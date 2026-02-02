scorecardresearch
 
aaj tak epaper in hindi

Feedback

फिक्सिंग केस के बाद टूट गए थे श्रीसंत, करना चाहते थे आत्महत्या, पत्नी बनी ढाल, बोले- 27 दिन तक जेल में...

स्पॉट फिक्सिंग केस के बाद श्रीसंत ने खूब बदनामी झेल, वो जेल भी गए. इस बीच उन्हें आत्महत्या के ख्याल आने लगे थे. लेकिन उन्होंने बताया कि कैसे राजघराने से ताल्लुक रखने वाली पत्नी भुवनेश्वरी और उनके परिवार ने मुश्किल वक्त में उनका साथ निभाया.

Advertisement
X
पत्नी ने दिया श्रीसंत का साथ (Photo: Instagram @sreesanthnair36)
पत्नी ने दिया श्रीसंत का साथ (Photo: Instagram @sreesanthnair36)

पूर्व क्रिकेटर और अब एक्टर श्रीसंत पर 2013 के स्पॉट-फिक्सिंग और सट्टेबाजी मामले में आरोप लगे थे. उन्होंने हाल ही में अपने जीवन के उस कठिन दौर के बारे में खुलकर बात की. एक्टर ने बताया कि उस समय उनकी पत्नी, जो तब उनकी गर्लफ्रेंड थीं- भुवनेश्वरी कुमारी और उनका परिवार ही उनके साथ मजबूती से खड़ा रहा. श्रीसंत ने कहा कि जब उन्होंने और भुवनेश्वरी ने शादी करने का फैसला किया था, उसी समय उन्हें स्पॉट-फिक्सिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया.

‘मेरे ससुराल वालों ने मेरा साथ दिया’

श्रीसंत ने याद किया कि गिरफ्तारी के बाद उन्होंने भुवनेश्वरी के पिता से कहा था कि शायद वो फिर कभी भारत के लिए क्रिकेट न खेल पाएं. वो बोले- मैंने उनके पिता से कहा कि शायद मैं देश के लिए दोबारा न खेल सकूं. इसलिए मैं पूरे शेखावत परिवार को सलाम करता हूं. उस समय मुझे आतंकवादी तक कहा जा रहा था, तरह-तरह की बातें हो रही थीं, लेकिन इसके बावजूद वो मेरे साथ खड़े रहे.

सम्बंधित ख़बरें

Rohit Shetty cancels all plans, asks friends to not visit him for next 2 days
लॉरेंस गैंग ने रची थी रोहित शेट्टी की हत्या की साजिश? FIR कॉपी में खुलासा
Shilpa Shetty
इतना बदल गईं शिल्पा-शमिता, शेट्टी सिस्टर्स का ट्रांसफॉर्मेशन देख चौंके फैंस, पहचान पाना भी मुश्किल
Ranveer Singh starrer film Dhurandhar
पाकिस्तान के घर-घर में देखी जा रही धुरंधर, नेटफ्लिक्स ट्रेंड दे रहा सबूत
Mardaani 3 Box Office: Rani Mukerji का Cop Avatar हिट?
sonam kapoor pregnancy
शर्ट को अनबटन करके सोनम कपूर ने फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, प्रेग्नेंसी में दिखाई अदाएं, फैंस फिदा

हरभजन सिंह और गीता बसरा के चैट शो में भुवनेश्वरी ने बताया कि जब श्रीसंत विवाद में फंसे, तब उनके पिता को उनकी शादी की प्लानिंग के बारे में पता नहीं था. वो बोलीं- उस समय तक मेरे पापा को नहीं पता था कि मैं इनसे शादी करना चाहती हूं. एक दिन मैं हैदराबाद में थी, सुबह 7 बजे दोस्तों ने टीवी चालू करने को कहा और मैंने देखा कि उन्हें स्पॉट-फिक्सिंग केस में गिरफ्तार कर लिया गया है. मुझे लगा, ‘हे भगवान, अब मैं पापा को क्या बताऊंगी?’ ऐसा लगा जैसे जमीन फट गई हो और मैं उसमें समा जाना चाहती हूं.

Advertisement

अपने पिता के रिएक्शन को याद करते हुए उन्होंने कहा- पापा ने फोन किया और इस बात से नाराज थे कि मैं हैदराबाद गई थी. उन्होंने मुझे वापस आने को कहा. मैंने उनसे कहा कि मैं तब तक नहीं आऊंगी जब तक आप मेरी बात सुनने का वादा नहीं करेंगे और टीवी पर जो दिख रहा है, उसके आधार पर इस शादी को खारिज नहीं करेंगे. क्योंकि अगर भगवान भी आकर कहें कि उन्होंने ऐसा किया है, तब भी मैं इस पर भरोसा नहीं करूंगी.

आत्महत्या करना चाहते थे श्रीसंत

श्रीसंत ने माना कि उस समय वो बहुत टूट चुके थे और आत्महत्या के बारे में सोचने लगे थे, लेकिन भुवनेश्वरी के मजबूत सहारे ने उन्हें संभाले रखा.

एक्टर-क्रिकेटर बताते हैं कि- मैं समझ ही नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है. मुझे गिरफ्तार कर लिया गया था और मुझे एहसास हुआ कि सबसे बड़ा मालिक सिर्फ भगवान है. मैं बहुत मुश्किल हालत में था. लोग मुझे आतंकवादी कह रहे थे और कहते थे कि मेरी जिंदगी खत्म हो चुकी है. मैंने अपने भाई से कहा कि अगले 3-4 दिनों में या तो मुझे मार दिया जाएगा या मैं खुद को नुकसान पहुंचा लूंगा.

श्रीसंत ने बताया कि उनकी पहली मुलाकात अपने होने वाले ससुर से कोर्ट में हुई थी. उन्होंने कहा- मेरे भाई ने मुझसे बस एक बात कही कि एक लड़की (भुवनेश्वरी) सात साल से तुम्हारा इंतजार कर रही है. उसने मुझसे कहा था कि कोई गलत कदम मत उठाना. उसने कहा कि वो मेरे साथ है और उसी ने मुझे इस मुश्किल से लड़ने की हिम्मत दी. मैं अपने ससुर से पहली बार कोर्ट में मिला. मैं रोने वाला था, लेकिन उनके हौसले देने वाले इशारे ने मुझे ताकत दी. मैं 27 दिन तिहाड़ जेल में रहा और जब तक मैं जेल में था, वो जमीन पर सोती रही.

Advertisement

श्रीसंत और भुवनेश्वरी की पहली मुलाकात जयपुर में एक क्रिकेट मैच के दौरान हुई थी और वहीं से प्यार शुरू हुआ. भुवनेश्वरी राजस्थान के अलवर की दीवानपुरा रॉयल फैमिली से ताल्लुक रखती हैं. दोनों ने 2013 में शादी की, उसी साल जब श्रीसंत पर स्पॉट-फिक्सिंग का आरोप लगा था. श्रीसंत टीम 5, अक्सर 2, कैबरेट, चेट्टा डॉन जैसी कई फिल्मों में काम कर चुके हैं.

---- समाप्त ----
Live TV

aaj tak epaper in hindi
TOPICS:

सबसे तेज़ ख़बरों के लिए आजतक ऐप

Advertisement
Advertisement

लेटेस्ट

    Trending News:
    करियर राशिफल
    Advertisement