोगों की दिलचस्पी इस बात में भी बढ़ गई है कि सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के पड़ोसी कौन हैं. बताया जा रहा है कि जुहू इलाके में बिग बी के आसपास रहने वाले कई नामी चेहरे हैं, लेकिन वो एक चेहरा जो अक्सर उनके रविवार दर्शन के दौरान खिड़की से दिखाई देता है, ने सभी का ध्यान खींच लिया है. बाकी की बड़ी खबरें पढ़ें हमारे सोमवार के फिल्म रैप में.

फिक्सिंग केस के बाद टूट गए थे श्रीसंत, करना चाहते थे आत्महत्या, पत्नी बनी ढाल, बोले- 27 दिन तक जेल में...

पूर्व क्रिकेटर और अब एक्टर श्रीसंत पर 2013 के स्पॉट-फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में आरोप लगे थे. उन्होंने हाल ही में अपने जीवन के उस कठिन दौर के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि उस समय उनकी पत्नी, जो तब उनकी गर्लफ्रेंड थीं- भुवनेश्वरी कुमारी और उनका परिवार ही उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा. श्रीसंत ने कहा कि जब उन्होंने और भुवनेश्वरी ने शादी करने का फैसला किया था, उसी समय उन्हें स्पॉट-फिक्सिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया.

'मैं हूं अमिताभ बच्चन का पड़ोसी', कौन है वायरल हुआ ये अनजान शख्स? बालकनी से बिग बी पर रखता है नजर

बॉलीवुड के 'शहंशाह' अमिताभ बच्चन अपने फैंस की जान हैं. उन्हें इस देश का बच्चा-बच्चा प्यार करता है. मुंबई के जुहू स्थित उनके बंगले 'जलसा' के बाहर हर संडे हजारों की संख्या में फैंस मौजूद रहते हैं, जो एक्टर की सिर्फ एक झलक पाने के लिए घंटों खड़े दिखते हैं. अमिताभ भी उन्हें दर्शन देने अपने घर के बाहर निकलते हैं. उनके संडे दर्शन के वीडियोज को सोशल मीडिया पर बेहद पसंद किया जाता है. 

लॉरेंस गैंग ने रची थी रोहित शेट्टी की हत्या की साजिश? FIR कॉपी में खुलासा

मुंबई के जुहू इलाके में मशहूर फिल्म डायरेक्टर रोहित शेट्टी के घर पर हुई फायरिंग की घटना में बड़ा खुलासा हुआ है. इंडिया टुडे/आजतक को इस मामले में दर्ज FIR की एक्सक्लूसिव कॉपी हाथ लगी है. पुलिस ने इस मामले में हत्या की कोशिश, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है.

अरिजीत सिंह ने क्यों छोड़ी प्लेबैक सिंगिंग? पलाश सेन का दावा- मुझे पता है...

बॉलीवुड के मोस्ट पॉपुलर सिंगर अरिजीत सिंह ने हाल ही में प्लेबैक सिंगिंग से संन्यास लेने का ऐलान किया. उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए बताया कि वो अब फिल्मों के लिए प्लेबैक सिंगिंग नहीं करेंगे. उनके इस फैसले से फैंस को तगड़ा झटका लगा. वहीं, कई लोग ये जानने के लिए बेताब दिखे कि आखिर करियर के पीक पर अरिजीत ने इतना बड़ा फैसला क्यों लिया. 

12:12 पर खत्म होगा इंतजार, आ रहा है धुरंधर 2 का टीजर! आदित्य धर ने दिया ये हिंट 

इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'कल 12:12' लिखते ही आदित्य धर ने जैसे सिनेमा के गलियारों में हलचल मचा दी है. माना जा रहा है कि इसी वक्त ‘धुरंधर 2’ का टीजर रिलीज होने वाला है. दीए गए इस वक्त ने फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं. 

---- समाप्त ----
