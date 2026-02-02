12:12 पर खत्म होगा इंतजार, आ रहा है धुरंधर 2 का टीजर! आदित्य धर ने दिया ये हिंट

इंस्टाग्राम स्टोरी पर 'कल 12:12' लिखते ही आदित्य धर ने जैसे सिनेमा के गलियारों में हलचल मचा दी है. माना जा रहा है कि इसी वक्त ‘धुरंधर 2’ का टीजर रिलीज होने वाला है. दीए गए इस वक्त ने फैंस की धड़कनें तेज कर दी हैं.

धुरंधर 2 की दिखेगी झलक!

धुरंधर के पहले पार्ट को लेकर बज अभी थमा भी नहीं था कि आदित्य ने फैंस की धड़कनें फिर तेज कर दी हैं. फिल्म निर्माता आदित्य धर ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर “TOMORROW 12:12” लिखकर साफ संकेत दिया है कि कल दोपहर 12:12 बजे उनके ब्लॉकबस्टर फिल्म धुरंधर का सीक्वल- धुरंधर 2 का टीजर जारी होने वाला है.

पहले कहा जा रहा था कि टीजर को 31 जनवरी को जारी किया जाएगा. टीजर तो नहीं आया लेकिन इस बीच फिल्म ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आकर धमाल मचा दिया. दर्शक जहां फिल्म के दूसरे पार्ट की कहानी जानने को बेकरार हैं. वहीं कयास लगाए जा रहे हैं कि पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार मर जाता है और अब आगामी एक्शन थ्रिलर में अर्जुन रामपाल मुख्य विलेन की भूमिका निभाएंगे.

क्या होगी कहानी?

कहानी रिवील करने का दावा करती वायरल हो रही एक पोस्ट में कहा गया कि- धुरंधर 2 के टीजर को लेकर काफी चर्चा है और जिन्होंने इसे देखा है, उनका कहना है कि रणवीर सिंह सच में जबरदस्त हैं. वो पूरी तरह ‘बीस्ट मोड’ में हैं- खूंखार, रॉ और बेहद तेज. उनकी बैकस्टोरी किरदार को और आगे ले जाती है, जैसे वो देश का बेटा हो. अभिनय अपने चरम पर है. पहले पार्ट में अक्षय खन्ना का किरदार रहमान विलेन के रूप में मर जाता है, और अब कहानी में रणवीर के किरदार के सामने अगला विलेन अर्जुन रामपाल होंगे. जिन्होंने कुछ हिस्से देखे हैं, वे पहले ही हैरान हैं.

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस

फिल्म धुरंधर 2025 के अंत में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर ऐतिहासिक सफलता हासिल की थी. ये फिल्म स्पाई-थ्रिलर थी, जिसमें रणवीर सिंह मुख्य भूमिका में थे और फिल्म की शुरुआत से ही दर्शकों ने इसे बेहद पसंद किया. शुरुआती दिनों में ही फिल्म ने ज्यादा कमाई की, रिलीज के पहले दिन ही लगभग ₹28 करोड़ की ओपनिंग कमाई की थी.

फिर धीरे-धीरे फिल्म ने दर्शकों का विश्वास और प्यार बढ़ाया और ₹831 करोड़ से भी ज्यादा की घरेलू नेट कलेक्शन हासिल कर अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिंदी फिल्मों में से एक बन गई. फिल्म ने दुनिया भर में भी शानदार प्रदर्शन किया, 2025 में ₹1,000 करोड़ क्लब में शामिल होने वाली फिल्मों में से एक बनकर रिकॉर्ड बनाया.

फिल्म 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

